Pronostic PSG Dortmund Ligue des Champions 07/05/2024 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Dortmund, comptant pour les demi-finales retour de Ligue des Champions, ce mardi.

Pronostic PSG Dortmund : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre le PSG et Dortmund en vue de leur affrontement en Ligue des champions le 7 mai pour les demi-finales retour de la compétition.

Les meilleurs paris pour PSG Borussia Dortmund

Victoire du PSG ⭐ avec une cote de 1.50 sur Betsson, soit une probabilité de 67 % que le club parisien gagne.

que le club parisien gagne. Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts ⭐ avec une cote de 1.84 sur Betsson, donnant une probabilité de 54 % que les deux équipes contribuent au score avec au moins trois buts dans le match.

que les deux équipes contribuent au score avec au moins trois buts dans le match. Mi-temps avec le plus de buts : Seconde mi-temps ⭐ à une cote de 2.01 sur Betsson, donnant une chance de 50 % pour qu'il y ait plus de buts après la pause.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce duel est parfaitement équilibré après que Dortmund a obtenu une victoire difficile 1-0 lors du match aller à domicile. Le PSG, avec Kylian Mbappé moins en vue en Allemagne, est confiant de pouvoir renverser ce léger déficit sur son propre terrain.

Bien qu'une équipe fortement modifiée n'ait pu obtenir qu'un match nul 3-3 contre Le Havre, le PSG a remporté le titre de Ligue 1 après que l'Olympique Lyonnais a battu l'AS Monaco le lendemain. C'était le 12e titre pour les Parisiens dominant à l'échelle nationale, le troisième consécutif et le 10e lors des 12 dernières saisons. Durant cette période de succès, le trophée de la Ligue des Champions est resté insaisissable. Kylian Mbappé est le co-meilleur buteur du tournoi, aux côtés de Harry Kane avec huit buts. Il sera déterminé à utiliser l'avantage du terrain pour prendre la tête dans la course au Soulier d'Or, ce qui sera probablement sa dernière saison dans la capitale française.

En raison du coefficient allemand, ils sont susceptibles de réclamer cinq places en Ligue des Champions la saison prochaine. Cela devrait enlever de la pression sur Dortmund, qui occupe actuellement cette dernière place qualificative en Bundesliga. Cela se reflétait dans leur dernier match domestique, où ils ont été lourdement battus 4-1 par le RB Leipzig. Les Allemands ont amélioré leur prestation de phase de groupes contre le PSG en remportant le match aller. Ils savent qu'un meilleur résultat que la défaite 2-0 qu'ils ont subie à Paris les aidera grandement à sécuriser leur place à Wembley pour la finale.

Les compos probables pour PSG Dortmund

La composition probable du PSG en 4-3-3 :

Donnarumma; Mendes, Danilo, Marquinhos, Hakimi; Vitinha, Fabian, Zaire-Emery; Barcola, Dembele, Mbappé.

La composition probable du Borussia Dortmund en 4-2-3-1 :

Kobel; Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Wolf, Sabitzer, Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug.

Pari 1 : Victoire du PSG @ 1.50 avec Betsson

Malgré un poteau touché, Kylian Mbappé a été éclipsé par son opposant, Jadon Sancho, lors du match aller. Le capitaine français sera déterminé à retrouver son statut de star devant ses propres supporters. Ses cotes pour marquer reflètent qu'il est le co-meilleur buteur de la compétition, avec huit buts et un total de 42 buts en 44 matchs pour son club cette saison. Comme mentionné ci-dessus, je prévois une victoire du PSG et les deux équipes marquent, signifiant qu'il y aura plus de 2.5 buts. Mbappé marquant porte les cotes à 2.15 et je suis heureux d'ajouter ce prix à mes pronostics.

Pari 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts @ 1.84 avec Betsson

Le but en première mi-temps de Niclas Fullkrug a été suffisant pour donner à Dortmund un léger avantage lors du match aller. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avait prédit des feux d'artifice et avait vu juste, car l'action s'est déroulée aux deux extrémités, avec un élan qui allait et venait. Étant donné leur avantage à domicile, il n'est pas surprenant de voir le PSG comme le favori pour remporter ce duel. Cependant, leurs cotes sont un peu trop courtes pour les inclure comme un simple dans mes conseils. Néanmoins, l'ajout de GG (les deux équipes marquent) porte le prix à un très attrayant 2.70.

Pari 3 : Mi-temps avec le plus de buts : Seconde mi-temps @ 2.01 avec Betsson

Avec ce match sur le fil du rasoir, nous devrions voir les deux équipes chercher un but à un moment donné du match. Dans des matchs de coupe comme ceux-ci, les équipes sont prêtes à prendre des risques à mesure que le match approche de la fin. Par conséquent, il est logique de voir plus de buts après l'intervalle. Cela est souligné par les matchs de ces deux équipes lors des phases à élimination directe de la compétition cette saison. Le PSG a affronté la Real Sociedad et Barcelone avec un total de trois buts en première mi-temps lors des matchs retour et cinq en seconde mi-temps. Dortmund a affronté le PSV et l'Atlético Madrid avec trois buts en première mi-temps et cinq après la pause.

