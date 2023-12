Notre avis détaillé sur le site de paris sportifs NetBet

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Vaste marché de paris Pas de retrait via skill Une TV streaming de qualité Pas assez de promotions Plusieurs moyens de paiement Des cotes intéressantes

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Plusieurs parieurs ont déjà eu à utiliser le site de cet opérateur, ainsi que son application mobile. Nous avons consulté les avis Netbet pour voir ce que les gens en disent. Voici un aperçu de ce que nous avons pu voir.

Sur trustpilot, 65% des utilisateurs du site de paris sportifs de Netbet lui ont donné 5 étoiles. Ainsi, la majorité des utilisateurs de cette plateforme pense qu’il s’agit d’un bon site de paris sportifs. Il y a quelques points négatifs soulignés par les utilisateurs tout de même. Voici quelques commentaires pris sur Trustpilot et sur Google Play :

Richard : « Site fiable, mes amis et moi jouons dessus, c’est facile à utiliser. Je recommande Netbet »

Gufflet : « Je donne 5 étoiles pour la qualité du service ces derniers temps. Les demandes de retraits sont vite effectuées. Je suis vraiment heureux et depuis un moment, je gagne chez vous et je retire mes gains sans problèmes. »

Mils : « Application très intéressante avec ces jeux de cumul de points. Le service client est réactif et à l’écoute. Petit bémol côté de l’appli, qui me demande mon code à chaque connexion. »

Avis sur le bonus de bienvenue de NetBet

Le bonus de bienvenue Netbet France est de 100 € en paris gratuits. Pour l’obtenir, vous devez préalablement vous inscrire sur le site avec le code promo Netbet NBGOAL. Ensuite, effectuez un dépôt et placez un premier pari. Si votre pari est gagnant, vous prenez vos gains. Dans le cas où vous avez un premier pari perdant, vous êtes remboursé à hauteur de 50 € en paris gratuits, à raison de deux coupons de 25 €.

La seconde moitié de ce bonus netbet vous est offerte 30 jours après la validation de votre compte. Il s’agit également de 50 € en freebets en fonction de vos mises perdantes dans la période. Les freebets qui vous sont offerts doivent être joués dans un délai de 7 jours. Aucune cote minimale n’est précisée pour remettre en jeu vos paris gratuits.

Nous pensons que ce netbet bonus est assez intéressant. Le bonus premier pari vous permet d’avoir une certaine assurance lors de vos débuts sur ce site. Soulignons tout de même dans ce Netbet avis qu’il est légèrement en dessous de ce que propose la concurrence. Cependant, le bookmaker se démarque des offres des autres sites paris sportifs par le remboursement d’une partie des pertes cumulées sous 30 jours.

Avis sur l’offre de paris

Au niveau de l’onglet paris sportifs sur le site Netbet, on a un vaste aperçu de ce qu’offre ce bookmaker en termes de paris. Pour cet avis netbet sport et précisément pour l’offre des paris, nous avons consulté en premier lieu les sports disponibles.

La plateforme propose une belle brochette de sports les plus populaires. On peut notamment citer:

le football,

le tennis,

le basketball,

le hockey sur glace,

le handball,

le cyclisme,

la boxe,

le sport automobile

Etc.

Pour ces différents sports, diverses compétitions sont répertoriées, des plus connues aux moins populaires. A titre d’exemple, les passionnés de football pourront parier sur les 5 grands championnats dont la Ligue 1, la Ligue des Champions, L’euro, etc. Si vous aimez le cyclisme, vous pouvez parier sur le Tour de France et d’autres compétitions. Les férus de basketball pourront pronostiquer sur la NBA, les compétitions françaises, et plein d’autres.

Nous avons aussi vérifié les types de paris sportifs disponibles. Sur ce plan également, notre avis Netbet est positif. Il est possible d’effectuer des paris simples et combinés, en pré-match ou en direct (paris live). Le bookmaker offre une option de paris appelée « grille ». Il s’agit d’une sélection de matchs sur lesquels vous devez miser directement sur le résultat : V1, nul ou V2. Ce type de pari peut vous permettre de remporter un jackpot.

Il faut aussi noter qu’une option cash out est bien disponible sur la plateforme. Elle vous permet de sécuriser votre pari et de ne pas le perdre complètement. Au cas où vous pensez qu’il est en danger, vous pouvez juste décider de vendre votre coupon.

Les événements proposés sont aussi à la hauteur des attentes. Pour chaque match, plusieurs choix s’offrent à vous. Vous pourrez par exemple opter pour :

Le résultat du match,

Le score exact,

Les paris sur un joueur,

Les paris under/over,

Le résultat du match + nombre de buts,

Les paris sur une mi-temps, un quart temps, un set,

Les paris handicap,

Etc.

En somme, le marché des paris sportifs de Netbet est assez complet. Vous pourrez effectuer des paris sportifs football et sur bien d’autres sports. Vous pourrez également utiliser divers types de paris sur plusieurs événements dans une grande sélection de matchs par jour. Notre avis Netbet général sur l’offre de paris sportifs est donc positif.

Notre test de l’application mobile NetBet

Pour jouer sur mobile avec Netbet, vous avez la possibilité de télécharger son application. L’application netbet est disponible pour Android et pour iOS. Elle peut être téléchargée à partir du site mobile de ce bookmaker. Il vous suffit de cliquer sur le système d’exploitation qui vous concerne et vous êtes redirigé vers le store pour télécharger l’application.

L’application netbet dispose bien de toutes les fonctionnalités disponibles sur le site. Vous aurez la possibilité d’effectuer une inscription netbet, de vous connecter, d’effectuer un premier dépôt et de profiter de votre netbet bonus bienvenue via l’application. Bien entendu, vous pourrez également effectuer des paris à partir de cette plateforme.

L’avantage d’utiliser l’application mobile, c’est que vous pourrez jouer partout tout en bénéficiant d’une grande flexibilité. Le bookmaker est aussi accessible via un site mobile, où son offre est fidèle à la version web. Notre avis Netbet sur l’offre mobile est que le bookmaker s’aligne bien sur la concurrence.

Avis sur les cotes

Pour donner un avis sur les cotes Netbet, nous avons effectué une comparaison avec quelques bookmakers qui proposent leurs activités sur le marché français. Pour un même match, nous avons remarqué que les côtes changent légèrement d’un bookmaker à un autre en fonction de l’événement. Sur certains événements, Netbet propose les meilleures cotes, alors que sur d’autres, l’avantage va aux concurrents.

Netbet s’aligne toutefois sur ce qui est proposé sur le marché français. Notre avis Netbet est que le bookmaker n’est certes pas le plus prolifique en matière de cotes, mais vous ne serez pas lésées.

Avis sur les promos

Outre le bonus de bienvenue, il existe d’autres bonus paris sportifs netbet :

Combi assurée football

Récupérez votre mise si vous effectuez un pari combiné avec au moins 5 sélections et que l’une est perdante. Chacune des sélections dans le combiné doit avoir une cote d’au moins 1,5 et la mise minimale doit être de 2 € pour profiter de cette netbet offre.

Combi boost Foot/NBA/Tennis

Recevez jusqu’à 100% en cash sur les gains nets que vous effectuez sur certains combinés. Le pari combiné doit contenir au moins 4 événements, ayant chacun une cote minimale de 1,50. Vous devez vérifier les compétitions éligibles pour cette promotion avant d’effectuer vos sélections.

Lors de la rédaction de cet avis netbet, nous n’avons pas trouvé plusieurs promotions en cours sur Netbet. Celles qui sont proposées actuellement et de façon quasi permanente concernent les combinaisons. Elles sont assez intéressantes. Vous pourrez en profiter en attendant d’autres promotions.

Avis sur les moyens de dépôt et de retrait

Le bookmaker offre plusieurs moyens pour effectuer des dépôts sur sa plateforme. On remarque bien que les limites sont assez diversifiées et adaptées à tout le monde. Le minimum que l’on peut déposer est de 10€. Le bookmaker ne facture aucun frais, ce qui est génial.

Le tableau suivant vous donne un bref aperçu des options de dépôt disponibles et de leurs limites.

Moyen de dépôt Min Max Visa 10€ 50 000€ Neosurf 10€ 5000€ PayPal 10€ 10 000€ Paysafecard 10€ 1000€ Virement bancaire 50€ NA Skrill 10€ 50 000€ Neteller 10€ 5000€

Pour effectuer les retraits, le virement bancaire est le seul moyen autorisé. C’est un peu décevant lorsqu’on sait que d’autres opérateurs peuvent proposer le portefeuille électronique Skrill. Mais le bookmaker reste strictement fidèle à la législation française. Le retrait minimum est de 10 € et le maximum est de 10 000 €. Assurez-vous de vérifier votre compte avant d’initier un premier retrait.

Avis sur le service client

Le dernier point sur lequel porte notre avis NetBet est le service client. Pour contacter ce service, un formulaire et une adresse mail (info@netbet.fr) sont mis à la disposition des utilisateurs. Si vous optez pour le formulaire, il faut le remplir avec diverses informations, dont le sujet de votre demande et la demande elle-même. Une réponse à votre demande est ensuite envoyée par mail dans les minutes suivantes.

Le service client netbet peut aussi être contacté par chat en direct. Cette option est disponible chaque jour, de 19h à 21h. Les agents sont réactifs et répondent vite aux demandes.

Notre avis netbet sur le service client est un peu mitigé. Bien que nous ayons trouvé un service client réactif, que ce soit par formulaire, courriel ou par chat en direct, nous pensons qu’il est un peu limité. En effet, de nombreux utilisateurs préfèrent le chat en direct. Cependant, il n’est disponible que 2 heures par jour, ce qui peut rendre l’expérience moins agréable.

Avis NetBet - la FAQ

Le bookmaker Netbet est-il légal en France ?

Oui, vous pouvez jouer à Netbet de façon légale en France. Il dispose en effet d’une licence de l’ANJ sous le Numéro d’agrément 0043-PS-2011-07-25.

Peut-on suivre des matchs en direct sur Netbet ?

Oui, il est possible de suivre certains matchs en direct sur Netbet. Rendez-vous sur l’onglet « Netbet TV» et vous pourrez voir les matchs disponibles pour la diffusion.

Quel est notre avis Netbet de façon générale ?

De façon générale, nous pensons que Netbet paris sportifs est un bon bookmaker en France. Il dispose d’un grand nombre d’options de paris, de quelques promotions pour les nouveaux et les anciens joueurs et de divers moyens de paiement. Ses cotes correspondent aussi à ce qui est proposé par les autres bookmakers.