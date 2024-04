Pronostic Alavès Atlético Madrid 21/04/2024 : Les Colchoneros vainqueurs et Angel Correa buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Alavès Atlético Madrid, comptant pour la 32e journée de Liga, ce dimanche.

Pronostic Alavès Atlético Madrid : paris, contexte et compos

Notre expert en pronostics football vous présente ses trois meilleurs pronostics pour le match entre Alavès et l'Atlético Madrid qui aura lieu en Liga le 21 avril.

Les meilleurs paris pour Alavés Atlético Madrid

Victoire pour l'Atlético Madrid ⭐avec des cotes de 2,00 sur Betsson, soit une chance de 50% que les visiteurs remportent le match.

que les visiteurs remportent le match. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 1,68 sur Betsson, offrant une chance de 60% pour que les buts se fassent rares dans cette rencontre.

pour que les buts se fassent rares dans cette rencontre. Angel Correa buteur ⭐ avec des cotes de 3,43 sur Betclic, soit une chance de 29% que l'attaquant marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Atlético Madrid est désireux de rebondir après sa déception en milieu de semaine et de capitaliser sur son bon bilan contre Alavés.

Alavés est 14e au classement à ce stade. Ils sont sept points au-dessus de la zone de relégation. L'équipe possède la deuxième plus faible possession de balle en Liga et est susceptible d'être sous pression ici. L'équipe de Luis Garcia a été promue de la deuxième division du football espagnol la saison dernière en remportant les playoffs, donc la survie serait sans aucun doute considérée comme un succès cette saison. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs neuf derniers matchs et cela devra s'améliorer pour rendre leur victoire possible.

L'Atlético Madrid a été éliminé de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund en milieu de semaine. Diego Simeone doit maintenant remonter le moral de ses joueurs alors qu'ils visent à repousser le défi de l'Athletic Bilbao dans les dernières semaines de la saison. L'équipe de Simeone a remporté une victoire importante 3-1 contre Gérone lors de son dernier match en Liga. Cette victoire a fait suite à deux victoires consécutives en championnat, mais la défaite en Europe a peut-être enlevé une partie de leur élan.

Les compos probables pour Alavés Atlético Madrid

La composition probable d'Alavés en 4-3-3 :

Siviera ; Gorosabel, Tenaglia, Marin, Duarte ; Guevara, Blanco, Simeone ; Vicente, Rioja, Omorodion.

La composition probable de l'Atlético Madrid en 4-4-2 :

Oblak ; Molina, Savic, Hermoso, Mandava ; Riquelme, De Paul, Koke, Lino ; Griezmann, Correa.

Alavés Atlético Madrid Pronostic 1 : Victoire pour l'Atlético Madrid @ 2,00 avec Betsson

L'Atlético Madrid a éprouvé des difficultés à l'extérieur cette saison. Ils n'ont remporté que cinq de leurs 15 matchs à l'extérieur en Liga. Cependant, ils ont remporté leurs deux derniers matchs en championnat, dont une victoire à l'extérieur contre Villarreal, donc je les soutiens sur le marché 1x2 ici. L'équipe de Diego Simeone possède un bon bilan contre Alavés. Ils n'ont perdu qu'un des dix derniers affrontements contre eux et en ont remporté huit. Au cours de cette série, l'Atlético a marqué en moyenne deux buts par match et en a encaissé seulement 0,6. Alavés n'a qu'une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs. Ils abordent ce match sur une série de trois défaites consécutives, donc le prix pour une victoire de l'Atlético Madrid est attrayant.

Alavés Atlético Madrid Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1,68 avec Betsson

Les matchs de Liga d'Alavés ont vu en moyenne 2,06 buts. C'est le cinquième plus bas de la division et leurs derniers matchs à domicile en ont vu encore moins. Ils ont disputé sept matchs devant leurs propres supporters en 2024 et ceux-ci ont vu en moyenne seulement 1,71 buts. Bien que l'Atlético Madrid soit favori, ils marquent en moyenne seulement 1,47 but par match lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Il n'y a eu qu'un seul but et deux tirs cadrés lors du dernier match d'Atleti sur ce terrain. Attendez-vous à un début de match prudent après la performance de l'Atlético en Ligue des champions, ce qui devrait contribuer à un manque de buts dans le match.

Alavés Atlético Madrid Pronostic 3 : Angel Correa buteur @ 3,43 avec Betclic

Angel Correa est entré en jeu pour marquer un but dans la défaite 4-2 de l'Atlético Madrid contre le Borussia Dortmund mardi soir. Le but de l'attaquant semblait avoir assuré à son équipe une place dans les quatre derniers, mais un double-salve rapide de l'équipe locale a suffi à couler les hommes de Simeone. Correa devrait commencer celui-ci. Il a marqué huit buts en Liga cette saison et peut ajouter à son total ici. Les chances de Correa dans le onze de départ ont été limitées cette saison. Cependant, il a réussi une moyenne de 0,57 buts non-pénalty par 90 minutes jouées. Cela le place dans le 81e percentile parmi tous les autres attaquants des cinq grands championnats européens.

