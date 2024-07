L'OM sur le podium de Ligue 1 ? On parie sur la touche De Zerbi !

À l'approche de la saison 2024/25 de la Ligue 1, tous les regards se tournent vers l'OM, un club sous l'impulsion d'une nouvelle direction.

À l'approche de la saison 2024/25 de la Ligue 1, tous les regards se tournent vers l'Olympique de Marseille, un club sur le point de se transformer sous l'impulsion d'une nouvelle direction. La nomination de Roberto De Zerbi, le tacticien italien connu pour son approche innovante et sa capacité à revitaliser les équipes, marque un changement important dans les ambitions de l'Olympique de Marseille.

Après une saison marquée par la déception - une huitième place en championnat et une élimination en demi-finale de l'Europa League - la hiérarchie du club a été claire : cette saison est celle de la refonte et d'une détermination renouvelée.

La saison dernière, l'Olympique de Marseille a sous-performé sur la base des buts attendus (xG) (+8,03, la troisième valeur la plus élevée parmi les 10 premiers du championnat). Sur la base des valeurs xG, l'OM aurait dû terminer deuxième, à seulement cinq points du PSG. Roberto De Zerbi a remporté 38 des 89 matches qu'il a disputés à Brighton, toutes compétitions confondues (42,8 % de victoires).

Paris Olympique Marseille Cotes Vainqueur 10 Podium 2.59

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Une équipe en transition

Le mandat de De Zerbi à Marseille a déjà commencé à montrer des signes de changement profond. Son impact a été évident lors du récent match amical contre Pau, qui s'est soldé par une victoire décisive 3-0. Selon Nicolas Usaï, l'entraîneur de Pau (Ligue 2), l'influence de De Zerbi est palpable.

L'ancien manager de Brighton a hérité d'une équipe en transition, marquée par plusieurs départs importants et des arrivées prometteuses. Le départ de joueurs clés comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint Al-Qadsiah, et le retour de Joaquin Correa à l'Inter Milan, ont laissé des vides que le nouveau manager souhaite combler.

L'une des acquisitions les plus discutées est celle de Mason Greenwood. L'ailier anglais a rejoint Marseille en provenance de Manchester United pour 31 millions d'euros après avoir passé une saison en prêt à Getafe, où il a marqué 10 buts, apportant à la fois un nouveau dynamisme offensif et un certain niveau de controverse. Malgré son passé tumultueux, le talent de Greenwood et son impact potentiel sur la ligne d'attaque marseillaise ne peuvent être sous-estimés.

L'Olympique de Marseille a renforcé sa défense en signant le prêt de Lilian Brassier en provenance de Brest, assorti d'une option d'achat. L'arrivée de Brassier devrait renforcer une défense qui a eu du mal à être régulière la saison dernière. De plus, l'arrivée attendue de Pierre-Emile Hojbjerg, en provenance de Tottenham Hotspur, apportera l'expérience et le cran nécessaires au milieu de terrain.

Le paysage de la Ligue 1 est particulièrement intéressant cette saison. Le Paris Saint-Germain, qui a remporté dix titres de champion en douze ans, devrait rester redoutable. Toutefois, avec le départ de Kylian Mbappé, la domination du PSG n'est plus aussi assurée que par le passé.

Des clubs comme l'AS Monaco, Lille et le Stade Brestois 29 sont prêts à tirer parti de toute vulnérabilité potentielle de l'équipe des géants parisiens. Mais la saison dernière, l'OM a sous-performé sur la base des buts attendus (xG) (+8,03, la troisième valeur la plus élevée parmi les 10 premiers du championnat) et, sur la base des valeurs xG, aurait dû terminer deuxième, à seulement cinq points du PSG.

Par conséquent, les importants renforcements de l'effectif et les ajustements stratégiques de l'équipe marseillaise la placent en bonne position pour se battre pour les premières places.

Des attentes élevées

Les défis auxquels De Zerbi et son équipe remaniée sont confrontés sont considérables. L'histoire récente de Marseille est marquée par l'instabilité des dirigeants et le succès de De Zerbi dépendra de sa capacité à intégrer sa philosophie tactique dans la structure existante de l'équipe. Ses précédents passages à Brighton et au Shakhtar Donetsk ont démontré sa capacité à élever des clubs et à obtenir des résultats impressionnants.

À Brighton, il a conduit l'équipe à son meilleur classement en Premier League et à une qualification européenne historique, démontrant ainsi sa capacité à insuffler une mentalité de gagnant et un football innovant.

La passion et l'histoire de Marseille, incarnées par ses fervents supporters et des figures emblématiques comme Chris Waddle et Rudi Völler, n'ont pas échappé à De Zerbi.

Son engagement envers le club et son désir de redonner à Marseille la place qui lui revient dans l'élite française sont évidents dans ses déclarations publiques. La perspicacité tactique et le dévouement de De Zerbi pourraient bien rajeunir l'équipe et faire renaître un sentiment d'ambition et de fierté. Si De Zerbi parvient à exploiter le potentiel de ses nouvelles recrues et à les intégrer avec succès dans son cadre tactique, Marseille pourrait devenir un concurrent majeur pour la saison à venir.

Après tout, en 2023/2024, malgré le changement de trois entraîneurs, les Marseillais ont tout de même enregistré des victoires notables en Ligue Europa contre Villarreal et Benfica. Une preuve supplémentaire que l'OM dispose d'une équipe très talentueuse qui, dans sa journée, peut atteindre un très haut niveau.

L'expérience de l'entraîneur italien en matière de transformation d'équipes, combinée à un effectif à la fois renouvelé et stratégiquement renforcé, ouvre la voie à une campagne passionnante. L'OM a terminé huitième la saison dernière, mais a été vice-champion en 2021/2022 et troisième la saison suivante.

Pour les supporters marseillais, la nouvelle campagne est porteuse d'espoir et la perspective d'une équipe capable de retrouver sa compétitivité et de reconquérir sa place au sein de l'élite du football français.