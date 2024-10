Les convocations surprises offrent de la valeur aux parieurs : misez sur Solanke, Jiménez et Maldini

Italie vs Belgique

Angleterre vs Grèce

Le monde du football est riche d'histoires de courage, de résilience et de retours en arrière qui captivent notre imagination.

Les récents rappels de Dominic Solanke et de Raúl Jiménez, ainsi que la première convocation de Daniel Maldini en équipe d'Italie, sont autant d'exemples de ce type d'histoires, chacune caractérisée par des défis et un héritage uniques.

À l'approche des rencontres internationales, les parieurs et les amateurs de football s'interrogent non seulement sur leur potentiel sur le terrain, mais aussi sur les implications plus larges de leur sélection.

Pari buteur Cotes Dominic Solanke vs Grèce 2.45 Pari buteur ou passeur Cotes Dominic Solanke vs Grèce 1.91 Anytime Goalscorer Market Odds Daniel Maldini vs Belgique 3.74

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Dominic Solanke : briser les chaînes du temps

La réapparition de Solanke sur la scène internationale avec l'Angleterre marque la fin de l'un des plus longs intervalles entre les sélections dans l'histoire récente de l'équipe nationale.

Sa seule apparition en 2017 contre le Brésil semblait être une note de bas de page dans la carrière d'un joueur au potentiel énorme.

Aujourd'hui, la convocation du joueur de 27 ans vise moins à tenir les promesses du passé qu'à reconnaître sa croissance dans le football de club.

La transformation de Solanke a été catalysée à Bournemouth, où il a inscrit 77 buts en 216 apparitions, démontrant une évolution admirable par rapport au talent brut dont il a fait preuve lors de ses passages à Liverpool et à Chelsea.

Son transfert estival à Tottenham Hotspur lui a offert la plateforme idéale pour continuer à démontrer ses talents.

Solanke a récemment livré une prestation convaincante contre Manchester United, scellant ainsi son destin pour une nouvelle chance avec la sélection nationale.

Du point de vue des paris, l'attaquant des Spurs représente un choix à fort potentiel pour les parieurs à la recherche de valeur ajoutée pour les prochaines rencontres de la Ligue des Nations de l'Angleterre.

Compte tenu de sa forme actuelle en club et de son importance pour l'équipe d'Ange Postecoglu, les chances de Solanke de marquer contre la Grèce et la Finlande, deux équipes que les Trois Lions devraient battre aisément, sont prometteuses.

L'important est de mettre en balance la dynamique de Solanke en club et les besoins tactiques du sélectionneur anglais Lee Carsley, qui dispose d'une multitude de talents en attaque, mais doit trouver le bon équilibre pour l'équipe.

Raúl Jiménez : La Coupe du Monde en ligne de mire

Pour Raúl Jiménez, le chemin vers le retour sous le maillot mexicain est jalonné de hauts et de bas.

Avant sa grave fracture du crâne en novembre 2020, Jiménez incarnait un attaquant infatigable, menant la danse et créant des occasions de but pour Wolverhampton en Premier League, avec une moyenne de 0,43 but par match.

Son talent ne semble pas avoir de limite, mais la blessure jette une ombre sur sa carrière.

Après une longue rééducation et trois saisons moyennes, au cours desquelles il n'a marqué que 16 fois, le joueur de 33 ans a trouvé un nouveau rythme à Fulham. Depuis la fin de la dernière saison, il est à nouveau en pleine possession de ses moyens.

Sa récente série de quatre buts et d'une passe décisive est le signe d'un rajeunissement qui n'a pas échappé à Javier Aguirre, le sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique.

La décision d'Aguirre de réintégrer Jiménez dans l'équipe, qui a des ambitions pour la Coupe du Monde 2026, en dit long sur les capacités éblouissantes du vétéran à influencer les résultats du match.

L'attrait de Jiménez pour les parieurs réside dans sa double perspective : celle d'un buteur chevronné qui revient en forme et celle d'un pivot tactique capable de changer la dynamique de rencontres clés contre des équipes fortes comme les États-Unis.

Son palmarès avec El Tri (33 buts en 104 matches) et son retour en grâce à Fulham font de lui un joker dans la stratégie offensive du Mexique.

En outre, l'absence de Santiago Gimenez (Feyenoord) pour cause de blessure fait de l'attaquant de Fulham le choix le plus évident pour mener l'attaque.

Un nouveau chapitre dans une dynastie riche en histoire

La convocation de Daniel Maldini dans l'équipe nationale italienne marque la poursuite d'un héritage footballistique légendaire.

Le nom Maldini est depuis longtemps synonyme de prouesses défensives inégalées grâce à son père Paolo et à son grand-père Cesare.

Pourtant, Daniel, un milieu de terrain offensif, présente une vision nouvelle de ce que pourrait impliquer le fait d'être un Maldini au sein de la Squadra Azzurra.

Son parcours est très différent de celui de ses illustres ancêtres.

Après des opportunités limitées à l'AC Milan, le transfert de Daniel à Monza en janvier s'est avéré fortuit, lui permettant d'accumuler les minutes nécessaires et d'évoluer dans un rôle flexible pour mettre en valeur son talent.

Luciano Spalletti, le sélectionneur de l'Italie, semble convaincu des capacités uniques de Maldini en matière de jeu, citant son flair, son sens de l'espace et sa capacité à pénétrer les défenses comme des éléments essentiels de sa philosophie du football.

Pour les parieurs, Maldini représente une perspective intéressante.

Ses récents résultats en club (cinq buts et deux passes décisives en 19 matches pour Monza) incitent à la prudence. S'il n'est pas forcément un titulaire indiscutable, son instinct créatif en fait une option intéressante pour ceux qui spéculent sur des buts ou des passes décisives lors des matches de l'Italie contre la Belgique et Israël.