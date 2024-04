Pronostic Coventy Manchester United 21/04/2024 : Nul ou Coventry vainqueur et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Coventry Manchester United, comptant pour la demi-finale de FA Cup, ce samedi.

Pronostic Coventry Manchester United : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Coventry et Manchester United avant leur affrontement en FA Cup, le 21 avril.

Les meilleurs paris pour Coventry Manchester United

Coventry vainqueur ou match nul ⭐ à 2.75 sur Betsson, ce qui donne une probabilité de 36,4% que l'un ou l'autre résultat arrive.

que l'un ou l'autre résultat arrive. Les deux équipes marquent ⭐ à des cotes de 1,63 sur Betsson, ce qui donne une probabilité de 61,3% que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Coventry est en demi-finale de la FA Cup pour la première fois depuis leur victoire dans la compétition en 1987. Manchester United s'accroche à leur dernier espoir de remporter un trophée cette saison après des campagnes décevantes en Premier League et en compétition continentale.

On peut dire que la forme de Coventry s'est essoufflée en fin de saison. Leurs espoirs de promotion ont diminué avec trois défaites lors des quatre derniers matchs, dont une défaite 3-0 contre Birmingham City lors de leur dernier match.

Pendant ce temps, Manchester United est sans victoire lors de ses quatre derniers matchs. La pression monte à nouveau sur Erik ten Hag. Se qualifier pour la Ligue des champions n'est plus une ambition réaliste pour les Red Devils. On ne peut s'empêcher de se demander si une défaite contre Coventry ici marquerait la fin du mandat de Ten Hag à Old Trafford. Les fans de football qui souhaitent parier sur Coventry contre Manchester United ce week-end seront prudents avec les deux équipes, compte tenu de leurs récents mauvais résultats.

Les compos probables pour Coventry Manchester United

La composition probable de Coventry :

Collins ; Ewijk, Thomas, Kitching, Bidwell ; Torp, Eccles, Sheaf ; O’Hare ; Wright, Simms.

La composition probable de Manchester United :

Onana ; Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka ; Mainoo, Casemiro ; Garnacho, Fernandes, Rashford ; Hojlund.

Pronostic 1 : Coventry vainqueur ou match nul @ 2.75 avec Betsson

Depuis leur victoire surprenante contre les Wolves en quarts de finale, les performances de Coventry ont considérablement baissé. Avec la promotion plus réaliste, toute leur énergie et leur concentration seront concentrées sur cette demi-finale de la FA Cup. C'est une chance de faire l'histoire.

Les enjeux sont également élevés pour Manchester United. Cependant, alors que Coventry n'a rien à perdre, la pression est énorme sur l'équipe de Ten Hag. Tout sauf une victoire éclatante sera une véritable déception. Ils ont peut-être réalisé une impressionnante remontée contre Liverpool il y a quelques semaines, mais un match nul contre Bournemouth n'était pas vraiment une performance solide. Il y a eu quelques défis pour United dans la compétition jusqu'à présent, notamment une victoire étonnante contre Liverpool au dernier tour. À ce prix, cependant, il semble y avoir une réelle valeur à prendre le challenger pour créer une surprise ou du moins forcer une séance de tirs au but dramatique sous l'arche de Wembley.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent @ 1,63 avec Betsson

Les deux équipes ont marqué lors des cinq derniers matchs de Manchester United. Avant leur défaite 3-0 contre Birmingham lors de leur dernière sortie, les deux équipes avaient marqué lors des six derniers matchs consécutifs de Coventry toutes compétitions confondues. L'arrière-garde de United est gravement affaiblie avec Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Raphael Varane, Luke Shaw et Jonny Evans tous indisponibles. Avec les talents offensifs des Red Devils, ils marqueront sûrement au moins une fois. Coventry voudra également créer quelques occasions de marquer. Les clean sheets sont difficiles à obtenir pour United, et Coventry n'a pas marqué que deux fois depuis le 11 novembre.

