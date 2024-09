Pronostic PSG Brest - Ligue 1 14/09/2024 : Le PSG mène à la mi-temps et Barcola buteur

Paris Saint-Germain vs Brest

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Brest, comptant pour la 4e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic PSG Brest : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Brest

PSG gagnant à la mi-temps ⭐ avec une cote de @1.63 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 61,5 % que le club parisien mène au bout des 45 premières minutes.

que le club parisien mène au bout des 45 premières minutes. Plus de 3,5 buts au total ⭐ avec une cote de 2,10 sur Vbet, soit une probabilité de 47,6 % que le match compte au moins 4 buts ou plus.

que le match compte au moins 4 buts ou plus. Bradley Barcola buteur ⭐ avec une cote de 2,40 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 41,7 % que le jeune international français marque.

Le PSG est pronostiqué pour battre Brest sur le score de 3-1.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG reçoit Brest à domicile pour leur premier match après la trêve internationale.

Mbappé vite oublié à Paris

Les Parisiens cherchent à conserver leur début de saison parfait en Ligue 1. Le mercato du Paris Saint-Germain a été impacté par le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Cette perte a entraîné un mouvement important de joueurs vers la sortie, avec notamment les départs d'Ethan Mbappé, Kurzawa, Navas, Rico, Danilo Pereira, Michut, Mukiélé, Ugarte et Soler.

Pour pallier ces départs, le club parisien a recruté quelques jeunes talents comme Joao Neves, Pacho et Désiré Doué. Cependant, les blessures de Lucas Hernandez, Kimpembe et Gonçalo Ramos viennent fragiliser un effectif déjà amputé de plusieurs cadres.

L’équipe de Luis Enrique a inscrit 13 buts lors de ses trois derniers matchs, après une victoire 3-1 contre Lille. L’absence de Kylian Mbappé ne s’est pas encore fait sentir pour le superclub de la capitale. Bradley Barcola connaît un début de saison flamboyant, et Marco Asensio fait un bon travail en faux neuf avec Gonçalo Ramos blessé et Enrique préférant faire entrer Randal Kolo Muani en fin de match.

Les performances de certains nouveaux arrivants sont encourageantes, notamment celles de Barcola, Neves et Dembélé. Néanmoins, les incertitudes liées aux blessures de Nuno Mendes, Vitinha et Doué viennent assombrir le tableau.

Brest digère tant bien que mal

Après une saison 2023-24 remarquable qui s'est terminée par une qualification en Ligue des champions, Brest connaît un début de campagne chaotique. Une lourde défaite contre Marseille a été suivie par une autre défaite contre Lens. Ils ont ensuite écrasé Saint-Étienne, ce qui leur a donné un peu de confiance avant leur déplacement au Parc des Princes ce week-end.

Le Stade Brestois, après une saison remarquable, a connu un mercato actif marqué par quelques départs importants comme ceux de Mounié, Brassier, Lebeau et Satriano.

Pour compenser ces départs, le club breton a recruté plusieurs joueurs expérimentés et prometteurs, à l'image de Ndiaye, Haïdara, Faivre, Sima, Ajorque, Baldé, Amavi, Coulibaly, Edimilson Fernandes et Salah. Ces arrivées devraient permettre au Stade Brestois de maintenir un niveau de jeu élevé et de confirmer les belles prestations de la saison précédente.

Cependant, les blessures de Bradley Locko et de Pierre-Lees Melou représentent un coup dur pour l'effectif brestois.

En résumé, le mercato du PSG a été marqué par un important turnover et des incertitudes liées aux blessures, tandis que celui du Stade Brestois a été plus axé sur le renforcement de l'effectif en vue de confirmer les bonnes performances de la saison passée. Les deux clubs devront faire face à de nouveaux défis cette saison.

Les effectifs probables pour PSG Brest

La composition probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Beraldo ; Zaire-Emery, Vitinha, Neves ; Dembélé, Asensio, Barcola.

La composition probable de Brest :

Bizot ; Lala, Chardonnet, Cardinal, Amavi ; Camara, Magnetti, Faivre ; Castillo, Ajorque, Sima.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Brest

Notre pronostic clé : PSG vs Brest Pari 1 - PSG gagnant à la mi-temps @1.63 sur Vbet

Le PSG a été en tête à la mi-temps lors de ses trois matchs de Ligue 1 cette saison. De son côté, Brest était mené de plusieurs buts à la pause lors de ses deux premiers matchs contre Marseille et Lens.

Malgré la saison 2023-24 impressionnante de Brest, le PSG menait à la mi-temps lors des trois confrontations entre les deux équipes. Les Parisiens avaient perdu une avance de deux buts lors de leur rencontre en janvier, donc ce pari offre une protection en cas de relâchement en seconde période.

Nous voyons une victoire confortable du PSG ici, ce qui se reflète dans les cotes. C'est la meilleure façon de trouver de la valeur à moins de se concentrer sur le marché du score exact.

Notre pronostic sécurité : PSG vs Brest Pari 2 - Plus de 3,5 buts au total @2.10 sur Vbet

Les trois confrontations entre le PSG et Brest en 2023-24 ont dépassé les 3,5 buts au total. Il y a eu 15 buts lors des trois premiers matchs du PSG en Ligue 1 cette saison, chacun ayant dépassé cette ligne.

Cette option a également été vérifiée dans deux des trois matchs de Brest cette saison. Ils ont été battus nettement par Marseille et ont écrasé Saint-Étienne. Un scénario similaire pourrait se reproduire au Parc des Princes ce samedi.

Une nouvelle prestation offensive de haut niveau du PSG est attendue ici. Comme Le Havre et Lille, Brest pourrait contribuer avec un but pour aider à atteindre ce total de plus de 3,5 buts.

Notre pronostic buteur : PSG vs Brest Pari 3 - Bradley Barcola buteur @2.40 sur Vbet

Nous continuons de miser sur Bradley Barcola pour marquer jusqu’à ce que les bookmakers ajustent leurs cotes. Le prix de 2,40 pour un but de Barcola à tout moment représente une valeur exceptionnelle.

Le jeune attaquant a marqué cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions en club et en sélection. La seule fois où il n'a pas marqué pendant cette période, c'était lors d'un court passage de 23 minutes contre l'Italie en Ligue des Nations.

Barcola est leader de Ligue 1 en termes de buts attendus hors penalty et deuxième au classement des progressions de balles. Ses quatre buts en Ligue 1 cette saison le placent en deuxième position parmi les meilleurs buteurs du championnat.

