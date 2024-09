Pronostic Atlético Madrid Real Madrid - Liga 29/09/2024 : Match nul et l'Atlético ouvre le score

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Atlético Madrid Real Madrid, comptant pour la 8e journée de Liga, ce dimanche à 21h.

Pronostic Atlético Madrid Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Atlético Madrid Real Madrid

Match nul ⭐ @ 3.50 avec Vbet, représentant une probabilité de 28,57 % que le match se termine par un nul.

que le match se termine par un nul. 1er but pour l'Atlético Madrid ⭐ @ 1.95 avec Vbet, représentant une probabilité de 51,28 % que l'Atlético marque le premier but du match.

que l'Atlético marque le premier but du match. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ @ 2.10 avec Vbet, représentant une probabilité de 47,62 % que le match se termine avec deux buts ou moins.

Nous pensons que la défense solide de l'Atlético pourra frustrer le Real et obtenir un match nul 1-1 dimanche soir.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les champions en titre de la Liga, le Real Madrid, se déplacent chez leurs rivaux de la ville, l'Atlético, dimanche soir, cherchant à rester au contact des leaders de la ligue, Barcelone. L'Atlético est également invaincu après ses six premiers matchs, ce qui promet une rencontre intéressante.

L'Atlético a remporté trois matchs et fait trois nuls jusqu'à présent, avec une moyenne de deux points par match. Le succès de l'équipe de Diego Simeone repose encore une fois sur une défense solide, n'ayant encaissé que trois buts en six matchs.

En fait, à part le Barça et le Real, l'Atlético est la seule équipe de la Liga encore invaincue cette saison. Cependant, ils ont été tenus en échec 1-1 à l'extérieur contre le Rayo Vallecano le week-end dernier.

Quant au Real, leurs rivaux acharnés, ils sont en grande forme avec cinq victoires et deux nuls lors de leurs sept premiers matchs. Ils marquent beaucoup, avec 16 buts en sept matchs et seulement cinq buts encaissés.

Leur trio offensif, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo, a démarré en trombe lors de la campagne 2024/25, inscrivant 11 buts à eux trois. Ils devront être cliniques face à la défense rigoureuse de l'Atlético. Malheureusement, une blessure à la cuisse privera Mbappé du derby ce week-end, ouvrant peut-être la voie à une titularisation pour la jeune sensation brésilienne de 18 ans, Endrick.

Les effectifs probables pour Atlético Madrid Real Madrid

La composition de l'Atletico Madrid en 5-3-2 :

Oblak ; Molina, Lino, Azpilicueta, Mandava, Witsel ; Llorente, Gallagher, Koke ; Sorloth, Alvarez.

La composition du Real Madrid en 4-3-3 :

Courtois ; Vazquez, Mendy, Rudiger, Militao ; Modric, Tchouaméni, Bellingham ; Rodrygo, Endrick, Vinicius Junior.

Les meilleurs paris à prendre pour Atlético Madrid Real Madrid

Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid 1 : Match nul @ 3.50 avec Vbet

L'Atlético Madrid n'a perdu qu'une seule fois lors de ses six derniers matchs à domicile contre le Real Madrid en championnat. Leur dernier match de Liga à domicile s'est soldé par une victoire 3-1 contre le Real.

Étant donné qu'ils n'ont concédé en moyenne que 0,5 but par match, et que leurs supporters seront très motivés contre leurs rivaux de la ville, le pari du nul semble intéressant ce week-end.

Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid 2 : 1er but pour l'Atlético Madrid @ 1.95 avec Vbet

Si l'on regarde les données historiques entre les deux équipes, l'Atlético a ouvert le score dans cinq de leurs six dernières confrontations. C'est pourquoi nous apprécions particulièrement la cote proposée par Betway pour que les hôtes marquent en premier.

La puissance et la ruse de Sorloth et Alvarez pourraient poser des problèmes à une défense du Real qui a rarement été mise à l'épreuve cette saison. Le Civitas Metropolitano est un environnement intimidant, même pour leurs rivaux les plus proches, nous prévoyons donc que l'Atléti ouvrira le score et mettra le Real sous pression.

Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 2.10 avec Vbet

Étant donné qu'Atletico n'a concédé que trois buts et que le Real n'en a concédé que cinq cette saison, il est clair que les deux défenses fonctionnent bien.

Quatre des sept dernières confrontations entre ces équipes au Civitas Metropolitano se sont terminées avec deux buts ou moins. L'absence de Mbappé, blessé à la cuisse contre Alavés, prive également le Real de son principal atout offensif.

C'est pourquoi nous soutenons le pari "Moins de 2,5 buts" avec des cotes intéressantes, Simeone ayant probablement l'intention de jouer plus en retrait pour limiter les offensives rapides du Real dans les 30 derniers mètres.

