Notre avis Betsson complet : bonus de bienvenue, offres promotionnelles, jeu mobile, cotes, sports disponibles…

Découvrez aussi l'avis que les utilisateurs ont laissé sur l'App Store.

Les + Les - Excellente offre de bienvenue

Offres originales Certaines promos essentielles manquantes

Peu de nouveautés par rapport aux autres sites

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Voici quelques avis d’utilisateurs que nous avons trouvés sur l’App Store :

Jylkod (11/01/2024) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Pas le meilleur bookmaker en France, les un nouveau concept qui risque de se démarquer des autres.

Évidement pour l’application plusieurs améliorations à revoir,

Le temps fera les choses, concernant le paiement en moins de 1 jour sur le compte cela dépend des banques évidemment, mais Betsson valide dans la journée le retrait. Très professionnel de leur part.

AM MK (25/12/2023) ⭐️⭐️⭐️⭐️

Une application qui t’offre 10 € sans dépôt et sans après que j’ai envoyé tous les documents t’offre encore 10 €. Que demander de plus ? Pour ça, je mets 4 étoiles. Et dans l’ensemble, car c’est clair on comprend bien la répartition des paris c’est normal qu’il manque quelques propositions, car c’est que le début, ça va s’améliorer, je pense.

En tout cas c’est bien pour l’instant.

toujours 2 (21/12/2023) ⭐️⭐️⭐️

Contrairement aux expériences malheureuses de certains, j’ai bien reçu mon bonus de 20 € après validation de mon compte, j’ai réussi à gagner avec mon 2e pari cependant pour pouvoir bénéficier des gains il a fallu que je parie 30 € en tout avant de pouvoir les retirer, après j’ai pu retirer mes gains sans problème ils sont arrivés très rapidement sur mon compte.

Après, il manque encore beaucoup de choses sur l’application notamment les paris joueurs sur NBA, c’est un peu difficile de se situer dedans l’application quand on cherche différents sports et matchs, mais je pense que ça va aller en s’améliorant avec le temps. Bon début 💪🏾

Anti-t (20/12/2023) ⭐️⭐️

L’appli n’est pas encore au point… beaucoup de ralentissements, un temps long entre le dépôt et le moment où votre montant apparaît sur le compte, plus de 10 jours que tous les documents sont envoyés et le compte toujours pas validé. Des bonus qui disparaissent et réapparaissent par magie sur l’appli, des paris qui ne se valident pas par manque de fond alors qu’ils sont sur le compte, des maintenances régulières qui rendent l’appli inutilisable…

Ils auraient peut-être dû attendre que votre appli soit au point avant de vous lancer face à des sites de paris qui tournent très bien

Avis sur le bonus de bienvenue Betsson

Sur Betsson, les nouveaux joueurs peuvent gagner jusqu’à 110 € de bienvenue :

10 € à la validation du compte

Jusqu’à 100 € à l’issue du premier dépôt (montant égal à la somme versée dans une limite de 100 €)

La première partie du bonus (10 €) est offerte une fois que vous avez envoyé vos justificatifs pour la validation du compte, que le service client les a validés et que vous avez saisi le code promo Betsson « VERIF10 ».

Le 2e volet de l’offre est un bonus de dépôt : créditez la somme de votre choix et obtenez un bonus égal au montant versé (100 € max.).

Ensuite, vous devrez rejouer les 2 bonus à des cotes de 2,00 pour libérer les éventuels gains.

Au niveau du contenu, cette offre est sans doute la meilleure actuellement. Les 10 € sans dépôt sont parfaits pour ceux qui veulent essayer le site sans se mouiller. La partie principale de l’offre est un bonus de dépôt. Là encore, c’est une excellente idée. À la différence des bonus qui se basent sur le premier pari perdant, vous n’avez pas besoin de jouer pour récupérer l’abondement.

Cependant, le mécanisme de déblocage des gains est un handicap. Il faut jouer 2 fois les bonus à une cote de 2,00 (contre une seule fois sur les autres bookmakers).

Par contre, sur Betsson, on peut retirer les gains dans leur intégralité une fois que les conditions de mises ont été réalisées, et pas uniquement le bénéfice comme sur les autres sites. Vous serez donc gagnant.

L’offre Betsson est l’une des meilleures du marché. Elle combine 2 types d’abondements adorés des joueurs : bonus sans dépôt et bonus de dépôt. Le déblocage toutefois est plus long que chez les autres bookmakers.

Avis sur l’offre de pari de Betsson

Sur Betsson, il y a plus de 20 sports différents : foot, tennis, rugby, basket, MMA, handball, Formule 1, mais aussi des disciplines plus confidentielles comme le foot australien ou le water-polo. Toutes les plus grandes compétitions sont accessibles.

En ce qui concerne le foot français, on peut jouer sur la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de France.

Sur les gros matchs, on retrouve entre 100 et 150 paris différents. C’est relativement faible. Pour le même évènement, Unibet en propose le double. D’autres sites comme Vbet offrent près de 250 pronos.

L’offre de pari Betsson est similaire à celle des autres sites, mais le nombre d’enjeux par évènement est plus faible. Vous ne trouverez donc pas autant de pronos « Combo » comme sur les autres sites. Ce n’est pas gênant si vous êtes un joueur occasionnel ou néophyte, mais vous serez déçu si vous aimez ce type d’enjeu.

Avis sur l’application mobile Betsson

L’application Betsson est téléchargeable sur l’App Store et sur le Google Play. Elle offre le même contenu que le site.

Elle est agréable à utiliser et très intuitive. Difficile d’être critique sur la qualité proposée, même si les fonctions sont relativement sommaires.

L’appli Betsson remplace très largement le site : elle est jolie, fluide et parfaite pour les nouveaux joueurs. Un succès.

Avis sur les cotes proposées par Betsson

Voici un comparatif entre les cotes de Betsson (en haut), Betclic (au milieu) et Unibet (en bas) pour un match de la Coupe d’Afrique des Nations :

Les cotes sont similaires entre les 3 sites. Betsson est dans la moyenne pour les paris de type 1N2, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs occasionnels. Le constat est le même sur les paris secondaires du type « Double Chance ».

Betsson n’a pas à rougir de la concurrence en ce qui concerne les cotes : le site permet de faire à peu près le même bénéfice que les autres sites.

Avis sur les promos à l’affiche sur Betsson

Betsson est un site relativement nouveau (au moment de cet article). Il y a donc peu d’offres promotionnelles par rapport aux autres bookmakers.

On retrouve :

Cash out : une fonctionnalité essentielle pour les joueurs. Elle permet de se faire rembourser (ou payer) une partie de son pari si l’on décide de l’annuler avant que le résultat ne soit connu. Vous pourrez alors limiter la casse sur les pronos qui tournent mal, ou bien sécuriser une partie de vos gains avant que la fin du match ne vous fasse tout perdre.

: une fonctionnalité essentielle pour les joueurs. Elle permet de se faire rembourser (ou payer) une partie de son pari si l’on décide de l’annuler avant que le résultat ne soit connu. Vous pourrez alors limiter la casse sur les pronos qui tournent mal, ou bien sécuriser une partie de vos gains avant que la fin du match ne vous fasse tout perdre. Replay+ : récupérez 10 % de la mise engagée sur votre combiné si ce dernier est perdant. Nécessite de jouer uniquement des sélections éligibles.

: récupérez 10 % de la mise engagée sur votre combiné si ce dernier est perdant. Nécessite de jouer uniquement des sélections éligibles. Bet Swipe : Betsson vous propose des paris que vous pourrez soit jouer, soit « swiper ». Plus vous utilisez le Bet Swipe, plus la sélection sera personnalisée. Aucun autre site n’a de fonction de ce genre.

Les offres proposées par Betsson ne sont pas nombreuses, mais elles ont le mérite d’être originales. Elles plairont aux néophytes et à ceux qui recherchent un peu de nouveauté. Il faudra toutefois que le site étoffe sa sélection s’il veut attirer des joueurs ayant déjà de l’expérience.

Avis sur les moyens de dépôt et de retrait Betsson

Betsson prend en charge les moyens de dépôt suivants :

Carte bancaire

Paysafecard

Apple Pay

PayPal

Les versements sont gratuits.

Les retraits se font par virement bancaire. Vous devez avoir fait valider votre compte au préalable pour récupérer le paiement de vos gains. Comme sur n’importe quel autre site de pari sportif.

Rien à redire sur les moyens de paiement : tout y est. Vous pouvez même faire vos dépôts par Apple Pay.

Avis sur le service client de Betsson

Pour contacter Betsson, vous avez 3 solutions :

Live Chat

Formulaire de contact

E-mail serviceclient@betsson.fr

Proposer une assistance avec messagerie en direct est une excellente idée. Certes, il s’agit du minimum à l’heure actuelle, mais tous les sites ne le font pas.

Le service client de Betsson est efficace : il permet d’obtenir une réponse rapidement, quel que soit son problème.

FAQ Avis Betsson

Le bonus de bienvenue Betsson est-il intéressant ?

L’offre de bienvenue Betsson est l’une des meilleures actuellement. Elle permet de remporter 10 € sans dépôt et jusqu’à 100 € à la suite de son premier versement. Seule ombre au tableau : il faut rejouer 2 fois les abondements pour les débloquer.

Quelles sont les offres promotionnelles que l’on retrouve sur Betsson ?

Parmi les promos à l’affiche, il y a le cash out, le Bet Swipe et le Replay.

Les cotes proposées par Betsson sont-elles compétitives ?

Betsson propose des cotes dans la moyenne du marché, à la fois en 1N2 et sur les marchés secondaires.

Quels sont les moyens de paiement proposés pour les dépôts ?

Sur Betsson, vous pouvez créditer votre compte par carte bancaire, mais aussi via Apple Pay, PayPal et Paysafecard.