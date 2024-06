Pronostic Espagne Italie - Euro 2024 20/06/2024 : Les Espagnols gagnent et Morata buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Italie, deuxième journée du groupe B de l'Euro 2024, ce jeudi à 21h.

Pronostic Espagne Italie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Italie : probabilités et cotes

Victoire de l'Espagne ⭐ avec des cotes de @2,05 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 47% pour les favoris de gagner.

pour les favoris de gagner. Alvaro Morata buteur ⭐ avec des cotes de @2,85 sur Winamax, indiquant une probabilité de 35% pour l'attaquant espagnol de marquer.

pour l'attaquant espagnol de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1,93 sur Betclic, représentant une probabilité de 52% pour les deux sélections de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Espagne et l'Italie se rencontrent dans le deuxième match du groupe B, toutes deux pleines de confiance après avoir remporté leurs matchs d'ouverture.

L'Espagne a tout simplement balayé la Croatie 3-0, et avec le nombre d'occasions qu'elle a créées en seconde période, la Croatie a eu de la chance que le score ne soit pas plus lourd. Alvaro Morata a marqué l'ouverture du score et a impressionné, il sera donc à nouveau leur principale menace contre les Italiens.

Après avoir concédé un but choquant à l'Albanie dès les 24 premières secondes du match, l'Italie a réagi pour empocher les trois points et voudra commencer plus fort contre l'Espagne. Cependant, ils devront être au sommet de leur forme pour arrêter une redoutable équipe espagnole.

Les effectifs probables pour Espagne Italie

La composition probable de l'Espagne :

Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams.

La composition probable de l'Italie :

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Italie

Espagne vs Italie Pari 1 : Victoire de l'Espagne @2,05 sur Parions Sport

L'Espagne a écrasé la Croatie 3-0 lors de son premier match de l'Euro, et ils pourraient avoir été frustrés de ne pas marquer plus. Dans ce qui était censé être une rencontre difficile, l'Espagne a tout simplement dominé la Croatie.

Alvaro Morata a ouvert le score avec une finition composée, avant que Fabian Ruiz du PSG utilise ses pieds magiques pour marquer un but sublime en première mi-temps. L'Espagne a conclu les trois points grâce à Daniel Carvajal, montrant qu'ils ont de nombreux joueurs capables de marquer.

L'Italie était légèrement vulnérable contre l'Albanie, et compte tenu du mouvement fluide du ballon de l'Espagne, les favoris peuvent s'assurer des victoires consécutives et se qualifier pour la phase à élimination directe.

Espagne vs Italie Pari 2 : Alvaro Morata Buteur @2,85 sur Winamax

Morata, qui a eu une saison fantastique au niveau domestique avec l'Atletico Madrid, a poursuivi sa forme dans le match d'ouverture de l'Espagne avec une belle finition contre la Croatie.

L'attaquant de 31 ans, qui a marqué 20 buts toutes compétitions confondues pour l'Atletico Madrid, a montré son talent pour jouer à la limite du hors-jeu, cherchant constamment à être lancé en profondeur.

Avec tant de milieux de terrain créatifs et intelligents derrière lui, Morata sera confiant de trouver des occasions contre l'Italie et il pourrait n'avoir besoin que d'une seule pour ajouter un deuxième but à son compteur de l'Euro.

Espagne vs Italie Pari 3 : Les deux équipes marquent @1,93 sur Betclic

Bien que l'Espagne ait dominé la Croatie, il est important de reconnaître l'Italie pour son retour contre l'Albanie.

Malgré avoir concédé en 24 secondes, l'Italie s'est rapidement regroupée et a réussi à inverser le score avant la mi-temps.

Leur égalisation a été habilement exécutée grâce à une astucieuse routine de corner, avant que la superbe frappe de Nicolo Barella de l'extérieur de la surface ne montre sa capacité à longue distance.

Alors que l'Espagne est capable de se frayer un chemin dans la surface et de marquer, l'Italie est forte sur les coups de pied arrêtés. En conséquence, les favoris peuvent avoir du mal à contenir la hauteur de l'Italie, et les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets dans ce qui devrait être un match très divertissant avec de nombreuses occasions de but.

