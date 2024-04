Pronostic Majorque Real Madrid 13/04/2024 : Les Merengues vainqueurs et Rodrygo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Majorque Real Madrid, comptant pour la 31e journée de Liga, ce samedi à 18h30.

Pronostic Majorque Real Madrid : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente les derniers pronostics, cotes et conseils de paris pour le match entre Majorque et le Real Madrid en Liga le 13 avril.

Les meilleurs pronostics pour Majorque Real Madrid

Victoire pour le Real Madrid ⭐ avec des cotes de 1,75 sur Betsson, soit une chance de 57% que les leaders madrilènes remportent le match.

que les leaders madrilènes remportent le match. Rodrygo buteur ⭐ avec des cotes de 3,12 sur Betsson, soit une chance de 32% que le Brésilien marque.

que le Brésilien marque. Moins de 0,5 but pour Majorque ⭐ avec des cotes de 2,25 sur Betsson, donnant une chance de 44% au Real de garder sa cage inviolée.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Majorque accueille une équipe du Real Madrid qui aura un œil sur le match retour de leur quart de finale de la Ligue des champions. Cependant, il n'y a pas de place pour la complaisance avec un Barça espérant que Madrid trébuche dans les semaines à venir.

Le Real Madrid est sur le point de ravir le titre de Liga à Barcelone. Carlo Ancelotti a dû composer avec une pléthore de blessures cette saison. Cependant, son savoir-faire tactique signifie que le Real a huit points d'avance en tête en arrivant ce week-end. Il reste encore du temps pour leurs rivaux pour rattraper leur retard, mais le Real semble capable de maintenir leur avance. Los Blancos n'ont perdu qu'un seul de leurs 30 matches de La Liga cette saison. Pendant cette période, ils ont marqué en moyenne 2,20 buts par match et possèdent la meilleure défense du championnat espagnol.

Majorque a subi une défaite agonisante en finale de la Copa Del Rey contre l'Athletic Bilbao lors de leur dernier match. Bien qu'ils aient pris l'avantage dans le match, ils ont finalement été battus lors de la séance de tirs au but. Javier Aguirre doit remonter le moral de ses joueurs pour celui-ci. Ils ne sont pas encore sortis de la zone de relégation. Il y a actuellement six points entre eux et Cadix, 18ème au classement.

Les compos probables pour Majorque Real Madrid

La composition probable de Majorque :

Greiff; Lato, Nastasic, Raillo, Valjent, Gonzalez; Rodriguez, Costa, Darder; Muriqi.

La composition probable du Real Madrid :

Lunch; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Kroos, Vasquez, Bellingham, Dias: Rodrygo.

Pronostic 1 : Victoire pour le Real Madrid @ 1,75 avec Betsson

Le Real Madrid a battu Majorque 1-0 au Bernabeu plus tôt dans la saison et a un bon bilan contre eux. Ils ont remporté cinq des six derniers affrontements entre les deux équipes. Nous soutenons l'équipe de Carlo Ancelotti pour l'emporter ce week-end alors qu'ils sont désireux de maintenir leur avance en tête de La Liga.

Los Blancos n'ont pas connu la défaite lors de leurs 35 derniers matches toutes compétitions confondues. Ils ont remporté leurs trois derniers matches de championnat et marqué 10 buts au cours de ce processus. Leur dernier match à l'extérieur était une victoire 4-2 contre Osasuna. L'équipe de Carlo Ancelotti n'a subi qu'une seule défaite lors de ses 15 matches de La Liga à l'extérieur cette saison.

Pronostic 2 : Rodrygo buteur @ 3,12 avec Betsson

Rodrygo est en grande forme depuis la trêve internationale. Le Real Madrid a traversé la saison sans un attaquant de pointe titulaire dans ses rangs. Joselu a eu du temps de jeu, mais le poids a largement reposé sur Vinicius, Bellingham et Rodrygo pour marquer les buts.

Le numéro 11 du Real a marqué dans le match nul 3-3 contre Manchester City en Ligue des champions en milieu de semaine. Il a également marqué deux fois lors du dernier match de Liga qu'il a disputé contre l'Athletic Bilbao. Il a en moyenne marqué 0,47 buts hors penalty par 90 minutes jouées cette saison. Cela le place dans le top 3% parmi tous les ailiers et milieux offensifs des cinq grands championnats européens.

Pronostic 3 : Moins de 0,5 but pour Mallorca @ 2,25 avec Betsson

Le prochain de nos pronostics pour Majorque Real Madrid est que les visiteurs madrilènes garderont leur cage inviolée dans le match.

Le Real Madrid possède la meilleure défense de Liga cette saison. Ils ont encaissé en moyenne seulement 0,67 but par match. C'est 0,26 de moins que l'Athletic Bilbao, la deuxième meilleure défense du championnat. L'équipe d'Ancelotti a également le plus faible xGA avec une moyenne de 0,92 par match.

Malgré sa qualification pour la finale de la Coupe Del Rey, Majorque a du mal en championnat. Ils sont 15èmes au classement et cela est largement dû à un manque de buts. L'équipe de Javier Aguirre a marqué en moyenne seulement 0,83 but par match en championnat. Seul Cadix a marqué moins de buts en moyenne par match.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !