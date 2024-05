Pronostic Mayence Dortmund 11/05/2024 : Plus de 2,5 buts dans le match et les 2 équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Mayence Dortmund, comptant pour la 33e journée de Bundesliga, ce samedi à 18h30.

Pronostic Mayence Dortmund : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Mayence et Dortmund avant leur affrontement en Bundesliga le 11 mai.

Les meilleurs paris pour Mayence Borussia Dortmund

Match nul ⭐ avec une cote de 4.00 sur Betsson, soit une probabilité de 25 %.

Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.60 sur Betsson, soit une probabilité de 62 %.

Mayence sans risque de perte (Draw No Bet) ⭐ avec une cote de 1.68 sur Betsson, soit une probabilité de 59 %.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après avoir éliminé le PSG de la Ligue des Champions avec deux victoires 1-0, l'attention de Dortmund se tourne vers la Bundesliga, où ils ont encore une chance de finir quatrièmes. Malgré leur position en championnat, les visiteurs joueront dans la Ligue des Champions la saison prochaine. L'entraîneur Ediz Terzic devrait effectuer de nombreux changements pour ce match.

Il y a clairement beaucoup plus en jeu pour Mayence. Grâce à une incroyable série d'invincibilité, ils sont maintenant à un point derrière l'Union Berlin et pourraient atteindre le salut. La dernière défaite de Mayence remonte au début de mars et ils sont considérés comme favoris pour ce match.

Cependant, Dortmund n'a perdu qu'une seule de ses sept dernières rencontres toutes compétitions confondues et n'a jamais manqué de marquer à l'extérieur. Il est donc peu probable qu'ils trébuchent après une telle performance à Paris.

Les compos probables pour Mayence Borussia Dortmund

Le XI probable de Mayence :

Zenter; Kohr, Van den Berg, Hanche-Olsen; Caci, Martins, Amiri, Mwene; Gruda, Sung; Bukardt.

Le XI probable de Dortmund :

Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Ozcan; Adeyemi, Brant, Bynoe Gittens; Haller.

Pari 1 : Match nul @ 4.00 avec Betsson

Parier sur un match nul est toujours audacieux. Bien sûr, les visiteurs sont plus forts sur le papier, mais il est important de considérer les motivations de chaque équipe. Dortmund n'a besoin que d'un point lors de ses deux prochains matchs pour finir devant l'Eintracht Francfort. Un match nul contre un Mayence en forme ne serait pas vu comme un mauvais résultat.

Pari 2 : Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent @ 1.60 avec Betsson

Mayence n'a échoué à marquer que dans un seul de ses 13 derniers matchs de Bundesliga. Ils sont l'équipe ayant marqué le plus de buts (33) parmi celles luttant pour éviter la relégation. Dortmund n'a pas gardé de cage inviolée lors des deux matchs de la demi-finale de la Ligue des Champions, bien que le PSG ait touché les montants à six reprises.

Pari 3 : Mayence sans risque de perte (Draw No Bet) @ 1.68 avec Betsson

Finalement, tout est une question de motivation. Une équipe comme Mayence, luttant pour éviter la relégation, sera motivée lors du dernier match à domicile de la saison. Depuis mi-janvier, l'équipe de Bo Henriksen n'a perdu qu'une seule fois (1-0 contre le Werder Brême) sur ses neuf matchs à domicile.

