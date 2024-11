Pronostic Monaco Brest - Ligue 1 22/11/2024 : Les Monégasques gagnent avec Embolo buteur !

Monaco vs Brest

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Monaco Brest, comptant pour la 12e journée de Ligue 1, ce vendredi à 19h.

Pronostic Monaco Brest : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco vs Brest

Victoire de Monaco ⭐ avec des cotes de @1,47 sur Unibet, soit une probabilité de 68 % en faveur des locaux de la Côte d'Azur.

en faveur des locaux de la Côte d'Azur. Breel Embolo buteur ⭐ avec des cotes de @2,75 sur Unibet, indiquant une probabilité de 36 % que l’attaquant suisse trouve le chemin des filets.

que l’attaquant suisse trouve le chemin des filets. Moins de 0,5 but pour Brest ⭐ avec des cotes de @2,18 sur Unibet, soit une probabilité de 45 % que Monaco garde sa cage inviolée.

Monaco devrait s’imposer face à Brest sur un score de 2-0 dans ce match de Ligue 1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Monaco accueille Brest ce vendredi soir avec l’objectif de réduire l’écart avec le PSG.

Les Rouge et Blanc, qui ont terminé deuxièmes de la Ligue 1 la saison dernière, à neuf points du champion parisien, cherchent à retrouver leur gloire passée. Leur dernier titre remonte à 2017, lorsque Kylian Mbappé faisait partie de l’effectif. Depuis, seul Lille a réussi à priver le PSG d’un sacre. Cette saison, battre l’équipe de Luis Enrique semble être un défi de taille.

Monaco a subi deux défaites consécutives au début du mois, notamment contre Angers, mais a rebondi avant la trêve internationale en s’imposant à Strasbourg.

Brest, pour sa part, a fini troisième la saison dernière, à six points de Monaco. Leur qualification pour la Ligue des champions a été une immense réussite pour l’équipe d’Eric Roy. Toutefois, cette réussite européenne a eu un coût : Brest occupe actuellement la 12e place en Ligue 1, à 10 points de Monaco, et seulement trois points au-dessus de la zone de barrages.

Les effectifs probables pour Monaco Brest

La composition probable de Monaco :

Majecki ; Vanderson, Singo, Kejrer, Henrique ; Camara, Magassa, Minamino ; Akliouche, Seghir, Embolo.

La composition probable de Brest :

Bizot ; Zogbe, Chardonnet, Ndiaye, Amavi ; Magnetti, Melou, Martin ; Faivre, Salah, Baldé.

Les meilleurs paris à prendre pour Monaco Brest

Pronostic Monaco vs Brest 1 : Victoire de Monaco @1,47 sur Unibet

Le premier de nos pronostics Monaco vs Brest est une victoire des locaux.

Monaco a remporté cinq de ses huit matchs à domicile cette saison toutes compétitions confondues. Les Rouge et Blanc affichent également un excellent bilan contre Brest, avec cinq victoires consécutives lors de leurs affrontements, n’ayant concédé que trois buts sur cette période.

Brest, en revanche, peine à l’extérieur cette saison. Ils ont perdu quatre de leurs cinq matchs de Ligue 1 à l’extérieur, marquant en moyenne 0,8 but par match et en concédant 2,4.

Pronostic Monaco vs Brest 2 : Breel Embolo buteur @2,75 sur Unibet

Breel Embolo mène l’attaque monégasque ces derniers temps. Bien qu’il représente un défi constant pour les défenseurs adverses, il sous-performe par rapport à son nombre de buts attendu (xG). Nous parions qu’il rectifiera le tir en marquant ce vendredi.

Embolo n’a inscrit qu’un but en championnat jusqu’à présent, mais son xG de 4,93 est le plus élevé de l’équipe. Sur les 12 derniers mois, il affiche un xG hors penalty de 0,59 par 90 minutes. Il devrait avoir de nombreuses occasions de marquer dans ce match.

Pronostic Monaco vs Brest 3 : Moins de 0,5 but pour Brest @2,18 sur Unibet

Adi Hutter continue d’impressionner à la tête de Monaco. Son équipe presse efficacement et ajuste son positionnement lorsque l’adversaire attaque par les ailes.

Grâce à cette organisation, Monaco concède peu d’occasions, avec une moyenne de 9,36 tirs par match, à peine 0,36 de plus que le PSG. Les Rouge et Blanc ne laissent que peu de chances à leurs adversaires, ce qui nous pousse à miser sur un clean sheet dans ce pronostic Monaco vs Brest.

Brest marque en moyenne 1,27 but par match cette saison, bien en dessous de la moyenne de 1,51 en Ligue 1. De plus, ils n’ont pas marqué lors de leurs deux confrontations avec Monaco la saison dernière.

