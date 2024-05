Pronostic Almeria vs Barcelone : LaLiga 16/05/2024

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Almeria vs Barcelone, comptant pour la 36e journée de LaLiga.

Meilleurs paris pour Almeria contre Barcelone

Almeria, déjà relégué, reçoit Barcelone jeudi soir, alors que la fin de saison approche à grands pas. L'équipe de Xavi devrait s'imposer confortablement et réaliser une grande performance.

Victoire de Barcelone avec des cotes de 1,42 chez Betsson, soit 70 % de chances que le club catalan gagne.

Moins de 0,5 buts pour Almeria avec des cotes de 2,90 chez Betsson, soit 34 % de chances pour Almeria de ne pas marquer dans le match.

Barcelone gagne et les deux équipes marquent - à la cote de 3,04 chez Betsson, donnant 33 % de chances pour que les deux clubs trouvent le filet.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec seulement trois matchs restants dans la saison de La Liga, Barcelone se rend au Power Horse Stadium pour affronter Almeria jeudi soir.

Xavi a accepté de diriger les Catalans la saison prochaine. Bien que les trophées soient hors de portée, il visera à terminer la saison sur une note positive. Bien que Barcelone ait remporté La Liga la saison dernière, ils n'ont pas pu suivre le rythme du Real Madrid intouchable cette fois-ci.

Barca a rebondi après leur défaite 4-2 contre Girona en remportant une solide victoire sur la Real Sociedad lors de leur dernier match. Ils sont deuxièmes au classement avant ce match, avec un point d'avance sur Girona et 14 points derrière l'équipe de Carlo Ancelotti.

Almeria est condamné à la relégation depuis un certain temps, mais les choses se sont légèrement améliorées depuis que Pepe Mel a pris les rênes. Sept de leurs 17 points gagnés en La Liga sont venus sous le nouveau patron, malgré le fait qu'il n'ait dirigé que sept matchs de ligue.

Pepe Mel a un long CV et a fait un travail exceptionnel en Espagne. Il est maintenant en charge d'Almeria jusqu'à la fin de la campagne en cours et aimerait remporter une victoire mémorable contre Barcelone. Almeria a été battu de justesse 3-2 par le Real Betis lors de leur dernier match.

Compositions probables pour Almeria contre Barcelone

La composition probable d'Almeria :

Maximiano ; Pubill, Chumi, Gonzalez, Centelles ; Robertone, Pena, Viera ; Baptistao, Lozano, Embarba

La composition probable de Barcelone :

Ter Stegen ; Kounde, Arauho, Martinez, Cancelo ; Gundogan, Romeu, Pedri ; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Almeria contre Barcelone Pari 1 : Victoire de Barcelone @ 1,42 chez Betsson

Barcelone est largement favori et devrait facilement battre Almeria ici. L'équipe en bas de La Liga n'a pas encore sécurisé de victoire devant ses propres fans cette saison. Les hommes de Xabi n'ont perdu que deux de leurs 17 matchs à l'extérieur en ligue. Ces revers sont survenus contre le Real Madrid et Girona.

Almeria a réussi à battre Barcelone 1-0 la dernière fois qu'ils se sont rencontrés sur ce terrain, mais leur bilan global face à face avec Barca est misérable. Les Rojiblancos ont perdu 10 des 11 dernières rencontres entre les deux équipes et ont concédé en moyenne 3,27 buts par match dans le processus.

Almeria contre Barcelone Pari 2 : Moins de 0,5 buts pour Almeria @ 2,90 chez Betsson

La prochaine de nos prévisions Almeria contre Barcelone est pour les visiteurs de garder une feuille propre. Avec 0,94 but par match, Almeria est l'une des quatre équipes à marquer moins d'un but par match à domicile en La Liga cette saison. Seules deux équipes ont marqué moins de buts devant leurs propres fans.

Avant les défaites consécutives à l'extérieur contre le Real Madrid et Girona, tous deux ayant passé de longues périodes de la campagne au-dessus d'eux, Barcelone avait gardé trois feuilles propres consécutives dans ses matchs à l'extérieur en championnat. Les hommes de Xavi ont la plus haute moyenne de possession en première division espagnole et les occasions devraient être rares pour l'équipe à domicile ici.

Almeria contre Barcelone Pari 3 : Barcelone pour gagner et les deux équipes marquent @ 3,04 chez Betsson

Le dernier de nos conseils pour cette rencontre de La Liga est que Barcelone gagne au moins trois corners de plus que l'équipe à domicile en utilisant le marché handicap de corners. Le statut de corner pour l'équipe de Xavi suggère que c'est un pari solide. Avec une moyenne de 6,26 par match, ils ont remporté le plus grand nombre de corners dans l'élite du football espagnol. Leur moyenne de 3,8 corners contre par match est la deuxième plus faible de La Liga.

Avec une moyenne de 5,63 par match, Almeria concède le plus grand nombre de corners de la ligue. Ils n'ont pas réussi à gagner un corner lors du match inverse et ont concédé 12. Ce pari a également gagné la dernière fois qu'ils ont accueilli Barcelone sur ce terrain.