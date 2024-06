Pronostic France Canada - Match préparatif Euro 09/06/2024 : Les Bleus vainqueurs et plus de 3,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Canada, match préparatif pour l'Euro 2024, ce dimanche à 21h15.

Pronostic France Canada : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour France Canada

Victoire de la France ⭐ avec une cote de 1.27, ce qui donne une probabilité de 78,74 % que la France batte le Canada.

que la France batte le Canada. Plus de 3,5 buts ⭐ avec une cote de 2.37, ce qui donne une probabilité de 42,20 % que le match se termine avec quatre buts ou plus.

que le match se termine avec quatre buts ou plus. Randal Kolo Muani buteur ⭐ avec une cote de 3.02, ce qui donne une probabilité de 31 % que l'attaquant parisien marque.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France est l'un des favoris pour remporter l'Euro 2024 et doit gagner en confiance lors de ses matchs amicaux de préparation. Le Canada, classé 49e au classement mondial de la FIFA, est le dernier adversaire des Bleus avant la compétition.

Lors de leurs deux précédents matchs amicaux internationaux en mars, les Bleus ont subi une défaite décevante 2-0 à domicile contre l'Allemagne, suivie d'une victoire 3-2 à domicile contre le Chili. La défaite contre l'Allemagne était particulièrement alarmante, les hommes de Deschamps ne cadrant que deux tirs en 90 minutes. Après un affrontement avec les voisins proches, le Luxembourg, le Canada représente une opportunité de montrer les muscles huit jours avant d'affronter l'Autriche à Düsseldorf.

Le Canada a été extrêmement décevant à la Coupe du monde de la FIFA 2022, échouant à obtenir un seul point lors de leurs matchs de groupe. Cependant, depuis lors, ils ont atteint la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF et les quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF. Ils ont solidement remporté leur match de barrage de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre Trinité-et-Tobago en mars, mais leurs matchs amicaux contre les Pays-Bas et la France cette semaine sont d'un tout autre calibre.

Les compos probables pour France Canada

La composition probable de la France en 4-3-3 :

Maignan; Koundé, Hernandez, Konate, Saliba; Tchouaméni, Camavinga, Fofana; Mbappé, Dembélé, Giroud.

La composition probable du Canada en 3-4-1-2 :

Crepeau; Johnston, Miller, Waterman; Buchanan, Eustaquio, Piette, Davies; David, Larin, Ugbo.

France vs Canada Pronostic 1 : Victoire de la France @ 1.27 avec Vbet

Il est difficile d'imaginer que la France ne gagne pas sur son sol. Lors de leurs 25 derniers matchs à domicile en compétition, la France a marqué en moyenne 3,33 buts par match, en concédant seulement 0,73 but par match. Ils n'ont échoué à marquer que dans 13 % de ces matchs. Le Canada n'a concédé que 1,05 but par match lors de ses 25 derniers matchs à l'extérieur, mais il faut contextualiser cela avec la moindre qualité des adversaires qu'ils ont affronté.

France vs Canada Pronostic 2 : Plus de 3,5 buts dans le match @ 2.37 avec Vbet

Étant donné que la France a marqué en moyenne 3,33 buts par match lors de ses 25 derniers matchs à domicile, il est quelque peu surprenant de voir ce type de pari avec des cotes aussi élevées. Certains peuvent penser que les Bleus ne voudront pas trop jouer pour éviter les blessures si près de l'Euro, mais cela doit être contrebalancé par le besoin de trouver du rythme et de la cohésion également. Le Canada est lui-même une équipe offensive, avec un nouvel entraîneur-chef, Jesse Marsch, désireux de laisser son empreinte sur l'équipe. Par conséquent, cela devrait augurer un match divertissant et ouvert.

France vs Canada Pronostic 3 : Randal Kolo Muani buteur @ 5.00 avec Vbet

Randal Kolo Muani a vécu une première saison difficile sous les couleurs du PSG, en portant le poids d'un transfert record de 90 millions d'euros en provenance de Francfort. Malgré tout, le joueur semble plus libéré en cette fin de saison et aborde l'Euro sans complexe. Il vient de marqueur lors du match précédent contre le Luxembourg et pourrait continuer sur sa lancée contre la sélection canadienne.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !