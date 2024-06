Pronostic Hongrie Suisse - Euro 2024 15/06/2024 : Match nul et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Hongrie Suisse, deuxième match du groupe A de l'Euro 2024, ce samedi à 15h.

Pronostic Hongrie Suisse : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Hongrie Suisse

Match nul ⭐ avec une cote de 3,25 sur Parions Sport, donnant une probabilité de 30,8% que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,56 sur Winamax, donnant une probabilité de 64% que la rencontre se termine avec 2 buts marqués ou moins.

que la rencontre se termine avec 2 buts marqués ou moins. Double chance Hongrie vainqueur - pari remboursé en cas de match nul ⭐ avec une cote de 1,60 sur Betclic, donnant une probabilité de 62,5% que les Magyars remportent le match ou que les deux équipes restent au coude à coude.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Hongrie et la Suisse s'affrontent à Cologne samedi après-midi lors de la première journée du groupe A de l'Euro 2024.

Après une campagne de qualification impressionnante, la Hongrie est largement considérée comme une outsider. La défaite contre la République d'Irlande lors d'un match de préparation est la seule tache sur leur bilan au cours des 12 derniers mois, et c'est la troisième fois consécutive qu'ils se qualifient pour le Championnat d'Europe après une sortie en phase de groupes en 2021.

La Suisse n'était pas à son meilleur niveau lors des qualifications, finissant cinq points devant la Roumanie et juste devant Israël. Leur équipe est un mélange d'expérience et de jeunes talents, et ils ont atteint les phases à élimination directe des cinq derniers grands tournois, y compris les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Les enjeux sont élevés pour ce match, la Hongrie affrontant l'Allemagne lors de la deuxième journée et la Suisse affrontant les hôtes allemands lors de la troisième journée.

Les compos probables pour Hongrie Suisse

La composition probable de la Hongrie :

Gulacsi ; Lang, Orban, Szalai ; Nego, Nagy, Schafer, Kerkez ; Sallai, Szoboszlai ; Varga.

La composition probable de la Suisse :

Sommer ; Schar, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye ; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

Pronostic Hongrie vs Suisse 1 : Match nul @ 3,25 sur Parions Sport

La Hongrie a fait trois matchs nuls lors de ses huit matchs de qualification. Depuis juin de l'année dernière, elle a fait quatre matchs nuls sur ses 12 matchs au total. La Suisse est spécialiste des matchs nuls, avec sept matchs nuls sur ses 11 derniers matchs. Aucune des deux équipes ne voudra prendre trop de risques ici. Une défaite les placerait dans une position très difficile avant les matchs contre l'Allemagne et l'Écosse. Un match nul n'est pas un mauvais résultat pour l'une ou l'autre des équipes, surtout si elles sont confiantes de pouvoir battre l'Écosse. Les matchs nuls ont été fréquents pour ces deux équipes lors des actions de l'Euro également. La Suisse a eu six matchs nuls lors des deux derniers tournois, tandis que la Hongrie a fait quatre matchs nuls sur ses sept derniers matchs dans cette compétition.

Pronostic Hongrie vs Suisse 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1,56 sur Winamax

Avec les deux équipes privilégiant la solidité, un match avec peu de buts est attendu ici. Elles joueront toutes deux avec une défense à trois, ce qui pourrait entraîner une congestion au milieu du terrain avec les joueurs larges des deux trios offensifs se repliant au milieu. Six des sept derniers matchs de la Suisse ont vu moins de 2,5 buts au total. Malgré le talent dont ils disposent dans le dernier tiers, ils manquent de buteurs internationaux éprouvés. La Hongrie a joué des matchs ouverts au cours des dernières années, mais la pression du football de tournoi peut changer radicalement l'approche d'une équipe.

Pronostic Hongrie vs Suisse 3 : Double chance Hongrie vainqueur - pari remboursé en cas de match nul @ 1,60 sur Betclic

Depuis le 24 mars 2022, seules l'Italie et l'Irlande ont réussi à battre la Hongrie. Bien que la victoire de l'Irlande ait eu lieu lors d'un match de préparation pour ce tournoi, la Hongrie a battu l'Angleterre, l'Allemagne, la Serbie et la Turquie pendant cette période. Cette série hongroise n'a pas été une question de battre des adversaires inférieurs. Il y a des signes significatifs de progrès, y compris une campagne de Ligue des Nations intéressante et une qualification sans défaite pour ce tournoi. Les bookmakers pourraient pencher en faveur de la Suisse pour ce match, mais cela nous offre une meilleure cote en prenant la Hongrie dans le marché "pari remboursé en cas de match nul". Nous pensons toujours qu'un match nul est le résultat le plus probable, mais c'est un bon moyen de se couvrir contre un partage des points. Le potentiel d'une cote à 1,60 est certainement attrayant – nous pensons qu'une défaite de la Hongrie est assez improbable.

