Pronostic Manchester City Wolverhampon - Premier League - 04/05/2024 : Les Citizens buteur et Erling Haaland buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Wolverhampton, comptant pour la 35e journée de Premier League.

Pronostic Manchester City Wolverhampton : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Manchester City Wolverhampton en Premier League le 4 mai.

Les meilleurs paris pour Man City Wolves

Victoire de Man City ⭐ avec une cote de 1.10 sur Betsson, soit 90 % de chances que les hôtes gagnent.

que les hôtes gagnent. Erling Haaland buteur ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, soit 50 % de chances que l'attaquant norvégien marque.

que l'attaquant norvégien marque. Victoire de Man City et plus de 3.5 buts ⭐ avec une cote de 1.80 sur Betsson, donnant 55 % de chances que les deux clubs marquent.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Man City accueille Wolves alors qu'ils visent à remporter un autre titre de Premier League. Bien qu'à un point derrière Arsenal, Man City a un match en retard pour prendre deux points d'avance.

Bien qu'éliminés de la Ligue des Champions par le Real Madrid, Man City a rebondi. Ils ont remporté leurs trois derniers matchs de Premier League sans encaisser de but.

Wolves ont peut-être gagné leur dernier match contre Luton, mais leur bilan ne montre aucune victoire lors de leurs sept derniers matchs. Les défaites à l'extérieur contre Aston Villa et Newcastle sans marquer ne présagent rien de bon pour leur déplacement à l'Etihad.

Les compos probables pour Man City Wolves

La composition probable de Man City :

Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo, De Bruyne, Kovacic, Foden; Haaland.

La composition probable des Wolves :

Sa; Doherty, Kilman, Toti; Semedo, Lemina, Gomes, Ait-Nouri; Sarabia, Cunha; Hwang.

Pronostic 1 : Victoire de Man City @ 1.10 avec Betsson

C'est maintenant trois victoires consécutives pour Manchester City sans encaisser de but alors qu'ils visent à se rapprocher d'un autre titre de Premier League. Avec seulement un point de retard sur le leader Arsenal, Man City a un match en retard pour prendre deux points d'avance. Les hôtes ont sécurisé 41 points en 17 matchs à l'Etihad cette saison. Ils ont également marqué 43 buts et n'en ont encaissé que 14, donc il n'est pas surprenant de les voir comme les favoris confortables. Bien que Man City ait perdu le dernier face-à-face plus tôt dans la campagne, étant donné les enjeux élevés et leurs performances solides, il ne semble y avoir qu'un seul vainqueur, bien que les cotes soient minces.

Pronostic 2 : Erling Haaland buteur @ 2.00 avec Betsson

Ayant manqué les deux derniers matchs de Premier League en raison d'une blessure, l'attaquant norvégien de Man City, Erling Haaland, est revenu du banc pour marquer contre Nottingham Forest lors de son dernier match. Le jeune homme de 23 ans a encore eu une saison incroyable, marquant 21 buts en Premier League en seulement 27 apparitions. Ayant marqué lors de ses trois derniers matchs de Premier League contre Crystal Palace, Luton et Nottingham Forest, il y a toutes les chances que le Norvégien marque contre Wolves. De retour à domicile, Man City devrait dominer et Haaland recevra de nombreuses opportunités et il est probable qu'il en convertisse au moins une.

Pronostic 3 : Victoire de Man City et plus de 3.5 buts @ 1.80 avec Betsson

Alors que Man City se rapproche d'un autre titre de Premier League, ils ont très bien géré leurs affaires. Les favoris ont certainement été impliqués dans beaucoup de buts dernièrement. Ils ont marqué 4 contre Brighton, cinq contre Luton, quatre contre Crystal Palace et quatre contre Aston Villa. Avec 43 buts en 17 matchs, Man City a été une machine à marquer des buts et à gagner à l'Etihad cette saison. Wolves, d'autre part, ont encaissé 28 buts en 17 matchs et auront probablement du mal à faire face à la qualité des hôtes.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !