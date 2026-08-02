Avis NetBet : notre évaluation

Envie d'ouvrir un compte sur NetBet ? Avant de vous inscrire, découvrez nos notes sur les fonctionnalités et l'offre du bookmaker.

Critère Notre note 🎁Bonus de bienvenue 2/5 📱Application mobile 4/5 💻Ergonomie du site 4/5 ✔️Cotes proposées 4/5 ⚽Offre de paris 4,5/5 💸Promotions régulières 3/5 💳Retraits 2,5/5 📞Service client 3/5

NetBet : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

NetBet propose une offre de paris sportifs riche et variée, adaptée à tous les profils de parieurs. Plus d’une vingtaine de disciplines sont disponibles, allant du football au tennis, en passant par le cyclisme, la boxe, le handball ou encore le sport auto.

Chaque sport donne accès à de nombreuses compétitions, aussi bien internationales que nationales (Ligue 1, Ligue des Champions, NBA, Tour de France…). Les amateurs de football, par exemple, peuvent parier sur tous les grands championnats européens et les compétitions internationales.

En plus des paris classiques (1N2, score exact, buteurs, etc.), NetBet se distingue par :

La fonction “Grille” , qui permet de miser sur plusieurs matchs à la fois pour tenter de décrocher un jackpot.

, qui permet de miser sur plusieurs matchs à la fois pour tenter de décrocher un jackpot. L’option Cash Out , qui permet de sécuriser une mise ou limiter les pertes.

, qui permet de sécuriser une mise ou limiter les pertes. Une large gamme de paris combinés, en pré-match ou en live, avec des options tactiques comme les paris “résultat + nombre de buts”, ou les paris par période (mi-temps, set, quart-temps…).

Bonus de bienvenue

Le bonus de bienvenue NetBet est moins intéressant que celui des autres sites de paris sportifs français :

Le bookmaker vous offre 5€ de crédit de jeu suite à votre premier dépôt puis la validation de votre compte.

Ce bonus, débloqué dans les 72h suivant la vérification du compte, est valable pendant 7 jours après son obtention. Il peut être utilisé sur des paris avec une cote minimum de 1/10.

🎁Montant total : 5€ en paris gratuits !

Inscrivez-vous avec le code promo NetBet NBGOAL pour obtenir ce bonus.

Aucune cote minimale n’est exigée pour jouer vos freebets, mais ils doivent être utilisés sous 7 jours. C’est une offre sécurisante pour les débutants, bien que légèrement inférieure à celle de certains concurrents en termes de valeur ou de flexibilité.

Promos régulières

NetBet propose quelques promotions permanentes, bien qu’elles soient un peu limitées en nombre :

Combi Assurée Football : votre mise est remboursée si un combiné (min. 5 sélections, cote min. 1.5) échoue à cause d’un seul match.

: votre mise est remboursée si un combiné (min. 5 sélections, cote min. 1.5) échoue à cause d’un seul match. Combi Boost : jusqu’à 100% de gains supplémentaires sur les combinés Foot, NBA ou Tennis comportant au moins 4 sélections.

Ces promos sont utiles pour les parieurs réguliers, notamment les amateurs de combinés, mais on regrette l'absence de challenges ponctuels ou de freebets événementiels comme on en trouve chez d’autres bookmakers.

Cotes

Les cotes proposées par NetBet sont globalement compétitives, notamment sur les grands événements de football. Elles s’alignent généralement sur celles du marché français, même si elles ne sont pas systématiquement les meilleures.

En comparant avec d’autres opérateurs, on note que :

NetBet est souvent dans le haut du panier pour les matchs majeurs (Ligue 1, Ligue des Champions)

Pour certains sports secondaires, la concurrence peut proposer de meilleures valeurs

Bilan : des cotes solides, mais pas toujours les plus agressives.

Paris en direct & streaming

NetBet permet de parier en direct sur de nombreux événements grâce à une interface fluide et réactive. L’expérience live est enrichie par plusieurs éléments :

Streaming via NetBet TV , qui propose la diffusion de certaines compétitions directement depuis la plateforme

, qui propose la diffusion de certaines compétitions directement depuis la plateforme Cash Out disponible sur les matchs en cours

disponible sur les matchs en cours Affichage des statistiques en live et mise à jour rapide des cotes

Cette combinaison d’outils permet une expérience de pari en direct convaincante, bien que le catalogue de streaming reste limité comparé à certains géants du secteur.

Application mobile

L’application mobile NetBet, disponible sur iOS et Android, offre une navigation fluide et toutes les fonctionnalités clés du site :

Inscription, dépôt, paris et retraits

Accès au bonus de bienvenue

Interface claire et ergonomique

L’application est appréciée pour sa stabilité et sa simplicité, mais certains utilisateurs soulignent des inconvénients comme la demande fréquente du code de connexion, ce qui fait parfois perdre du temps. Des mises à jour régulières assurent néanmoins une bonne expérience globale.

Le site mobile est lui aussi bien optimisé pour ceux qui préfèrent ne pas télécharger d’app.

Service client

NetBet propose plusieurs moyens pour contacter son service client :

Formulaire en ligne (réponse par mail)

Adresse mail directe : info@netbet.fr

Chat en direct disponible tous les jours de 19h à 21h

Si les conseillers sont réactifs et compétents, le chat live limité à 2h par jour est un réel point faible du service client NetBet, surtout à une époque où les utilisateurs s’attendent à une disponibilité quasi permanente.

Dépôts & retraits

NetBet propose une bonne diversité de moyens de paiement, avec un dépôt minimum fixé à 10€ :

Cartes bancaires (Visa)

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Virement bancaire (à partir de 50€)

Les dépôts sont instantanés et sans frais, ce qui est un bon point. En revanche, les retraits ne sont possibles que par virement bancaire, ce qui est un peu limitant comparé à certains concurrents. Le minimum de retrait est de 10€, et le maximum autorisé est de 10 000€.

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Plateforme Note ⭐Note Trustpilot 4,4/5 ⭐Note App Store 2,6/5 ⭐Note Play Store 2,2/5

*Notes relevées en août 2026

NetBet France est globalement bien perçu par ses utilisateurs pour son interface conviviale, ses nombreuses fonctionnalités, et son service client réactif. Il fait partie des meilleurs sites de paris sportifs en France. Cependant, des améliorations sont encore possibles concernant les problèmes techniques et les délais de validation des comptes. Les promotions, bien que limitées, restent un atout majeur pour attirer de nouveaux parieurs.

Avis NetBet : Points forts & points faibles

✔️Les + ❌Les - Vaste marché de paris avec de nombreux sports et options Peu de promotions régulières Streaming en direct via NetBet TV Chat en direct disponible seulement 2h Plusieurs moyens de paiement disponibles Bonus légèrement inférieur à certains concurrents Bonus en deux temps avec remboursement + pertes mensuelles Application demande souvent le code à chaque connexion Appli mobile complète et facile à utiliser

Avis NetBet - FAQ

Quel est le montant du bonus de bienvenue chez NetBet ?

NetBet propose un bonus de 5€ en paris gratuits. Il est offert aux joueurs qui réalisent un premier dépôt, après la validation de leur compte.

Puis-je suivre des matchs en direct sur NetBet ?

Oui, grâce à la NetBet TV, il est possible de regarder certains matchs en streaming directement depuis la plateforme. Cette fonctionnalité est disponible pour plusieurs sports, à condition d’avoir un compte actif.

NetBet propose-t-il une application mobile ?

Oui, NetBet dispose d'une application mobile disponible sur iOS et Android, permettant de parier et de jouer en déplacement.

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