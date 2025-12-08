Parier sur la CAN 2025 : conseils, analyses et meilleures cotes

Cet hiver, la Coupe d’Afrique des Nations a lieu et commence le 21 décembre 2025, nous avons donc décidé de développer un guide pour parier sur la CAN. En Afrique, les matchs de football du monde sont très suivis et cette compétition est une des plus importantes à travers le monde. Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs sites de paris sportifs, les bonus et les différents types de paris sportifs accessibles.

Parier sur la CAN 2025 : les meilleurs bookmakers & bonus

Vous souhaitez réaliser un paris sportif CAN pour la compétition de 2025, nous pouvons vous aider en vous dirigeant vers les meilleurs bookmakers du marché. En vous inscrivant, vous avez accès à un bonus de bienvenue qui vous permet d’augmenter votre bankroll et de réaliser votre premier pari sans risque.

En utilisant le site de paris sportifs français Winamax, vous pouvez bénéficier d’une assurance jusqu’à 100 € sur votre premier pari. Le bookmaker propose les meilleures cotes du marché et en cas de perte de votre première mise, vous pouvez obtenir jusqu’à 100 € en cash. En plus, vous pouvez obtenir des points de fidélité à échanger contre des paris gratuits.

Si vous décidez d’utiliser la plateforme de la Française des Jeux, Parions Sport, c’est un bonus de bienvenue jusqu’à 450 € qui vous est offert. Séparé en 3 parties, une pour le poker, une pour les courses hippiques et une pour les paris sportifs, elle vous permet d’obtenir jusqu’à 100 € de paris remboursés en cas de perte de votre premier pari sur la plateforme. De quoi réaliser votre première mise sur la CAN paris sportifs en choisissant le gagnant de la compétition par exemple.

Les types de paris sportifs sur la CAN 2025

Pendant la CAN 2025, vous aurez l’occasion de parier sur le vainqueur de la CAN, mais aussi sur 52 matchs. Chaque rencontre offre différentes options pour placer vos mises et pour tenter de remporter des gains. Voici quelques types de paris sportifs qu’il est possible de retrouver :

Gagnant de la compétition : parier sur le vainqueur de la CAN à la fin de la compétition.

: parier sur le vainqueur de la CAN à la fin de la compétition. Le résultat de la rencontre (1X2) : miser sur le résultat entre victoire d’une équipe et match nul.

: miser sur le résultat entre victoire d’une équipe et match nul. Vainqueur du match avec handicap : désigner le gagnant qui part avec un nombre de buts à remonter.

: désigner le gagnant qui part avec un nombre de buts à remonter. Score exact : miser sur le score exact à la fin de la rencontre.

miser sur le score exact à la fin de la rencontre. Chance double : parier sur deux options avec par exemple victoire d’une équipe ou match nul,

: parier sur deux options avec par exemple victoire d’une équipe ou match nul, Buteur de la rencontre : miser sur le but d’un joueur précis pendant la rencontre.

: miser sur le but d’un joueur précis pendant la rencontre. But sur pénalty pour une équipe : parier sur le but d’une équipe sur pénalty.

: parier sur le but d’une équipe sur pénalty. Joueur décisif pendant le match : miser sur un joueur décisif (but ou passe décisive) pendant la rencontre.

Chaque rencontre de la compétition partage plusieurs types de paris sportifs qui sont accessibles avant les matchs, mais aussi en direct. Pour ce qui est des paris sportifs en direct, ils sont intéressants de par le suivi de la rencontre, mais disposent de cotes variables selon les événements qui se déroulent pendant le match.

Coupe d’Afrique des Nations : les 3 meilleurs paris

La Coupe d’Afrique des Nations permet d’accéder à des cotes très intéressantes tout en suivant une compétition disputée. Notre étude de la compétition nous permet de vous proposer les 3 meilleurs paris sportifs à réaliser avant que la compétition ne démarre en décembre. Nous avons sélectionné trois options basées sur les statistiques et l’état de forme des sélections.

🏆Maroc vainqueur de la CAN 2025 à domicile

Pour cette édition, le Maroc dispute la compétition en étant une des meilleures sélections africaines. Lors de la dernière Coupe du Monde en 2022, ils avaient atteint les demi-finales et ont continué sur leur succès depuis. Lors de la dernière CAN, ils ont été éliminés à la surprise générale en huitième de finale et auront à cœur de se reprendre en jouant à domicile.

La victoire du Maroc pour cette compétition a une cote de 3,50 et est très intéressante pour les parieurs français. L’équipe emmenée par Walid Regragui fait partie des favoris de la compétition avec l’Algérie et l’Egypte. Poussés par le peuple marocain, les Lions de l’Atlas auront la possibilité de remporter une deuxième Coupe d’Afrique des Nations après celle de 1976.

⭐Achraf Hakimi désigné meilleur joueur du tournoi

Le latéral droit du Paris Saint-Germain est le capitaine de la sélection marocaine. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde en ayant terminé à la sixième place du classement du Ballon d’Or. Présent depuis de nombreuses années en sélection, il cumule déjà 85 sélections et sera une fois de plus sur le terrain pour représenter son pays.

Pour cette Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc est annoncé comme le grand favori de la CAN et ils pourront compter sur les performances de leur latéral pour animer le côté droit de leur équipe. Avec le niveau de jeu affiché ces dernières saisons, et une victoire en Ligue des Champions, Hakimi est dans la forme de sa vie et devrait le prouver tout au long de la compétition afin d’être désigné meilleur joueur du tournoi.

⚽Mohamed Salah meilleur buteur du tournoi

Parmi les favoris du tournoi se trouve l’Égypte, la nation la plus titrée de la Coupe d’Afrique des Nations. Leur capitaine et attaquant, Mohamed Salah, est un des meilleurs joueurs du monde. La participation à cette compétition est l’occasion pour lui de remporter une nouvelle fois le tournoi, mais en étant cette fois le fer de lance de sa sélection.

Considéré comme le meilleur joueur de Liverpool en Angleterre, il devrait profiter de son talent pour arracher le titre de meilleur buteur du tournoi. Cela pourrait être une de ses dernières participations à la CAN et il aura une envie débordante de marquer la compétition de son empreinte. Une bonne performance de Salah et de l’Égypte est à attendre pour cette CAN 2025.

CAN 2025 :comparez les cotes

Les cotes pour la CAN 2025 proposées par Unibet, Winamax et Parions Sport.

Parier sur la CAN : à savoir sur la compétition

La Coupe d’Afrique des Nation a lieu entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, jour de la finale, au Maroc. Elle fait suite à la dernière compétition organisée en Côte d’Ivoire en 2023. Très disputé et avec un grand nombre de spectateurs, ce tournoi africain regroupe les meilleurs nations et a connu de nombreux vainqueurs. Voici les nations qui disposent du plus de titres :

Égypte : 7 titres,

Cameroun : 5 titres,

Ghana : 4 titres,

Nigéria : 3 titres,

Côte d’Ivoire : tenant du titre et 3 trophées.

Au total, 15 nations ont remporté au moins une fois la Coupe d’Afrique des Nations, avec le dernier nouveau étant le Sénégal. Pour cette édition, ce sont 24 sélections qui s’affronteront pour tenter de gagner le tournoi et être sacrée meilleure nation de football en Afrique.