Pronostic Manchester City Manchester United - Finale FA Cup 25/05/2024 : Victoire des Citizens et Foden buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Man City Man United, affiche de la finale de la Cup, ce samedi.

Pronostic Man City Man United : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre Man City et Man United en vue de leur affrontement en finale de la Cup le 25 mai à Wembley.

Les meilleurs pronostics pour Man City Man United

Victoire de Manchester City ⭐ avec une cote de 1.33 sur Betsson, soit une probabilité de 75% que les champions de Premier League l'emportent.

que les champions de Premier League l'emportent. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts ⭐ avec une cote de 1.86 sur Betsson, donnant une probabilité de 54% que les deux équipes marquent et qu'il y ait plus de 2,5 buts.

que les deux équipes marquent et qu'il y ait plus de 2,5 buts. Phil Foden buteur ⭐ avec une cote de 2.10 sur Betsson, soit une probabilité de 48% que le milieu de terrain anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester descend encore une fois sur Wembley alors que City et United s'affrontent dans cette finale de la FA Cup.

L'équipe de Pep Guardiola est devenue la première à remporter quatre titres consécutifs de Premier League le week-end dernier. Ils ont remporté le triplé la saison dernière et étaient en bonne voie pour répéter cet exploit cette saison jusqu'à ce que le Real Madrid réalise une victoire improbable. City vise à ajouter un autre trophée à leur collection ce week-end. Manchester City a gagné ses sept matchs depuis leur sortie de la Ligue des Champions. Ils ont joué avec le niveau de classe et d'assurance auquel nous sommes habitués de la part des hommes de Pep en cette fin de saison. Les Citizens se sentiront confiants ici.

La saison de Manchester United a été moins fructueuse. Ils ont terminé 3e lors de la campagne 2022/23, mais Erik ten Hag n'a pas pu construire sur cela. Les Red Devils ont terminé 8e en championnat, leur pire classement de l'ère de la Premier League. Gagner la FA Cup sauverait quelque peu la saison de United, mais il n'est pas certain que cela suffise à maintenir la position de ten Hag la saison prochaine. Avec INEOS apportant des changements majeurs, il y a beaucoup d'incertitude autour du club en ce moment. Cependant, prendre le dessus sur leurs rivaux est l'objectif ici.

Les compos probables pour Man City Man United

La composition probable de Man City :

Ortega; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland.

La composition probable de Man United :

Onana; Dalot, Martinez, Varane, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Garnacho, Rashford, Hojlund.

Victoire de Man City @ 1.33 avec Betsson

Manchester City a battu Manchester United facilement lors de leurs deux matchs cette saison. Ils les ont également battus 2-1 en finale de la FA Cup la saison dernière, donc le premier de nos pronostics pour ce match est que l'équipe de Pep Guardiola émerge à nouveau victorieuse. Leur seule défaite depuis le 6 décembre est venue via une séance de tirs au but contre le Real Madrid. C'est une série de 33 matchs sans défaite en temps réglementaire. Manchester United, d'autre part, a sous-performé toute la saison. Les données sous-jacentes suggèrent qu'ils auraient dû finir plus bas que 8e, donc le jury est encore incertain sur Erik ten Hag. Les Red Devils ont réussi à gagner leurs deux derniers matchs de championnat, mais ils n'ont sécurisé que trois victoires en temps réglementaire sur leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts @ 1.86 avec Betsson

Le deuxième de nos pronostics pour Man City vs Man United est que les deux équipes marquent et qu'il y ait au moins trois buts en temps réglementaire. Avec une moyenne de 2,53 buts par match, l'équipe de Pep a marqué le plus grand nombre de buts en Premier League cette saison. Ils ont marqué lors des huit derniers derbys de Manchester. Ces matchs ont vu une moyenne de 3,67 buts. United a marqué cinq buts lors de ses deux derniers matchs de Premier League. Ils ont la vitesse pour blesser Manchester City en contre-attaque, donc voir très peu de possession ne les dérangera pas. Les deux équipes ont marqué dans cinq des six dernières confrontations directes entre ces équipes.

Phil Foden buteur @ 2.10 avec Betsson

Phil Foden a couronné une superbe campagne de championnat en marquant deux buts lors de la victoire 3-1 contre West Ham, ce qui a permis à son équipe de décrocher le titre devant Arsenal lors de la dernière journée. Il a ensuite été nommé Joueur de la Saison en Premier League et peut avoir un grand impact contre Manchester United. Foden a marqué 19 buts en 35 apparitions en championnat et cinq buts en huit matchs de Ligue des Champions. Son xG sans penalty de 0.59 par 90 minutes jouées le place dans le top 2% des milieux de terrain offensifs et des ailiers des cinq grands championnats européens. Le milieu de terrain anglais a marqué six buts lors de ses cinq derniers matchs contre Manchester United, donc son prix est attractif ici.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !