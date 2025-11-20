Pronostics pour le vainqueur de la CAN 2025

Beaucoup d'entre eux sont basés sur l'enthousiasme, mêlant favoris et outsiders, mais ces pronostics sont-ils vraiment étayés par les statistiques ? Pas toujours.

Notre objectif est de vous présenter des pronostics basés sur une analyse rigoureuse. Nous vous offrons un point de vue expert ; continuez votre lecture pour vous faire votre propre opinion.

Qui Remportera la CAN 2025 ?

Nous fondons nos pronostics pour la CAN sur plusieurs critères : la forme récente des équipes, la présence de joueurs majeurs ("star players"), la qualité de l'encadrement technique (coaching) et les bilans des confrontations directes ("head-to-head"). Ces indicateurs sont les principaux facteurs qui détermineront le parcours de chaque nation. Sur cette base, le grand favori est le pays hôte, le Maroc.

Le Maroc est actuellement dans une excellente dynamique, comme en témoigne son parcours jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. De plus, les "Lions de l'Atlas" disposent d'un effectif de très haut niveau, illustré par la sixième place d'Achraf Hakimi au dernier Ballon d'Or, le meilleur classement jamais atteint par un Marocain. Avec la forme, les joueurs, un bon encadrement et l'avantage du terrain, le Maroc est le favori logique dans nos pronostics pour la CAN.

Outre le Maroc, les autres nations qui devraient livrer une bataille notable pour le titre sont :

🇪🇬 Égypte

🇩🇿 Algérie

🇸🇳 Sénégal

🇳🇬 Nigeria

Ces pays répondent d'une manière ou d'une autre à nos critères, ce qui les positionne comme des prétendants sérieux. Le tableau ci-dessous présente un aperçu de leurs atouts majeurs :

Equipe Joueur star Force clé Maroc Achraf Hakimi Vitesse et puissance en attaque comme en défense Egypte Mohammed Salah Déplacements élites sans ballon et finition exceptionnelle Algérie Rihad Mahrez Qualité technique et maîtrise du ballon dans les petits espaces Sénégal Sadio Mane Polyvalence offensive et volume de jeu (work rate) Nigeria Victor Osimhen Puissance physique et dominance dans le jeu aérien

Historique : quelles sont les équipes les plus titrées à la CAN ?

L'historique des confrontations est un facteur essentiel dans l'établissement des pronostics pour la CAN. Notre analyse s'est penchée sur les palmarès de chaque nation dans le tournoi.

Certaines nations ont bâti un bilan de domination dans la compétition. Même si elles ne sont pas toujours favorites pour la victoire finale, il est quasi certain qu'elles atteindront les phases à élimination directe.

Le tableau suivant résume parfaitement nos conclusions :

Pays Titres remportés Finales disputées Années de sacre notables Egypte 7 10 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 Cameroun 5 7 1984, 1988, 2000, 2002, 2017 Ghana 4 9 1963, 1965, 1978, 1982 Nigeria 3 7 1980, 1994, 2013

Comme vous pouvez le constater, l'Égypte est la nation la plus couronnée, avec une série exceptionnelle entre 2006 et 2010, où elle a remporté le titre trois fois consécutivement.

Le Cameroun, le Ghana et le Nigeria ont, quant à eux, remporté le tournoi plusieurs fois tout en atteignant régulièrement la finale. Cette constance historique les place parmi les nations les plus performantes de l'histoire de la compétition.

Qui sont les outsiders de la CAN 2025

Les favoris peuvent dominer les gros titres et les sites de paris sportifs, mais il ne faut jamais exclure la possibilité de surprise de la part des outsiders ("underdogs"). Il est certain qu'au moins une équipe moins attendue dépassera les attentes. Bien qu'il soit difficile d'être certain, une analyse et une recherche expertes permettent d'établir des pronostics avisés.

Nos recherches mettent en lumière le Mozambique, la Guinée Équatoriale, la Zambie, le Soudan et le Botswana comme des outsiders à surveiller. Le tableau ci-dessous justifie ces choix :

Equipe Performance en qualifications Force clé Mozambique Qualification avec constance et résilience défensive dans les matchs serrés. Discipline défensive et solidité Guinée Equatoriale A créé la surprise à la CAN 2023, en terminant invaincue en phase de groupes. Discipline tactique et bonne organisation défensiven Zambie Discipline tactique et bonne organisation défensiveA terminé en tête de son groupe de qualification avec seulement une défaite et un nul. Attaque rapide et qualité dans le jeu de transition Soudan A montré une bonne résilience, même lors des matchs à l'extérieur ou sur terrain neutre. Structure défensive solide et persistance Botswana Retour à la CAN pour la première fois depuis 2012. Faim d'outsider et progression récente dans la performance

FAQ : Questions fréquentes sur les pronostics CAN 2025

Qui est le favori pour remporter la CAN 2025 ?

Le Maroc est le favori pour la victoire finale dans nos pronostics pour la CAN 2025. Ils bénéficient de la qualité de l'effectif, de la bonne dynamique actuelle et de l'avantage de jouer à domicile.

Quels facteurs déterminent les pronostics pour le vainqueur de la CAN 2025 ?

Nos experts basent les pronostics sur la forme récente des équipes, les joueurs majeurs, l'encadrement technique et l'historique des confrontations directes.

Quelles équipes ont réussi historiquement à la CAN ?

L'Égypte est l'équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN, avec sept victoires en finale. Le Cameroun suit avec cinq titres, tandis que le Ghana et le Nigeria en comptent respectivement quatre et trois.

+