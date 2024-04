Pronostic Aston Villa Lille - Ligue Europa Conference 11/04/2024 : Le LOSC vainqueur et Jonathan David buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Aston Villa Lille, comptant pour les 1/4 de finale aller de Ligue Europa Conference.

Pronostic Aston Villa Lille : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous propose ses pronostics pour le match Aston Villa contre Lille avant leur affrontement en Ligue Europa le 10 avril.

Les meilleurs pronostics pour Aston Villa Lille

Victoire pour Lille ⭐ avec des cotes de 4,95 sur Betsson, soit une chance de 20% pour le club français de gagner.

pour le club français de gagner. Jonathan David buteur v avec des cotes de 3,60 sur Betsson, soit une chance de 28% que l'attaquant canadien marque.

que l'attaquant canadien marque. Plus de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de 1,83 sur Betsson, donnant une chance de 55% pour que les deux équipes marquent.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Unai Emery a déjà remporté une compétition européenne à quatre reprises, la Ligue Europa en l'occurence, et sera impatient de mener son équipe actuelle à leur premier trophée européen majeur depuis 1982. C'est un nouveau territoire pour Lille, n'ayant jamais atteint auparavant les quarts de finale d'une grande compétition de l'UEFA.

Villa s'est engagé dans cette confrontation européenne de la meilleure façon possible. Ils ont pris une avance de 2-0 immédiatement après la mi-temps à domicile contre Brentford. Les visiteurs ont marqué trois buts en dix minutes, renversant la situation, mais Ollie Watkins a sauvé un point pour son équipe en fin de match. En conséquence, les Villains ont chuté à la 5ème place du classement, mais cela pourrait suffire à leur assurer une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

En revanche, Lille a balayé Marseille avec une victoire convaincante 3-1 vendredi soir. Cette victoire a étendu leur série d'invincibilité toutes compétitions confondues à sept matchs impressionnants. Assis à la 4ème place de la Ligue 1, le LOSC espère également décrocher une place en Ligue des Champions. Avec les autorités françaises leur accordant un week-end libre avant, leur concentration à court terme ne sera que sur cette compétition.

Les compos probables pour Aston Villa Lille

La composition probable d'Aston Villa en 4-4-1-1 :

Emi Martinez, Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Alex Moreno, Leon Bailey, John McGinn, Douglas Luiz, Youri Tielemans, Morgan Rogers, Ollie Watkins.

La composition probable de Lille en 4-3-3 :

Lucas Chevalier, Alexsandro, Leny Yoro, Ismaily, Tiago Santos, Benjamin André, Hakon Arnar Haraldsson, Nabil Bentaleb, Jonathan David, Rémy Cabella, Edon Zhegrova.

Pronostic 1 : Victoire pour Lille @ 4,95 avec Betsson

Je trouve que les clubs anglais en Europe peuvent être un peu surestimés et surévalués. Je pense que c'est le cas avec Aston Villa ici, avec une cote aussi basse que 1,45.

Villa a été un peu irrégulier en 2024, ce qui est attendu après un record à domicile incroyable mais non durable l'année précédente. Ils ont perdu quatre de leurs huit matchs à domicile toutes compétitions confondues cette année civile.

Lille ne peut pas être sous-estimé, ayant étendu sa série d'invincibilité toutes compétitions confondues à sept matchs le week-end dernier. Ils ont également progressé jusqu'à ce stade de la compétition en grande partie grâce à la fin de la série d'invincibilité de sept matchs de Sturm Graz avec une victoire 3-0 à l'aller en Autriche.

Pronostic 2 : Jonathan David buteur @ 3,60 avec Betsson

Jonathan David a marqué les deux premiers buts à l'aller de part et d'autre de la mi-temps. Il s'est préparé pour ce match à Villa Park en marquant le premier but de son équipe le week-end dernier, transformant avec assurance un penalty.

C'était le 16ème but en championnat du joueur international canadien et le cinquième lors des cinq derniers matchs. Seul Kylian Mbappé a marqué plus de buts en Ligue 1 cette saison.

C'est un excellent suivi de ses 24 buts en championnat la saison dernière. Avec quatre buts à son actif dans cette compétition, il n'est pas étonnant que de nombreux clubs de l'élite européenne aient le joueur de 24 ans sur leur liste de courses.

Pronostic 3 : Plus de 2,5 buts au total @ 1,83 avec Betsson

Avec autant de puissance de feu et de talent créatif en jeu, ce match semble propice à de nombreux buts. Villa a été invincible à domicile. Cependant, leur performance contre une faible équipe de Brentford le week-end dernier a montré leurs vulnérabilités, l'équipe concédant trois buts en dix minutes. L'équipe d'Unai Emery s'ouvre sur son terrain, avec quatre de ses cinq matchs d'Europa Conference League à Villa Park ayant vu au moins trois buts. Neuf des douze derniers matchs de Lille toutes compétitions confondues ont également vu plus de 2,5 buts.

