Pariez en faveur du PSG en Ligue des Champions : un après-Mbappé libérateur ?

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a marqué la fin d'une époque pour le PSG.

Depuis la saison 2012/2013, les Parisiens se sont toujours qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et l'année dernière, ils ont été extrêmement malchanceux lors de leur défaite en demi-finale contre le Borussia Dortmund.

Avec trois victoires consécutives, 13 buts marqués et une nouvelle dynamique d'équipe sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a pris un excellent départ, ce qui laisse penser que son ancienne superstar ne lui manquera pas autant que prévu. Serait-ce l'année où il soulèvera enfin le trophée de la Ligue des champions ?

Par rapport à la saison dernière, le PSG compte quatre points de plus en Ligue 1 et a marqué huit buts de plus. Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG en Ligue des champions avec 42 buts. La saison dernière, le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund (0-2 sur l'ensemble des deux manches) : sur les deux manches, les Parisiens ont tiré 44 fois, touché six fois les montants et obtenu une valeur xG de 4,94.

Un début plus fort que la saison dernière

Le début de saison 2024-25 du PSG en Ligue 1 est tout simplement spectaculaire. Il a remporté trois victoires sur trois et marqué 13 buts, ce qui contraste fortement avec la saison dernière, où il n'avait obtenu que cinq points et marqué quatre buts lors de ses trois premiers matches.

L'amélioration n'est pas seulement dans les résultats, mais aussi dans les métriques sous-jacentes. Les valeurs de buts attendus (xG) du PSG sont nettement plus élevées qu'il y a un an, ce qui témoigne d'une approche offensive plus dynamique et plus cohérente.

L'absence de Mbappé a permis à d'autres joueurs de se mettre en évidence. Bradley Barcola, qui a pris la place de Mbappé sur l'aile gauche, a été particulièrement impressionnant.

Il a déjà inscrit quatre buts cette saison, dont des réalisations cruciales contre Lille qui ont permis au PSG de conserver son départ parfait. Ses performances suggèrent qu'il est prêt à devenir une figure clé du PSG, comblant le vide laissé par Mbappé non seulement de manière adéquate, mais aussi avec sa propre marque de flair et d'efficacité.

Luis Enrique a également intégré de nouveaux talents au milieu de terrain, où João Neves et Vitinha forment un duo prometteur. Neves, qui a délivré quatre passes décisives lors de ses trois premiers matches, est rapidement devenu l'une des recrues les plus remarquables de l'été. Sa capacité à contrôler le rythme du jeu et à créer des occasions a ajouté une nouvelle dimension au jeu du PSG.

De nombreux défis à relever

La stratégie du PSG cette saison semble être centrée sur l'épanouissement des jeunes talents et la stimulation de la concurrence interne. Des joueurs comme Barcola, Neves et Warren Zaire-Emery représentent l'avenir du club et leurs performances en début de saison suggèrent qu'ils sont prêts à jouer un rôle important.

La préférence d'Enrique pour la présence de deux joueurs de premier plan à chaque poste vise à maintenir la fraîcheur et la compétitivité de l'équipe, en veillant à ce qu'aucun joueur ne devienne indispensable.

Si le départ de Mbappé a sans aucun doute modifié la dynamique du PSG, il a peut-être aussi atténué la pression liée à la présence d'une superstar dans l'équipe. Les spéculations constantes autour de l'avenir de Mbappé ont souvent éclipsé les objectifs plus larges de l'équipe, créant un environnement où les histoires individuelles prenaient le pas sur les objectifs collectifs.

L'équipe d'Enrique est désormais libérée de ces distractions, ce qui lui permet de se concentrer uniquement sur le football. Ce changement d'état d'esprit pourrait s'avérer bénéfique dans l'environnement à haute pression de la Ligue des champions, où la résilience mentale est aussi importante que l'acuité tactique.

Malgré ses débuts prometteurs, le PSG doit faire face à une série d'échéances difficiles qui mettront à l'épreuve ses capacités. Son groupe de Ligue des champions comprend des adversaires de taille tels que Manchester City, le Bayern Munich et Arsenal.

Ces matches permettront de mesurer les progrès réalisés par le PSG et de déterminer si son nouveau groupe peut rivaliser au plus haut niveau sans Mbappé.

En répartissant la responsabilité sur un plus grand nombre de joueurs, le PSG pourrait être mieux placé pour naviguer dans la nature imprévisible du football à élimination directe.