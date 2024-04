Pronostic Lille Aston Villa - Ligue Europa Conference 18/04/2024 : Aston Villa vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Aston Villa, comptant pour les 1/4 de finale retour de Ligue Europa Conference.

Pronostic Lille Aston Villa : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Lille Aston Villa

Victoire pour Aston Villa ⭐ avec des cotes de 2.88 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 35% que le club anglais l'emporte.

que le club anglais l'emporte. Total de buts : Plus de 2.5 ⭐ avec des cotes de 1.83 sur Betsson, c'est-à-dire une probabilité de 55% qu'il y ait au moins trois buts marqués.

qu'il y ait au moins trois buts marqués. Mi-temps avec le plus de buts : Deuxième mi-temps ⭐ avec des cotes de 2.00 sur Betsson, offrant une chance de 50% qu'il y ait plus de buts après la pause.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Aston Villa a maintenu son bilan parfait à domicile en Europa Conference League avec une victoire lors du premier match. Malgré leur première défaite dans la compétition, le but de Lille à la 84e minute signifie qu'ils n'ont qu'un seul but de retard à combler sur leur terrain.

Tout comme Marseille en Ligue Europa, Lille avait reçu l'autorisation de suspendre leur saison entre les deux matchs de cette confrontation. Une belle série de résultats en Ligue 1 les place à la quatrième place, après leur dernière victoire à domicile contre les susmentionnés marseillais. Le LOSC est invaincu à domicile en Europa Conference League cette saison. Malgré quatre victoires, ils ont été tenus en échec par Sturm Graz lors de leur dernière soirée européenne au Stade Pierre-Mauroy.

Contrairement aux Lillois, il n'y a pas eu de pause pour Aston Villa, mais il n'y avait certainement pas de lendemain de gueule européen le week-end dernier. Ils ont affronté l'un des tests les plus difficiles du football anglais, où Unai Emery a emmené son équipe à Arsenal et en est sorti vainqueur 2-0. Villa n'a également perdu qu'un seul match dans la compétition cette saison. Contrairement à Lille, c'était leur premier match de groupe à l'extérieur en Pologne, mais depuis, ils ont enchaîné une série de huit matchs sans défaite, remportant six victoires.

Les compos probables pour Lille Aston Villa

La composition probable de Lille en 4-2-3-1 :

Chevalier; Santos, Yoro, Diakite, Ismaily; Bentaleb, Andre, Haraldsson; Zhegrova, Gomes, David.

La composition probable d'Aston Villa en 4-3-3 :

Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Bailey, McGinn, Luiz, Rogers; Tielemans, Watkins.

Pronostic 1 : Victoire pour Aston Villa @ 2.88 avec Betsson

Aston Villa a connu une saison remarquable sous la direction de Unai Emery. Ils occupent actuellement la quatrième place de Premier League et sont favoris pour décrocher la dernière place qualificative pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Pendant le week-end, ils ont livré une performance impeccable à l'extérieur contre une équipe d'Arsenal qui n'avait pas perdu de matchs en 2024 jusqu'à présent. Ils ont commencé par frustrer l'équipe à domicile avant de prendre le dessus et de sceller le match avec deux buts tardifs.

Attendez-vous à un schéma similaire ici contre une équipe de Lille qui devra attaquer pour effacer ce déficit d'un but. Cela pourrait jouer en faveur d'Emery, qui utilisera la vitesse de son équipe pour contre-attaquer.

Pronostic 2 : Total de buts : Plus de 2.5 @ 1.83 avec Betsson

Le premier match a produit de nombreuses occasions et actions de but. Compte tenu de la façon dont ces deux équipes jouent et de l'état du match, nous devrions assister à un autre match à fort score, avec un minimum de trois buts.

Lille a eu un but refusé pour hors-jeu à Villa Park et les deux gardiens ont été contraints de faire plusieurs arrêts excellents. Sur leurs cinq matchs respectifs à domicile et à l'extérieur dans cette compétition, le LOSC a marqué 10 buts, tandis que Villa a trouvé le chamin des filets à 12 reprises.

Ollie Watkins a remporté le duel des attaquants d'élite lors du premier match en ouvrant le score. Bien que Jonathan David n'ait pas marqué, il a un record de 81 buts en 176 apparitions pour le club français. Par conséquent, ce serait une surprise de le voir muselé à nouveau. Les deux attaquants sont en pleine forme et ont un soutien solide pour les soutenir. Par conséquent, il y a trop de puissance de feu en jeu pour que ce soit un match à faible score.

Pronostic 3 : Mi-temps avec le plus de buts : Deuxième mi-temps @ 2.00 avec Betsson

Un score de 2-1 du premier match est toujours intéressant pour moi. Cela est particulièrement important à mesure que les enjeux deviennent plus importants en se rapprochant des demi-finales de la compétition.

Si Lille marque le premier but, le match est très ouvert et l'avantage est susceptible de pencher en leur faveur. Cependant, si les visiteurs marquent en premier et portent leur avance agrégée à 3-1, les hôtes auront une montagne à gravir. Par conséquent, nous pourrions bien voir une première mi-temps plus proche des échecs que d'un match de basket-ball avec une action d'un bout à l'autre. C'est pourquoi j'aime la valeur de la cote à deux pour plus de buts en deuxième mi-temps, d'autant plus que l'une de ces équipes sera probablement en train de rattraper son retard à un moment donné après la pause.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !