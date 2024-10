Pourquoi miser sur les Gunners pour remporter le titre de Premier League ?

L'évolution des cotes des bookmakers fait d'Arsenal le nouveau favori pour le titre de Premier League.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Arsenal est considéré comme l'équipe la plus susceptible de remporter le trophée, ce qui suscite à la fois l'excitation et l'inquiétude des parieurs.

Faut-il donc miser sur les Gunners pour qu'ils remportent enfin le titre après 21 ans ? Voici quelques avantages et inconvénients à parier sur les hommes de Mikel Arteta.

Paris vainqueur Premier League Cotes Arsenal 2.11 Manchester City 2.77 Liverpool 4.50 Chelsea 13.00 Paris top 2 Premier League Cotes Arsenal 1.27 Liverpool 1.16 Chelsea 9.10

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Un départ canon et l'absence de Rodri

Le départ impeccable d'Arsenal explique en grande partie sa position de favori. Après six matches, il est à égalité de points avec Manchester City et à un point du leader Liverpool. Parmi les faits marquants, citons le match nul 2-2 contre le champion en titre City et la victoire spectaculaire contre Leicester, qui témoignent de la résilience et de la capacité de l'équipe à faire face à la pression.

La perspicacité stratégique de Mikel Arteta a été l'un des principaux moteurs de la résurgence d'Arsenal. Les Gunners ont fait preuve de flexibilité tactique, passant efficacement d'une formation à l'autre, d'un style de pressing à l'autre et d'ajustements en cours de match.

Des joueurs clés comme Bukayo Saka et Declan Rice ont joué un rôle déterminant, et la recrue estivale Mikel Merino devrait encore renforcer le milieu de terrain.

Manchester City ayant perdu des points récemment et son joueur clé Rodri étant exclu pour la saison, il y a un sentiment tangible de vulnérabilité. La perte de Rodri, qui est le pilier du milieu de terrain de City, pourrait gravement nuire à la configuration tactique et aux performances globales de l'équipe.

Arsenal est invaincu lors de ses trois derniers matches de championnat contre les hommes de Pep Guardiola et accueillera Liverpool, qu'il a battu 3-1 à l'Emirates la saison dernière, à la fin du mois.

Il s'agit d'une opportunité sans précédent pour Arsenal d'atteindre le sommet du classement.

Liverpool, pourquoi pas ?

Arsenal étant désormais favori, la pression et les attentes à son égard vont naturellement augmenter.

Si le début de saison a été favorable à Arsenal, le véritable test consistera à maintenir la forme face à des adversaires plus coriaces.

Les matches à venir contre Liverpool et Manchester United dans le nord de Londres, ainsi que les déplacements à Chelsea et à St James' Park au cours du mois et demi à venir, et les matches européens à l'Inter Milan et au Sporting Lisbonne, pourraient mettre l'équipe à rude épreuve, en testant sa résistance et sa constance.

L'absence de joueurs clés tels que Martin Odegaard et Ben White pose des problèmes importants.

Les blessures font partie intégrante d'une longue saison et, bien qu'Arsenal ait fait preuve de profondeur, la perte d'autres joueurs clés pourrait déstabiliser sa campagne.

Si Arsenal et City sont actuellement en tête de la course, Liverpool, troisième, se profile comme un concurrent redoutable.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, Arne Slot, Liverpool a pris un excellent départ (cinq victoires et une défaite) et fait preuve d'une grande capacité d'adaptation tactique

Avec des joueurs clés comme Mohamed Salah et Virgil van Dijk qui cherchent à prouver leur valeur, Liverpool reste une menace substantielle à une cote de 5,00.

En outre, la résurgence des performances de Chelsea, comme l'indique leur passage de 26,00 à 15,00, démontre la nature imprévisible de la course au titre.

Tottenham et Aston Villa, bien qu'étant des outsiders, compliquent encore le paysage de la compétition.

Malgré de récentes améliorations, Arsenal a l'habitude d'échouer dans les moments cruciaux.

Au cours des deux dernières saisons, le club a terminé à la deuxième place, mais n'a pas su tirer profit des occasions qui se présentaient, montrant souvent des signes d'inconstance et de fragilité.

Les parieurs devraient se méfier des tendances historiques qui pourraient se répéter.