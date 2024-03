France Euro 2024 : composition, calendrier, stats

Tout savoir sur l’équipe de France à l’Euro 2024 : le groupe de Didier Deschamps, les adversaires à surveiller, les matchs qui attendent les Bleus.

France Euro 2024 : la composition

Didier Deschamps doit appeler 23 joueurs pour disputer l’Euro. Un groupe de réservistes sera aussi constitué afin de pallier les différentes blessures.

Le groupe des 23

Attention : la liste définitive n’a pas été dévoilée à l’heure où nous écrivons cet article.

Gardiens de buts : Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Aréola

: Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Aréola Défenseurs : Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Jules Koundé, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, William Saliba, Jonathan Clauss

: Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Jules Koundé, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, William Saliba, Jonathan Clauss Milieux de terrain : Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery,

: Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery, Attaquants : Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman

Les réservistes probables

Parmi les joueurs susceptibles d’être appelés, on retrouve pêle-mêle Moussa Diaby, Bradley Barcola, Matteo Guendouzi, Christopher Nkuku ou Jordan Veretout.

Le pool de réserviste est très étendu et il évolue au gré des blessures. Difficile à ce stade de dire qui est en haut de la liste.

Le sélectionneur

Didier Deschamps est depuis 12 ans à la tête des Bleus. C’est le sélectionneur le plus régulier depuis les années 2000. Il a notamment remporté la Coupe du Monde en 2018 et la Ligue des nations en 2021.

N’oublions pas non plus les 2 finales perdues : Euro 2016 et Mondial 2022. Malgré ces échecs, il a une excellente cote de popularité parmi les supporters et les journalistes.

Le joueur clé ? Le meilleur buteur ?

Griezmann sera la clé de l’équipe de France. Replacé en milieu défensif box-to-box, il est excellent à la récupération, à la distribution et à la finition. C’est le véritable chef d’orchestre de l’équipe, un peu comme l’était N’Golo Kanté lors du Mondial 2018.

Le meilleur buteur de l’équipe devrait être Kylian Mbappé. Il a une totale liberté dans le système de Didier Deschamps. Capable de prendre la profondeur, de joueur en une-deux ou de tirer les penaltys, il aura de très nombreuses opportunités de faire parler la poudre.

France Euro 2024 : le joueur qui pourrait crever l’écran

Warren Zaïre-Emery, bien sûr ! Pur produit du centre de formation parisien, WZE est déjà incontournable en club et s’est fait une place chez les Bleus dans un secteur plutôt concurrentiel.

Précieux dans l’orientation du jeu, le Titi aura l’occasion de faire parler sa vista dans ce tournoi. Il pourrait être la révélation du tournoi.

France Euro 2024 : les adversaires à craindre

Voici les 3 adversaires les plus coriaces pour les Bleus :

Allemagne : on pensait la Mannschaft au fond du trou, mais elle a battu les Bleus en match amical à la fin du mois de Mars. Jeu léché et impact physique : les Allemands ont donné une véritable leçon de football aux Français.

: on pensait la Mannschaft au fond du trou, mais elle a battu les Bleus en match amical à la fin du mois de Mars. Jeu léché et impact physique : les Allemands ont donné une véritable leçon de football aux Français. Angleterre : les Three Lions font partie des favoris du tournoi. Finalistes malheureux il y a 4 ans, ils se sont encore renforcés avec les éclosions de Cole Palmer et Jude Bellingham notamment. L’Angleterre a un potentiel offensif énorme et des joueurs à la fois physiques et techniques. Les Bleus doivent se méfier.

: les Three Lions font partie des favoris du tournoi. Finalistes malheureux il y a 4 ans, ils se sont encore renforcés avec les éclosions de Cole Palmer et Jude Bellingham notamment. L’Angleterre a un potentiel offensif énorme et des joueurs à la fois physiques et techniques. Les Bleus doivent se méfier. Espagne : revenue sur le devant de la scène à la faveur d’une victoire en Ligue des nations, la Roja pratique un jeu de très haut niveau. Elle est portée par une génération ultra-talentueuse incarnée notamment par Gavi et Ferran Torres. Malgré tout, le jeu espagnol favorise les Bleus, car il génère des espaces dans lesquels des joueurs comme Mbappé ou Dembélé peuvent s’engouffrer.

France Euro 2024 : le calendrier des rencontres

Voici les 3 premières rencontres que jouera la France à l’Euro 2024 :

France Autriche 17 juin 2024 21h Düsseldorf Arena, Düsseldorf Pays-Bas France 21 juin 2024 21h Stade de Leipzig, Leipzig France Pologne 25 juin 2024 18h BVB Stadion Dortmund, Dortmund

La France à l’Euro : stats et histoires

La France a remporté 2 fois l’Euro : en 1984 avec Michel Platini et en 2000 avec Zinedine Zidane.

La dernière édition n’a pas été un franc succès. Favoris pour le titre après une Coupe du monde exceptionnelle, les Bleus ont été sortis dès les 8e de finale par la Suisse.