Le top 5 des paris à prendre sur les clubs français en Coupe d'Europe

La saison européenne de football 2024-25 promet d'être passionnante pour les clubs français.

La saison européenne de football 2024-25 promet d'être passionnante pour les clubs français, puisque six équipes de Ligue 1 ont obtenu une place dans les plus grandes compétitions européennes. Avec le Paris Saint-Germain (PSG), Monaco, Brest et Lille représentant la France en Ligue des champions, et l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice participant à la Ligue Europa, il y a de grands espoirs pour une bonne performance française en Europe.

Cette saison arrive à un moment crucial après la réduction de la Ligue 1 à 18 équipes en 2023/2024, une décision stratégique destinée à augmenter les revenus par club, à réduire la fatigue des joueurs et à offrir de l'espace pour des rencontres européennes supplémentaires.

Si ce changement semble porter ses fruits au niveau national, le véritable test réside dans la capacité de ces clubs français à rivaliser sur la scène européenne.

Voici un examen approfondi des perspectives de chaque équipe et des résultats qu'elle pourrait obtenir cette saison.

Au cours des 11 dernières saisons, seules cinq équipes françaises ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions, ce qui contraste fortement avec les 15 équipes espagnoles et les 10 équipes anglaises.

En Europa League, Marseille et Lyon sont les seules équipes françaises à avoir atteint les demi-finales au cours de cette période,

Les équipes françaises ont connu des difficultés lors des finales, perdant leurs six dernières finales européennes sans marquer.

Paris Ligue des Champions Cotes PSG dans le top 8 2.22 PSG vainqueur 17.00 Brest pas dans le top 8 2.55 Paris Europa League Cotes Lyon vainqueur 17.00 Nice vainqueur 17.00

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Des ambitions renouvelées sans Mbappé

Le Paris Saint-Germain aborde la Ligue des champions avec une énergie renouvelée pour la deuxième saison de Luis Enrique.

Malgré une performance mitigée en phase de groupes la saison dernière, qui l'a vu se qualifier de justesse avec son plus petit nombre de points depuis 2004-2005, le PSG a eu la malchance de s'incliner en demi-finale face au Borussia Dortmund.

Le début de saison en Ligue 1 est impressionnant. Avec trois victoires consécutives et 13 buts marqués, l'équipe d'Enrique se montre plus dynamique et plus équilibrée, ce qui est de bon augure pour ses ambitions européennes.

Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid a sans aucun doute changé la dynamique de l'équipe, mais il a peut-être aussi atténué la pression associée à une équipe construite autour d'une seule superstar. La stratégie d'Enrique consistant à faire éclore de jeunes talents comme Barcola, Neves et Warren Zaïre-Emery a insufflé une énergie nouvelle à l'équipe, créant ainsi une unité plus cohérente.

Cependant, les adversaires du PSG dans la phase de championnat de la Ligue des champions, Manchester City, le Bayern Munich, Arsenal et Atalant, représentent un énorme défi.

Le succès dans ces rencontres dépendra de la capacité de l'équipe à rester cohérente et à résister à la pression. Si le PSG a toujours atteint les phases à élimination directe depuis la saison 2012-2013, ses résultats en la matière ont été irréguliers.

Pour soulever enfin le trophée de la Ligue des champions, le PSG devra allier le sens tactique à la force mentale qui lui a parfois fait défaut par le passé.

Une équipe équilibrée face à des adversaires coriaces

Le retour de Monaco en Ligue des champions intervient après une bonne saison nationale, terminée à la deuxième place de la Ligue 1.

L'équipe d'Adi Hütter est un mélange de joueurs expérimentés et de talents émergents, et elle est confrontée à une série de rendez-vous difficiles lors de la phase de championnat.

Les adversaires de Monaco comprennent l'Inter Milan, Arsenal, le Dinamo Zagreb et Bologne pour les matches à l'extérieur, tandis qu'ils accueilleront Barcelone, Benfica, Crvena Zvezda et Aston Villa au Stade Louis II.

Les performances de Monaco dans les dernières compétitions européennes ont été décevantes, l'équipe n'ayant pas dépassé les huitièmes de finale, et la profondeur de son effectif sera mise à l'épreuve, en particulier lors des matches à haute intensité à Milan et à Londres.

Le défi de Monaco sera de reproduire la forme qui lui a permis d'atteindre les demi-finales en 2016-17, un exploit réalisé avec une équipe composée de stars comme Fabinho, Bernardo Silva et Kylian Mbappé.

S'il leur manque aujourd'hui une superstar de ce calibre, un effort collectif pourrait leur permettre d'accéder à la phase de barrage.

Des outsiders et des retrouvailles entre frères

Pour Brest, la participation à la Ligue des champions représente un accomplissement important, et il abordera la compétition en tant qu'outsider.

Opposé à des géants comme le FC Barcelone et le Real Madrid, ainsi qu'à des adversaires de taille comme le Bayer Leverkusen et le PSV Eindhoven, le parcours de Brest s'annonce ardu. Son succès dépendra de sa capacité à maximiser l'avantage du terrain et à éventuellement arracher des points à l'extérieur contre des adversaires comme le Shakhtar Donetsk et le Sparta Praha.

L'objectif réaliste de Brest sera d'acquérir une expérience européenne précieuse, qui pourrait profiter à sa forme nationale et à ses futures campagnes européennes.

La qualification de Lille pour la Ligue des champions a été marquée par une victoire à l'arraché sur le Slavia Prague en barrages, ce qui en fait la première équipe française depuis Monaco en 2016-17 à se qualifier par cette voie.

Leurs adversaires en phase de groupe comprennent le Real Madrid, la Juventus, Liverpool, l'Atlético de Madrid, le Sporting CP et Bologne, ce qui ouvre la voie à une série de rencontres de haut niveau. La réunion potentielle des frères Mbappé, Ethan et Kylian, à l'occasion de la rencontre entre Lille et le Real Madrid est particulièrement intéressante.

La forme récente des Lillois et leur capacité à gérer la pression lors des éliminatoires laissent penser qu'ils pourraient être compétitifs. Cependant, la constance sera essentielle, car les Lillois affronteront certaines des meilleures équipes d'Europe.

Une nouvelle ère en Europa League ?

Le parcours de l'Olympique lyonnais en Europa League est l'histoire d'une résurgence, après avoir lutté contre la relégation pour terminer à une place respectable en Ligue 1.

Le tirage au sort de l'Europa League pour Lyon présente un ensemble varié d'adversaires, dont des matches contre les Rangers, l'Eintracht Francfort, l'Olympiacos et Hoffenheim.

Historiquement, Lyon a été l'un des meilleurs clubs français en Europa League, atteignant les demi-finales en 2016-17. Pour reproduire ou surpasser ce succès, Lyon devra maintenir l'élan qui lui a permis de remonter au classement de la Ligue 1 la saison dernière.

Le leadership de joueurs expérimentés, tels que le vainqueur de la Coupe du monde Nicolas Tagliafico. Jordan Veretout et Wilfred Zaha, ainsi que l'énergie de jeunes talents comme Rayan Cherki et Gift Orban, pourraient faire de l'OL l'un des outsiders de la compétition.

Enfin, l'OGC Nice revient à la compétition européenne avec un regain d'optimisme après une solide campagne nationale.

Le tirage au sort de l'Europa League comprend des rencontres difficiles contre la Lazio, la Real Sociedad et les Rangers, entre autres. Sous la houlette de Franck Haise, Nice tentera de s'appuyer sur ses solides performances en Ligue 1 et de les transposer sur la scène européenne.

Les chances de l'OGC Nice de se qualifier pour l'Europa League dépendront de sa capacité à prendre des points à domicile et à éviter les dérapages à l'extérieur contre des équipes comme Ferencvaros et Bodo/Glimt.

L'équipe, caractérisée par un mélange de jeunesse et d'expérience, a le potentiel pour créer des surprises.