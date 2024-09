Pronostic PSG Gérone - Ligue des Champions 18/09/2024 : Les Parisiens gagnent avec 2 buts d'écart

Paris Saint-Germain vs Girona

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Gérone, comptant pour la 1ère journée de LDC, ce mercredi à 21h.

Pronostic PSG Gérone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Gérone : probabilités et cotes

PSG -1 but handicap ⭐ avec une cote de @ 2.05 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 49 % , selon nos prévisions, que le club parisien gagne par deux buts ou plus.

, selon nos prévisions, que le club parisien gagne par deux buts ou plus. Plus de 1,5 but en seconde mi-temps ⭐ avec une cote de @ 1.52 sur Vbet, indiquant une probabilité de 65,8 % , selon notre modèle de prévision, qu’au moins deux buts soient marqués après la pause.

, selon notre modèle de prévision, qu’au moins deux buts soient marqués après la pause. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @ 1.62 sur Vbet, représentant une probabilité de 61,7 %, selon notre algorithme, que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Notre pronostic est que le PSG battra Gérone 3-1.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Gérone goûtera pour la première fois à la Ligue des Champions lorsqu'ils se rendront au Parc des Princes pour affronter le PSG.

Les Parisiens dominent le football français depuis que Qatar Sports Investments a pris le contrôle du club en 2011, mais la couronne européenne leur échappe toujours. Luis Enrique a conduit l’équipe en quart de finale la saison dernière, mais ils ont depuis perdu l'un des meilleurs attaquants d'Europe avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

Cependant, cette perte ne s'est pas trop fait sentir à Paris. Le PSG a réalisé un début de saison parfait en Ligue 1, battant Brest 3-1 le week-end dernier, ce qui leur a permis de conserver une avance de deux points sur Marseille et Monaco. Enrique dispose de nombreux jeunes talents, mais ces joueurs devront montrer de la maturité s'ils veulent aller loin en Ligue des Champions.

Gérone participe pour la toute première fois à cette compétition cette saison. Ils ont terminé à la 3ème place de la Liga l'année dernière, juste derrière Barcelone. Le club, propriété du City Football Group, a des ambitions importantes, mais combler l'écart avec les géants du football espagnol sera un défi difficile.

L’équipe de Michel a été sévèrement battue par Barcelone ce week-end. Ils comptent désormais sept points après cinq matchs, ce qui les place juste en dehors des places européennes à ce stade de la saison.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue des Champions !

Les effectifs probables pour PSG Gérone

La composition probable du PSG en 4-3-3 :

Donnarumma ; Hakimi, Skriniar, Beraldo, Mendes ; Lee, Ruiz, Neves ; Dembélé, Asensio, Kolo Muani.

La composition probable de Gérone en 4-3-3 :

Gazzaniga ; Frances, Lopez, Blind, Gutierrez ; Martin, Solis, Tsygankov ; Gil, Danjuma, Ruiz.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Gérone

Notre pari clé : Pronostic PSG vs Gérone 1 - PSG -1 But Handicap @ 2.05 sur Vbet

Le PSG a bien commencé sa vie sans Kylian Mbappé. Beaucoup se demandaient si l'équipe d'Enrique manquerait de tranchant sans leur talisman, mais elle s'est montrée redoutable ces dernières semaines. Avec un effectif regorgeant de talents offensifs, nous parions qu'ils feront une déclaration forte lors de leur premier match de Ligue des Champions de la saison en battant Gérone par au moins deux buts d'écart.

Ce pari a été gagnant dans les quatre matchs officiels du PSG cette saison. L’équipe d’Enrique a créé cinq occasions nettes lors de leur victoire contre Brest ce week-end et aurait probablement dû marquer plus de trois buts.

Gérone, de son côté, a souffert face à Barcelone dimanche, ce qui a pu entamer leur confiance. Nous misons sur un handicap de -1 pour le PSG ici.

⭐ Gagnez 205€ en pariant que le PSG l'emporte avec moins 2 buts d'écart ou plus avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Notre pari buts : Pronostic PSG vs Gérone 2 - Plus de 1,5 buts en seconde mi-temps @ 1.52 sur Vbet

Un pari sur plus de 1,5 but en seconde mi-temps semble également prometteur ici. La saison dernière, il y avait une moyenne de 1,75 but en seconde mi-temps lors des matchs de Ligue des Champions.

Deux buts ou plus ont été marqués en seconde mi-temps dans chacun des matchs officiels du PSG cette saison. L’équipe d’Enrique aime construire patiemment pour tirer parti des faiblesses physiques de leurs adversaires en fin de match.

La défaite de Gérone contre Barcelone a vu trois buts marqués après la pause.

⭐ Gagnez 152€ en pariant que 2 buts ou plus soient marqué en deuxième mi-temps avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Notre pari sécurité : Pronostic PSG vs Gérone 3 - Les deux équipes marquent @ 1.62 sur Vbet

Malgré les progrès réalisés sous Luis Enrique, le PSG semble encore vulnérable aux contre-attaques et a du mal à garder sa cage inviolée sous sa direction. C'est pourquoi nous parions que les deux équipes marqueront dans ce match.

Les Parisiens n'ont réussi à garder que trois clean sheets en 12 matchs de Ligue des Champions la saison dernière. Le PSG concède en moyenne 0,96 but par match sous Enrique, malgré une supériorité nette sur la plupart des équipes en Ligue 1.

Gérone n’a pas démarré fort en Liga, mais ils ont tout de même une moyenne de deux buts par match dans le championnat espagnol.

⭐ Gagnez 162€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !