Pronostic Borussia M'Gladbach Dortmund 13/04/2024 : Dortmund vainqueur et Niclas Fülkrung buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Borussia M'Gladbach Dortmund, comptant pour la 29e journée de Bundesliga.

Pronostic Borussia M'Gladbach Dortmund : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

Victoire pour Borussia Dortmund ⭐ avec des cotes de 2.05 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 48,8% pour le club de la Ruhr de l'emporter.

pour le club de la Ruhr de l'emporter. Borussia Dortmund pour remporter le match avec deux buts ⭐ avec des cotes de 2.05 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 48,8%

Niclas Fullkrug buteur ⭐ avec des cotes de 2.25 sur Betsson, ce qui correspond à une probabilité de 44,4% de voir l'international allemand marquer.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Jouez sur Betsson avec les meilleures cotes en réalisant votre inscription sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après leur défaite contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions mercredi soir, le Borussia Dortmund se rend au Borussia-Park pour affronter le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga samedi après-midi.

Pour Gladbach, il n'y a pas grand-chose à jouer pour le reste de la saison. Avec 28 matchs joués, ils se trouvent fermement dans la médiocrité du milieu de tableau. Par conséquent, ils sont une équipe difficile à prévoir en matière de pronostics Bundesliga. Les blessures ont été un problème ces dernières semaines, et plusieurs joueurs de l'équipe première risquent la suspension ce week-end.

Dortmund pourrait avoir un œil sur le match retour de la semaine prochaine contre l'Atlético. Ils doivent cependant être entièrement concentrés pour cette rencontre avec Gladbach, car ils luttent toujours férocement pour une place dans le top 4 afin de garantir leur place en Ligue des champions la saison prochaine. La blessure de Donyell Malen en sélection le mois dernier a considérablement affaibli le Borussia Dortmund dans le dernier tiers du terrain.

Les compos probables pour Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

La composition probable du Borussia Mönchengladbach :

Omlin; Friedrich, Elvedi, Wober; Lainer, Weigl, Itakura, Netz; Honorat, Plea, Ngoumou.

La composition probable du Borussia Dortmund :

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt; Sancho, Fullkrug, Adeyemi.

Pronostic 1 : Victoire pour Borussia Dortmund @ 2.05 avec Betsson

Miser sur Dortmund n'a pas été le pronostic le plus sûr cette saison. Cependant, en ce qui concerne le choix d'un pari pour Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund ce week-end, nous aimons vraiment la valeur du côté visiteur à 2.05.

Dortmund a le deuxième meilleur bilan à l'extérieur en Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen. Les Schwarzgelben n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur en championnat cette saison. Gladbach n'a remporté que deux de ses sept derniers matchs à domicile. Dortmund a réservé bon nombre de ses meilleures performances pour l'extérieur, notamment des victoires récentes contre l'Union Berlin, le Werder Brême et le Bayern Munich.

Pronostic 2 : Borussia Dortmund pour marquer deux buts @ 2.05 avec Betsson

Dortmund a marqué deux buts lors de chacun de ses trois derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga. En ce qui concerne le choix d'un pari pour l'action en Bundesliga ce week-end, ne cherchez pas plus loin que Dortmund dans ce marché à 2.05.

Seules cinq équipes ont concédé plus de buts attendus que Gladbach cette saison. Dortmund a marqué en moyenne deux buts par match à l'extérieur et devrait pouvoir créer de nombreuses occasions ici. L'équipe d'Edin Terzić se sentira confiante contre une équipe de Gladbach qui a encaissé deux buts ou plus dans huit des 14 matchs à domicile en Bundesliga.

Pronostic 3 : Niclas Fullkrug buteur @ 2.25 avec Betsson

Meilleur buteur de Dortmund en Bundesliga avec 11 buts à son actif, Niclas Fullkrug a accumulé 0,5 buts attendus par 90 minutes cette saison. Il a également transformé trois penalties, ce qui nous offre une autre option pour que ce pari soit gagnant.

Avec aucun but pour Dortmund depuis février, ce ne sera pas le pronostic le plus populaire de Bundesliga ce week-end. L'absence de Donyell Malen signifie que Fullkrug est nécessaire comme principale menace offensive de Dortmund. Il a décoché trois tirs dans la défaite contre Stuttgart le week-end dernier. À 2.25, nous aimons prendre Fullkrug pour marquer à tout moment. Seules Bochum et Darmstadt ont encaissé plus de buts que Gladbach cette saison.

Les meilleurs cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide détaillé !