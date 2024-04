Pronostic Manchester City Chelsea 20/04/2024 : Match nul et Cole Palmer buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Chelsea, comptant pour la demi-finale de FA Cup, ce samedi.

Pronostics Manchester City Chelsea : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Manchester City et Cheslea avant leur affrontement en FA Cup, le 20 avril.

Les meilleurs paris pour Manchester City Chelsea

Match nul ⭐ avec des cotes de 4.75 sur Betsson, donnant une probabilité de 21.1% que les deux géants anglais se neutralisent.

que les deux géants anglais se neutralisent. Cole Palmer buteur ⭐ avec des cotes de 3.20 sur Betsson, donnant une probabilité de 31.3% que le jeune attaquant marque.

que le jeune attaquant marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1.66 sur Betsson, donnant une probabilité de 60.2% que les deux clubs trouvent le chemin de filet.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City affronte Chelsea dans la première des demi-finales de la FA Cup ce week-end. Le vainqueur affrontera très probablement Manchester United en finale. Après avoir réalisé le triplé la saison dernière, City vise à conserver le trophée. Pendant ce temps, Chelsea veut sauver sa saison avec cette compétition.

Au milieu d'une course au titre serrée avec Liverpool et Arsenal, City continue de concourir sur plusieurs fronts jusqu'à la fin. L'équipe de Pep Guardiola a affronté le Real Madrid en Ligue des champions mercredi et n'a pas perdu de match domestique depuis le 6 décembre.

Chelsea n'a que peu à jouer en championnat, mais il y a de véritables signes de progrès. Leur victoire 6-0 contre Everton lundi soir a été probablement leur meilleure performance de la saison. Ils abordent ce match avec confiance après avoir fait match nul lors des deux rencontres de championnat avec City.

Les compos probables pour Manchester City Chelsea

La composition probable de Manchester City :

Ortega; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Alvarez, De Bruyne, Doku; Haaland.

La composition probable de Chelsea :

Petrovic; Gusto, Silva, Chalobah, Chilwell; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson.

Pronostic 1 : Match nul @ 4.75 avec Betsson

Avec deux matchs nuls entre ces équipes en Premier League, quiconque envisage de parier sur Manchester City contre Chelsea devrait au moins envisager de parier sur le match nul à 4.75. Chelsea a réalisé une excellente performance au stade Etihad en février pour prendre un point, et les équipes ont livré un thriller 4-4 à Stamford Bridge.

La rotation de Pep Guardiola est inévitable, mais même l'effectif de City sera mis à rude épreuve en affrontant le Real Madrid mercredi avant un coup d'envoi samedi à Wembley. Chelsea pourrait être confronté à plusieurs blessures, mais ils ont eu quelques jours de repos pour se préparer à ce match. La cohérence a été un problème pour les Blues sous la direction de Mauricio Pochettino. Pourtant, ils ont le don de livrer leurs meilleures performances contre les meilleures équipes, comme en témoignent leurs récentes victoires contre Newcastle et Manchester United.

Pronostic 2 : Cole Palmer buteur @ 3.20 sur Betsson

Cole Palmer est sur une série incroyable, ayant atteint un impressionnant total de 20 buts en Premier League. Après avoir marqué quatre fois contre Everton lundi, l'ancien joueur de Manchester City a trouvé le chemin des filets à 11 reprises lors de ses six dernières apparitions.

Il n'est pas un secret que Palmer est hautement motivé après avoir été rejeté par City. Il a marqué le penalty de la dernière minute dans le match nul 4-4 lorsque ces équipes se sont rencontrées à Stamford Bridge. Peu de joueurs dans le football mondial jouent avec plus de confiance en ce moment. Déclenchant des tirs à un rythme implacable, Palmer a eu huit tentatives de but lors du dernier tour de cette compétition. Il s'est épanoui dans les plus grands matchs cette saison et vaut la peine d'être soutenu si vous voulez parier sur l'action de la FA Cup ce week-end.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1.66 avec Betsson

Les deux équipes ont marqué lors de huit des 10 derniers matchs de Manchester City au moment de la rédaction. Ce type de pari a rapporté dans 12 des 14 derniers matchs de Chelsea dans toutes les compétitions, leur clean sheet contre Everton étant une véritable anomalie.

Les Blues ont été impliqués dans de nombreux matchs à fort score ces derniers temps. Les deux équipes ont marqué dans 68% de leurs matchs de Premier League, et Mauricio Pochettino continue de jouer contre les meilleures équipes. Ce devrait être un match divertissant pour les neutres. Bien que la valeur soit moins élevée que ce que certains parieurs pourraient aimer, cela vaut toujours la peine d'être soutenu étant donné le nombre de buts marqués des deux côtés lorsque Chelsea a été impliqué récemment.

