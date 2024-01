Les favoris de la CAN 2024 : sur quelle sélection parier ?

Découvrez notre analyse complète sur les favoris de la CAN 2024 : Maroc, Algérie, Egypte et Sénégal. Qui va remporter le tournoi ?

Favoris de la CAN 2024 : quelles sont les meilleures cotes ?

Le Maroc est la meilleure équipe du continent à l’heure actuelle. Les hommes de Walid Regragui restent sur une exceptionnelle Coupe du Monde 2022 où ils ont atteint la 4e place.

La colonne vertébrale du groupe n’a pas changé depuis la compétition. On retrouve notamment Yassine Bounou dans les buts, Saïs et Aguerd en défense, Amrabat et Amallah dans l’entrejeu. Ziyech et En-Nesyri occupent toujours le front de l’attaque.

Si les Aigles ont une excellente cote, ils devront faire mentir les statistiques : ils n’ont plus remporté la CAN depuis 1976. Leur dernière finale date de l’année 2004.

Vainqueur de la dernière édition du tournoi, les Lions de la Teranga conservent encore une excellente cote. Aliou Cissé pourra compter sur un groupe d’une excellente qualité, avec de nouveaux éléments très intéressants comme Nicolas Jackson, la pépite de Chelsea.

Le groupe s’appuie sur un groupe de joueurs de classe mondiale comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye et Sadio Mané. Il ne fait aucun doute que les Sénégalais seront candidats à leur succession cette année. Ils ont une équipe qui s’est renforcée depuis la dernière édition et un sélectionneur qui a toute la confiance de sa fédération.

Vainqueurs surprises en 2019, les Fennecs courent une nouvelle fois derrière le succès… qui malheureusement les fuit. Éliminés en tour préliminaire du Mondial 2022, ils semblent avoir perdu leur magie.

Belmadi a fait face à deux coups durs pour la compétition : les blessures de Raïs M’Bohli et d’Amine Gouiri, deux éléments importants de l’équipe. Le groupe n’a pas tellement bougé depuis les dernières échéances. On retrouve notamment Aïssa Mandi et Ramy Bensebaïni à l’arrière, Sofiane Feghouli, Ismaël Bennacer et Nabil Bentaleb au milieu. En attaque, le sélectionneur fait toujours confiance à Riyad Mahrez.

Difficile de se prononcer sur les chances de l’Algérie. L’équipe est capable du meilleur comme du pire.

Les Éléphants n’ont plus gagné la CAN depuis 2015. Malgré des joueurs de grande qualité, ils sont à la peine sur la scène continentale et mondiale. Ils ont été éliminés en huitième de finale de la dernière CAN. Lors du Mondial 2022, ils n’ont pas passé le premier tour.

Parmi les éléments importants de l’équipe, on retrouve Serge Aurier, Jean Michaël Seri, Max-Alain Gradel ou Sébastien Haller. Les Ivoiriens accueillent la compétition cette année. Ils auront la pression du résultat. Cela pourra avoir un impact sur leur performance, d’autant qu’ils ne sont pas réputés pour gérer la pression. Espérons que Jean-Louis Gasset arrive à donner un peu de confiance à son groupe.

Triple vainqueur de la CAN entre 2006 et 2010 et finaliste en 2017, l’Égypte est dans une période creuse. Mais, à l’instar de l’Allemagne en Europe, elle reste une nation redoutable avec un palmarès impressionnant.

Une grande partie de la génération dorée du Mondial 2018 a quitté le navire. Il n’y a plus que Mohamed El-Shenawy, Tarek Hamed, Trézéguet et Mohamed Salah notamment. La force réelle de l’équipe est un mystère. L’Égypte semble capable d’atteindre les quarts de finale, mais il est compliqué de se prononcer sur sa capacité à rallier la finale. Quoi qu’il en soit, les Pharaons n’ont clairement pas le statut de favori cette année.

Parier sur les favoris de la CAN : quels sont les meilleurs pronos ?

Pari sur la compétition

C’est le prono le plus simple à envisager. Il suffit de placer une mise sur l’équipe qui remportera le tournoi. Les cotes sont assez intéressantes, car les risques sont élevés.

Pour profiter des cotes les plus attractives, nous vous conseillons de placer votre enjeu le plus tôt possible. Les cotes baisseront à mesure que le début du tournoi avancera.

Attention tout de même : ce type de pari n’est généralement pas compatible avec l’offre de bienvenue, car les bookmakers vous obligent à jouer sur des évènements dont le résultat est connu dans les 30 jours. Autrement, vous n’obtiendrez pas le remboursement de votre mise.

Qui arrivera en finale ?

Choisissez une équipe et remportez votre pari si elle atteint la finale de l’épreuve. Parmi les favoris, on retrouve le Sénégal et le Maroc.

Certaines sélections, comme le Cameroun par exemple, peuvent aussi créer la surprise en cas de défaillance d’une des grosses cotes du tournoi.

Qui atteindra les demi-finales ?

Parmi les 4 équipes susceptibles d’atteindre les demi-finales, il y a le Maroc, le Sénégal, mais aussi l’Algérie ou l’Égypte.

Certaines sélections pourraient tirer leur épingle du jeu. On pense notamment au Mali, au Cameroun ou à la République Démocratique du Congo.