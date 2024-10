Pronostic Celta Vigo Real Madrid - Liga 19/10/2024 : Les Merengues gagnent et seule une équipe marque

Celta Vigo vs Real Madrid

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Celta Vigo Real Madrid, comptant pour la 10e journée de Liga, ce samedi à 21h.

Pronostic Celta Vigo vs Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Celta Vigo Real Madrid

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de @1.57 sur Unibet, correspondant à 60% de chances de victoire des visiteurs.

de victoire des visiteurs. Plus de 1,5 buts pour le Real Madrid ⭐ avec une cote de @1.51 sur Unibet, indiquant une probabilité de 57% que les champions en titre marquent deux buts ou plus.

que les champions en titre marquent deux buts ou plus. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de @1.97 sur Unibet, représentant une probabilité de 48% qu'au moins une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets.

Le Real Madrid devrait l'emporter contre Celta Vigo sur le score de 0-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Celta Vigo accueille les champions à l'Estadio de Balaidos alors qu'ils poursuivent Barcelone, actuellement en tête du classement.

Le Real Madrid a repris le chemin de la victoire après une déception en Ligue des Champions, écartant Villarreal 2-0 pour rester à la deuxième place. Avec seulement trois points de retard sur Barcelone, la course au titre de cette année semble beaucoup plus serrée que la saison dernière.

Celta Vigo espère enchaîner avec une deuxième victoire consécutive après avoir battu Las Palmas 1-0 à l'extérieur. Cependant, après avoir échoué à gagner leurs deux derniers matchs, cette tâche pourrait s'avérer compliquée.

L'absence de joueurs clés en raison de deux cartons rouges lors de leur dernier match compliquera encore plus leur défi, d'autant plus qu'ils ont perdu leurs cinq derniers matchs à domicile contre le Real Madrid.

Carlo Ancelotti doit faire des choix difficiles concernant son effectif, alors que l'ancien entraîneur d'Everton est en désaccord concernant le manque de minutes d'Arda Guler.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Celta Vigo Real Madrid

La composition probable de Celta Vigo :

Guaita ; Alonso, Starfelt, Manquillo, Alvarez, Beltran, Rodriguez, Mingueza, Swedberg, Douvikas, Iglesias.

La composition probable du Real Madrid :

Lunin ; Mendy, Rudiger, Tchouameni, Carvajal, Valverde, Modric, Camavinga, Bellingham, Endrick, Vinicius Junior.

Les meilleurs paris à prendre pour Celta Vigo Real

Celta Vigo vs Real Madrid Pari 1 : Victoire du Real Madrid @1.57 sur Unibet

Nos pronostics pour Celta Vigo vs Real Madrid indiquent que les récentes performances à l'extérieur du Real Madrid ont été mitigées, avec des matchs nuls contre Majorque et Las Palmas. Cependant, leur victoire à l'extérieur contre la Real Sociedad a marqué une nette amélioration.

Bien que l'égalisation de l'Atletico Madrid en fin de match ait empêché deux victoires consécutives à l'extérieur, Celta Vigo n'est pas à ce niveau, ce qui en fait un défi potentiellement plus facile pour Carlo Ancelotti.

Les hôtes seront privés du milieu de terrain Ilaix Moriba et de l'attaquant Iago Aspas, tous deux expulsés lors de leur dernier match contre Las Palmas. Sans ces joueurs clés, le Real Madrid devrait pouvoir les dominer.

Les champions ont remporté leurs cinq derniers matchs à l'extérieur contre Celta Vigo, et cela pourrait facilement être le sixième.

Celta Vigo vs Real Madrid Pari 2 : Plus de 1,5 buts pour le Real Madrid @1.51 sur Unibet

Dans trois de leurs cinq derniers matchs, le Real Madrid, sous la direction d'Ancelotti, a inscrit deux buts ou plus, ce qui laisse penser qu'ils pourraient répéter cette performance ce week-end.

Bien que leur déplacement en Ligue des Champions à Lille ait été difficile, ce match semble moins intimidant, surtout en l'absence des joueurs clés de l'adversaire.

Lors de quatre de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur contre Celta Vigo, le Real Madrid a marqué au moins deux buts.

Avec 19 buts inscrits en neuf matchs de Liga et Celta en ayant concédé 15, les champions ont l'occasion de s'imposer avec style et de mettre la pression sur Barcelone.

Dans nos pronostics pour Celta Vigo vs Real Madrid, nous voyons que le Real Madrid est bien positionné pour exploiter les faiblesses de Celta Vigo et continuer sur sa lancée. Avec un historique favorable contre Celta et une motivation accrue pour défier Barcelone, ils sont prêts pour une victoire convaincante.

Celta Vigo vs Real Madrid Pari 3 : Les deux équipes ne marquent pas @1.97 sur Unibet

Le Real Madrid n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois lors de ses quatre matchs à l'extérieur cette saison, ce qui rend risqué de parier sur une nouvelle clean sheet. Cependant, ils étaient proches d'une deuxième, jusqu'au but de l'Atletico Madrid dans la dernière minute.

Celta Vigo pourrait avoir du mal à marquer sans leur attaquant vedette, Iago Aspas, qui a inscrit 25 % des buts de l'équipe. Sans lui pour mener l'attaque, ils pourraient avoir du mal à pénétrer la défense d'Ancelotti.

Les hôtes ont perdu 1-0 contre l'Atletico Madrid lors de la septième journée, et les champions voudront livrer un résultat similaire.

Le Real Madrid semble prêt à exploiter les difficultés de Celta Vigo, notamment l'absence de joueurs clés et une forme récente médiocre. Avec un bon historique contre Celta et une attaque puissante, ils devraient s'assurer une victoire tout en maintenant la pression sur Barcelone, malgré quelques inquiétudes défensives.

