Pronostic Dortmund Bayer Leverkusen 21/04/2024 : Le Borussia vainqueur mais Victor Boniface buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Dortmund Bayer Leverkusen, comptant pour la 30e journée de Bundesliga.

Pronostic Dortmund Bayer Leverkusen : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Dortmund et Bayer Leverkusen avant leur affrontement en Bundesliga le 21 avril.

Les meilleurs paris pour Borussia Dortmund Bayer Leverkusen

Victoire pour le Borussia Dortmund ⭐ avec des cotes de 2.40 sur Betsson, donnant une probabilité de 41.7% pour que le club de la Ruhr l'emporte.

pour que le club de la Ruhr l'emporte. Les deux équipes marquent et pas de match nul ⭐ avec des cotes de 1.98 sur Betsson, donnant une probabilité de 50.5% que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Victor Boniface buteur ⭐ avec des cotes de 2.63 sur Betsson, donnant une probabilité de 38% que l'attaquant marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après avoir obtenu leur place dans les quatre derniers de la Ligue des champions mardi, l'attention du Borussia Dortmund se tourne vers la course pour une place dans le top 4 de la Bundesliga.

De son côté, le Bayer Leverkusen était en action en Ligue Europa jeudi et a déjà remporté le titre en Bundesliga, officiellement depuis le week-end dernier. Invaincus en Bundesliga, la plupart des paris de football auront du mal à ne pas favoriser Leverkusen ici.

Dortmund, cependant, est en confiance après une victoire spectaculaire contre l'Atlético lors des quarts de finale retour de LIgue des Champions. Leverkusen a remporté ses huit derniers matchs dans toutes les compétitions au moment de la rédaction. Ils n'ont échoué à gagner que trois fois à l'extérieur toute la saison.

Les compos probables pour Dortmund Leverkusen

La composition probable du Borussia Dortmund :

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brant, Reus; Fullkrug.

La composition probable du Bayer Leverkusen :

Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Tella, Andrich, Xhaka, Hincapie; Hoffman, Boniface, Wirtz.

Pronostic 1 : Victoire pour le Borussia Dortmund @ 2.40 avec Betsson

En ce qui concerne les prédictions de football, il serait tentant de parier contre Leverkusen. Il ne s'agit pas tant de douter des champions de Bundesliga, mais plutôt d'une réflexion sur deux équipes avec des motivations différentes.

Dortmund vise une qualification en Ligue des champions. Ils ont également eu deux jours de repos de plus par rapport à Leverkusen pour se préparer à ce match. La fatigue n'est pas encore un problème majeur pour l'équipe de Xabi Alonso, mais leurs jambes seront certainement un peu lourdes après avoir affronté West Ham jeudi. Si vous cherchez un pari Borussia Dortmund contre Bayer Leverkusen pour ce week-end, nous aimons vraiment la valeur de Dortmund à 2.40. Bien qu'ils aient connu quelques faux pas à domicile, ils ont quand même remporté cinq de leurs sept derniers matchs au Signal Iduna Park.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et pas de match nul @ 1.98 avec Betsson

Les deux équipes ont marqué dans 62% des matchs de Bundesliga de Dortmund cette saison. Avec les deux équipes marquent à une valeur aussi basse, nous aimons associer les deux équipes marquent avec pas de match nul pour obtenir des cotes de 1.98.

Dortmund n'a pas fait match nul dans une compétition depuis le 20 février. Bien qu'il existe une chance de partage des points dans ce match, les hôtes seront motivés pour pousser vers la victoire. Cela augmente les chances d'un résultat dans l'une ou l'autre direction. Aussi bon que Leverkusen a été défensivement, les deux équipes marquent est clairement un bon pari à prendre. Dortmund n'a pas réussi à marquer qu'une seule fois lors de ses 13 derniers matchs dans toutes les compétitions, et Leverkusen n'a été muselé qu'une seule fois toute la saison.

Pronostic 3 : Victor Boniface buteur @ 2.63 avec Betsson

Victor Boniface a été une force pour le Bayer Leverkusen toute la saison, se classant dans le 99e percentile parmi tous les attaquants en termes de buts attendus par 90 au cours des 365 derniers jours. Il a marqué lors de trois de ses quatre dernières apparitions en Bundesliga. Harry Kane est le seul joueur de Bundesliga à tirer plus souvent en moyenne par match.

Toute personne cherchant à parier sur la Bundesliga ce week-end devrait évaluer les marchés de Boniface pour Borussia Dortmund contre Bayer Leverkusen. Boniface n'a peut-être marqué que 11 buts en championnat cette saison, mais il représente une menace constante dans le dernier tiers pour les champions. Il a également tiré trois fois au but, dont deux étaient cadrées, et a trouvé le chemin des filets contre Dortmund plus tôt dans la saison.

