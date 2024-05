Pronostic Grenade Real Madrid 11/05/2024 : Les Merengues vainqueurs et Brahim Diaz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Grenade Real Madrid, comptant pour la 35e journée de Liga, ce samedi à 18h30.

Pronostic Grenade Real Madrid : paris, contexte et compos

Notre expert en pronostics football vous présente ses trois meilleurs pronostics pour le match entre Grenade et le Real Madrid qui aura lieu en Liga le 11 mai.

Les meilleurs paris pour Grenade Real Madrid

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de 1.56 sur Betsson, soit une probabilité de 64 % que les champions gagnent.

que les champions gagnent. Brahim Diaz buteur ⭐ avec une cote de 3.25 sur Betsson, soit une probabilité de 62 % que l'ailier marque.

que l'ailier marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.70 sur Betsson, donnant une probabilité de 30 % pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Grenade accueille les champions de La Liga, le Real Madrid, alors qu'ils cherchent à sauver leur saison. L'équipe locale devra remporter les trois points si elle veut avoir une chance de se maintenir en Liga la saison prochaine.

Le Real Madrid se rend à Grenade en pleine forme. Après avoir remporté la ligue, ils se sont également qualifiés pour une autre finale de la Ligue des Champions après avoir battu le Bayern Munich de manière des plus dramatiques mercredi soir. Grenade devra être à la hauteur, mais même si le Real Madrid fait tourner son effectif, ils devraient être trop forts pour les hôtes.

Les compos probables pour Grenade Real Madrid

La composition probable de Grenade :

Ferreira ; Sanchez, Miquel, Torrente, Neva ; Gumbau, Ruiz ; Uzuni, Villar, Zaragoza ; Boye.

La composition probable du Real Madrid :

Courtois ; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy ; Modric, Tchouameni, Kroos ; Valverde, Rodrygo, Diaz.

Pari 1 : Victoire du Real Madrid @ 1.56 avec Betsson

Alors que le Real Madrid célèbre son titre de champion de Liga, le club a désormais un œil fermement fixé sur la finale de la Ligue des Champions après leur victoire contre le Bayern. Après une grande performance en milieu de semaine, nous pourrions voir les visiteurs faire quelques rotations avant leur déplacement à Grenade. Cependant, les Galactiques ont fait de même contre Cadix et ont remporté une victoire confortable sur leur terrain. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétudes. Que le Real Madrid fasse tourner ou non, Grenade ne sera pas en mesure de tenir tête aux champions de Liga, et la relégation menace les hôtes.

Pari 2 : Brahim Diaz buteur @ 3.25 avec Betsson

Brahim Diaz n'a pas été un titulaire régulier pour le Real Madrid cette saison. Pourtant, il a su se montrer décisif chaque fois que Carlo Ancelotti a choisi de faire tourner. Le Marocain a été intégré dans le onze de départ contre Cadix le week-end dernier. Le jeune homme de 24 ans a rapidement rendu la pareille en ouvrant le score. Bien que ce fût son premier but depuis un certain temps, il a marqué lors de deux de ses trois derniers matchs pour le Real Madrid. Il peut en ajouter un autre contre une équipe en difficulté en bas du tableau.

Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 1.70 avec Betsson

Avec tant en jeu, Grenade ne devrait pas reculer, même face au Real Madrid. Les hôtes ont marqué lors de quatre de leurs cinq derniers matchs à domicile, inscrivant huit buts au cours de ces rencontres. Abordant ce match après une victoire 2-0 contre Alavès et 3-0 contre Séville, les supporters locaux seront optimistes de voir leur équipe leur donner de quoi crier. Cependant, le Real Madrid est champion pour une raison et il est presque impossible de les garder au calme. Dans cet esprit, nous croyons que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets.

