Pronostic Pays-Bas France - Euro 2024 21/06/2024 : Les Bleus gagnent et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pays-Bas France, deuxième journée du groupe D de l'Euro 2024, ce vendredi à 21h.

Pronostic Pays-Bas France : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas France : probabilités et cotes

Victoire de la France ⭐ avec des cotes de @2,10 sur Parions Sport, équivalant à une probailité de 58% pour les favoris français de gagner.

pour les favoris français de gagner. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,92 sur Winamax, représentant une probabilité de 52% d'avoir au moins trois buts dans le match.

d'avoir au moins trois buts dans le match. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec des cotes de @2,48 sur Betclic, indiquant une probabilité de 40% pour l'attaquant français de marquer.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France et les Pays-Bas ont dû surmonter des obstacles pour remporter les trois points lors de leurs premiers matchs de groupe. Ils s'affrontent vendredi soir, et le vainqueur prendra la tête du Groupe D.

Les Pays-Bas ont concédé un but après seulement 16 minutes contre la Pologne. Cody Gakpo a marqué les buts égalisateurs juste avant la demi-heure de jeu. Les Néerlandais ont été récompensés pour leur patience lorsque Wout Weghorst a arraché le but décisif dans les dix dernières minutes.

L'attention de Ronald Koeman se tourne maintenant vers la manière de contenir cette menaçante équipe française. Les Néerlandais n'ont perdu que deux de leurs dix derniers matchs, l'une de ces défaites étant une défaite étroite de 2-1 contre les Français.

La France a réussi à battre l'Autriche 1-0 lors de son premier match de groupe. La contribution de Kylian Mbappé, qui a changé de côté pour passer à droite, a suffi à provoquer un but contre son camp, mais l'équipe a raté ses autres occasions. Les hommes de Ralf Rangnick en ont fait un combat, et Mbappé a souffert d'un nez cassé en conséquence. Le talisman français est toujours en lice pour commencer.

Bien que les hommes de Didier Deschamps aient été battus par la Suisse à l'Euro 2021, ils font partie des favoris pour remporter le trophée cette fois-ci. Ils ont été battus aux tirs au but lors de la dernière finale de la Coupe du Monde et ont été des prétendants de premier plan dans les grands tournois depuis la finale de l'Euro 2016.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Pays-Bas France

La composition probable des Pays-Bas :

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Veerman, Reijnders; Simons, Gakpo, Depay.

La composition probable de la France :

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Camavinga, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé.

Les meilleurs paris à prendre pour Pays-Bas France

Pays-Bas vs France Pari 1 : Victoire de la France @2,10 sur Parions Sport

La France regorge de talents dans tous les secteurs du terrain. Les milieux de terrain Adrien Rabiot et N’Golo Kanté se sont révélés essentiels face aux combatives Autrichiens. Ils devront à nouveau être au rendez-vous.

Les deux seules défaites de la France dans le temps réglementaire lors de leurs 20 derniers matchs ont été contre l'Allemagne. Pendant cette impressionnante série de performances, ils ont marqué en moyenne 2,63 buts par match, tout en concédant seulement 0,74.

Les Pays-Bas ont un bilan misérable contre la France. Ils n'ont gagné qu'un des huit affrontements entre les deux équipes depuis le début de 2014.

Pays-Bas vs France Pari 2 : Plus de 2,5 buts @1,92 avec Winamax

La plupart des occasions de la France contre l'Autriche sont venues de l'exploitation de la ligne haute. En raison de l'approche défensive de Koeman, ils auront probablement des opportunités similaires contre les Pays-Bas. Cependant, Deschamps sera désireux de voir son équipe créer plus d'occasions grâce à un jeu plus élaboré. Par conséquent, nous soutenons plus de 2,5 buts dans ce match.

Bien que les Pays-Bas soient les outsiders, ils ont réussi à marquer lors de leurs 14 derniers matchs internationaux. Ils ont marqué en moyenne 2,57 buts pendant cette période, et ces matchs ont vu une moyenne de 2,57 buts.

Il y a eu trois buts ou plus dans quatre des cinq dernières confrontations entre ces équipes.

Pays-Bas vs France Pari 3 : Kylian Mbappé Buteur @2,48 avec Betclic

Mbappé a joué un rôle clé lorsque Maximilian Wöber a accidentellement marqué contre son camp lors du seul but du match contre l'Autriche. Pourtant, l'attaquant du Real Madrid sera désireux de marquer lui-même lorsqu'il affrontera les Néerlandais.

Kylian a marqué 27 buts en 29 matchs de championnat pour le PSG la saison dernière et est prêt à prendre d'assaut la Liga lors de la prochaine campagne. Mbappé est l'un des meilleurs dribbleurs du football mondial et possède une vitesse impressionnante.

Ces équipes ont été toutes deux tirées au sort dans le même groupe de qualification. Kylian Mbappé a marqué un doublé lors des deux rencontres avec les Pays-Bas.

