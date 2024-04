Pronostic Dortmund Atlético Madrid Ligue des Champions 16/04/2024 : Match nul et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pou Dortmund Atlético Madrid, comptant pour les 1/4 de finale retour de Ligue des Champions

Pronostic Dortmund Atlético Madrid : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre Dortmund et l'Atlético Madrid en vue de leur affrontement en Ligue des champions le 16 avril.

Les meilleurs pronostics pour Dortmund Atlético Madrid

Match nul ⭐ avec des cotes de 3.65 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 27% que les deux équipes se quittent sur un score de parité à la fin des 90 minutes.

que les deux équipes se quittent sur un score de parité à la fin des 90 minutes. Moins de 2.5 buts ⭐ avec des cotes de 2.25 sur Betsson, offrant une probabilité de 45% pour deux buts ou moins dans le match.

pour deux buts ou moins dans le match. Match nul à la mi-temps ⭐ avec des cotes de 2.20 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 44% que le match soit à égalité à la pause.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dortmund reçoit l'Atlético Madrid lors du match retour des quarts de finale dans le but de renverser leur défaite 2-1 en Espagne la semaine dernière.

Les hôtes allemands avaient précédemment battu Francfort et le Bayern Munich en Bundesliga, mais ont échoué contre Stuttgart avant leur défaite 2-1 contre l'Atlético Madrid. Un retour en forme est nécessaire s'ils veulent reprendre le dessus.

D'un autre côté, l'Atlético Madrid a été redoutable à domicile, mais faible à l'extérieur. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements. Diego Simeone compte sur son expérience précédente dans la compétition pour être utile.

Les compos probables pour Dortmund Atlético Madrid

La composition probable de Dortmund :

Kobel; Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson, Can, Sabitzer, Adeyemi, Nmecha, Sancho, Fullkrug.

La composition probable de l'Atlético Madrid :

Oblak; Azpilicueta, Giminez, Witsel, Lino, de Paul, Koke, Llorenta, Molina, Morata, Griezmann.

Pronostic 1 : Match nul @ 3.65 avec Betsson

L'Atlético Madrid pourrait se sentir légèrement contrarié après avoir concédé un but tardif et ne pas avoir pu prendre une avance de deux buts en Allemagne. Cependant, Diego Simeone est toujours le génie derrière la manière de décrocher un résultat à l'extérieur en Europe et s'efforcera une fois de plus de reproduire cela.

Dortmund a été nettement dominé toute la soirée en Espagne. Bien que l'Atlético Madrid ait été très fort à domicile cette saison, Dortmund aura du mal à les déstabiliser une fois de plus. On s'attend à une démonstration plus défensive des visiteurs espagnols, mais ils restent les favoris pour passer. S'ils parviennent à frustrer les Allemands, ils peuvent se qualifier pour les demi-finales.

Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts @ 2.25 avec Betsson

Bien que le match aller ait produit trois buts, Simone visera à installer son équipe défensivement pour le match crucial en Allemagne. S'il y a un entraîneur qui sait comment "garer le bus", c'est certainement l'Argentin.

L'équipe espagnole visera sans aucun doute à ralentir le jeu et à n'attaquer que lorsque l'occasion se présentera. Ne vous attendez pas à ce que l'Atlético Madrid prenne trop de risques avec une place en demi-finales en jeu.

Dortmund a eu du mal en Espagne et avait auparavant perdu contre Stuttgart 1-0 à domicile. Par conséquent, les buts pourraient être difficiles à obtenir pour les hôtes. À des cotes contre, cela semble être un excellent prix à prendre.

Pronostic 3 : Match nul à la mi-temps @ 2.20 avec Betsson

Prévoyant que le match se terminera par un match nul, le même résultat à la mi-temps semble trop bon pour être laissé de côté à son prix actuel.

Lors des deux derniers matches à domicile de Dortmund contre Stuttgart et Francfort, les deux étaient à égalité à la mi-temps avant de se terminer sur des résultats complètement différents. Les Allemands peuvent parfois démarrer lentement ou ont souvent besoin de la mi-temps pour se regrouper et repartir de l'avant.

Le bilan à l'extérieur de l'Atlético Madrid n'est rien d'impressionnant pour le moment, mais Simeone en sera conscient et ne prendra aucun risque. Ils étaient à égalité 0-0 à la mi-temps à l'extérieur contre l'Inter en huitièmes de finale avant de marquer en seconde période.

