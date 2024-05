Pronostic Gérone FC Barcelone 04/05/2024 : Match nul et Robert Lewandowski buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Gérone FC Barcelone, comptant pour la 34e journée de Liga, ce dimanche.

Pronostic Gérone FC Barcelone : paris, contexte et compos

Notre expert en pronostics football vous présente ses trois meilleurs pronostics pour le match entre Gérone et le Barça qui aura lieu en Liga le 4 mai.

Les meilleurs paris pour Gérone Barcelone

Match nul ⭐ avec une cote de 3.70 sur Betsson, soit une chance de 27 % que le match se termine par un nul.

que le match se termine par un nul. Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts ⭐ avec une cote de 1.62 sur Betsson, donnant 62 % de chances que les deux clubs trouvent le chemin des filets et qu'il y ait plus de 2.5 buts.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets et qu'il y ait plus de 2.5 buts. Robert Lewandowski buteur ⭐ avec une cote de 2.02 sur Betclic, soit une chance de 49 % que l'attaquant polonais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Gérone accueille Barcelone alors qu'ils visent à confirmer leur place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Bien qu'ils aient dominé La Liga avec le Real Madrid et aient mené pendant une période considérable, ils ont perdu du terrain ces derniers mois. L'entraîneur Michel sera ravi que son équipe ait pratiquement sécurisé sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

C'est seulement la deuxième saison de Gérone dans l'élite, et leur performance à domicile a été la clé de leur succès. Ils chercheront à créer la surprise en recevant Barcelone.

Xavi devait quitter Barcelone à la fin de la saison, mais il a maintenant accepté de terminer son contrat, qui se termine à l'été 2025. Les géants catalans sont prêts pour une saison sans trophée, l'équipe étant distancée de 11 points par le Real Madrid.

Barcelone a battu Valence 4-2 lors de leur dernier match pour rebondir après des défaites consécutives contre le Real Madrid et le PSG. Xavi était furieux contre l'arbitrage dans ces défaites mais était satisfait des performances globales.

Les compos probables pour Gérone Barcelone

La composition probable de Gérone :

Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia, Martin; Couto, Savio, Dovbyk.

La composition probable de Barcelone :

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Gundogan, Christensen, Lopez; Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Pronostic 1 : Match nul @ 3.75 avec Betsson

Les bookmakers ont du mal à départager ces équipes, nous parions donc sur un match nul comme premier de nos pronostics pour Girona contre Barcelone. L'équipe de Michel n'a perdu qu'un seul de ses 16 matchs à domicile en La Liga cette saison, contre le Real Madrid. Ils ont battu Barcelone 4-2 lors du match aller.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts @ 1.62 avec Betsson

Notre prochain conseil pour ce match de La Liga est que les deux équipes marquent et qu'il y ait plus de 2.5 buts. La Liga voit moins de buts que la Premier League et la Bundesliga, mais ces équipes font exception. Les matchs de Girona ont vu une moyenne de 3.3 buts, le plus dans la division. Barcelone est juste derrière avec leurs matchs voyant 3.24 buts en moyenne.

Pronostic 3 : Robert Lewandowski buteur @ 2.02 avec Betclic

Robert Lewandowski a retrouvé son sens du but lors de la victoire contre Valence en marquant un triplé. L'avenir de l'attaquant a fait l'objet de nombreuses spéculations, mais il est déterminé à rester à Barcelone. L'attaquant polonais a marqué 16 buts en championnat cette saison. Son xG non pénal de 0.53 par 90 minutes le place dans le 87e percentile des attaquants des cinq meilleures ligues européennes.

