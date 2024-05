Pronostic Dortmund Augsbourg 04/05/2024 : Le Borussia vainqueur et Marcel Sabitzer buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Dortmund Augsbourg, comptant pour la 32e journée de Bundesliga.

Pronostic Dortmund Augsbourg : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Dortmund et Augsbourg avant leur affrontement en Bundesliga le 4 mai.

Les meilleurs paris pour Dortmund Augsbourg

Victoire de Dortmund ⭐ avec une cote de 1.70 sur Betsson, soit une chance de 58 % que le club parisien gagne.

que le club parisien gagne. Marcel Sabitzer buteur ⭐ avec une cote de 4.50 sur Betsson, soit une chance de 22 % que le milieu de terrain marque.

que le milieu de terrain marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, soit une chance de 50 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dortmund accueille Augsbourg en Bundesliga ce samedi, alors que les deux équipes cherchent à sécuriser une place en football européen pour la prochaine campagne.

Les visiteurs sentiront une opportunité avec Dortmund en plein milieu de leurs demi-finales de Ligue des Champions, bien qu'ils n'aient pas été en bonne forme ces derniers temps, perdant leurs deux derniers matchs de championnat.

La forme de Dortmund a également légèrement baissé, mais de retour sur leur terrain, ils seront confiants de pouvoir collecter trois points alors qu'ils cherchent à finir dans le top quatre.

Les compos probables pour Dortmund Augsbourg

La composition probable de Dortmund :

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

La composition probable d'Augsbourg :

Dahmen; Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Engels, Breithaupt, Maier; Vargas; Tietz, Demirovic.

Pronostic 1 : Victoire de Dortmund @ 1.70 avec Betsson

Dortmund privilégiera sans doute leur match de demi-finale de Ligue des Champions contre PSG. Cependant, ils n'ont pas encore sécurisé une place en Ligue des Champions pour la prochaine saison via la Bundesliga et une victoire contre Augsbourg est cruciale. Actuellement 18 points devant leurs prochains adversaires, Dortmund a gagné trois de ses cinq derniers matchs à domicile. Les visiteurs arrivent à ce match après avoir perdu trois de leurs cinq derniers. Ces trois défaites ont vu Augsbourg concéder trois buts à chaque fois. Même si Dortmund fait tourner, ils devraient avoir assez pour battre leurs prochains adversaires.

Pronostic 2 : Marcel Sabitzer buteur @ 4.50 avec Betsson

Il n'est toujours pas clair qui Dortmund va aligner pour ce match, il pourrait donc être judicieux de miser sur Marcel Sabitzer pour trouver le chemin des filets. Le milieu de terrain autrichien a marqué six buts cette saison mais un doublé contre Mönchengladbach a été suivi d'un but contre l'Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Candidat probable à participer, le milieu de terrain polyvalent devrait également être en charge des pénaltys, ce qui rend ce pari encore plus attrayant à ce prix.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 2.00 avec Betsson

Bien que nous attendions que Dortmund remporte les trois points, ils n'auront pas la tâche facile samedi après-midi. Quatre de leurs cinq dernières confrontations directes ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Plus tôt dans la saison, les deux équipes ont marqué lors d'un match nul 1-1. Augsbourg a été faible défensivement dernièrement mais avec Dortmund probablement en rotation de leur 11 de départ, cela créera des opportunités pour les visiteurs, qu'ils doivent saisir s'ils veulent sécuriser le football européen.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !