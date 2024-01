Parier sur la CAN 2024 : notre guide complet

Découvrez tout ce que vous devez savoir pour parier sur la CAN 2024 : offres de bienvenue, formules de jeu, pronos intéressants…

Parier sur la CAN 2024 : quels sont les meilleurs bonus de bienvenue ?

Voici les meilleurs sites de paris sportifs proposant des paris sur la CAN 2024 avec le détail de leurs bonus de bienvenue :

Attention : les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Vous devez avoir plus de 18 ans pour vous inscrire sur l’un des sites.

Quel est le meilleur bonus pour parier sur la CAN 2024 ?

Winamax et ZEbet ont les meilleurs bonus à l’heure actuelle. Les 2 sites de paris sportifs vous offrent un doublement de votre 1er dépôt jusqu’à 100 € si vous ouvrez un compte pour la 1re fois.

Pour faire simple : inscrivez-vous sur l’un de ces sites et faites un versement. On vous offrira un bonus égal à la somme que vous venez de mettre, dans une limite de 100 €.

L’avantage de ces 2 offres est que vous n’avez pas besoin de faire un pari (et encore moins de le perdre) pour obtenir le bonus. Question flexibilité, c’est le top.

Sur les autres bookmakers comme Betclic ou PMU, vous devrez perdre votre 1er pari pour récupérer le bonus. Sur ZEbet et Winamax, vous pourrez donc commencer votre aventure avec 2 soldes distincts.

Les types de pronos à ne pas manquer lors de la CAN 2024

Vainqueur de la CAN

C’est sans doute le prono le plus populaire parmi les joueurs occasionnels. Pour gagner, il faut deviner l’équipe qui remportera la finale.

Le secret pour profiter des meilleures cotes : placer son pari le plus tôt possible, plusieurs mois avant le début du tournoi. Plus on approchera du match d’ouverture, plus les cotes baisseront.

Prono 1N2

Le 1N2 est le pari le plus joué sur chaque rencontre. C’est un prono qui est gagnant si vous devinez le résultat de la rencontre : victoire de l’équipe à domicile, match nul, victoire de l’équipe à l’extérieur.

Vous pouvez placer ce pari en prématch (avant le coup d’envoi) ou en live (durant la rencontre). Il est aussi possible de le combiner avec d’autres enjeux au sein d’un combiné.

Pari système

Les paris système sont plus rémunérateurs et plus simples à gagner que les combinés. Et pourtant, ils sont boudés par les joueurs.

Un pari système est composé de pronos simples et multiples sur un certain nombre de rencontres. Il permet de couvrir plusieurs possibilités.

Ce type d’enjeu permet de gagner gros. En cas d’erreur, vous pourrez tout de même remporter quelque chose, une chose qui n’est pas possible avec un combiné par exemple.

Méfiez-vous quand même, car en fonction des cotes que vous ne validez pas, votre gain pourra être inférieur à la mise que vous avez jouée.

Grilles

Plusieurs opérateurs proposent des grilles. C’est le cas de Winamax par exemple.

Choisissez le résultat de chacun des matchs proposés et payez une mise unique. Empochez une part de la cagnotte si vous avez le nombre minimum de bonnes réponses.

À l’instar des paris système, les grilles peuvent être gagnantes même en cas d’erreur. Par contre, le gain n’est pas basé sur le produit des cotes. Il dépend de la cagnotte mise en jeu et du nombre de personnes ayant remporté la grille.

Jeu de l’entraîneur

Le Jeu de l’entraîneur est disponible sur Winamax. Créez une équipe à l’aide de véritables joueurs et gagnez des points (ou perdez-en) en fonction de la manière avec laquelle ils jouent.

Le but est de remporter le maximum de points pour battre les autres entraîneurs virtuels et gagner une part du jackpot attribué.

MyMatch/MyBet/MyCombi

Vous retrouverez cette option sur Winamax (MyMatch), Unibet (MyBet) et Betclic (MyCombi). Elle vous permet de créer un combiné avec des paris qui sont pris sur match unique.

Exemple : vous jouez sur Sénégal-Côte d’Ivoire. Vous choisissez de combiner une victoire de la Côte d’Ivoire, avec un score de 1-1 à la mi-temps et moins de 3,5 buts inscrits pendant le match.

L’avantage de cette formule est que vous pouvez gagner gros en jouant sur une seule rencontre.

Nos 3 paris incontournables pour la CAN 2024

Vainqueur de la CAN : Sénégal (cote à 7,00 sur Winamax)

Les Lions de la Teranga ont toutes les armes pour remporter un nouveau titre, après celui acquis il y a 3 ans. Ils ont l’une des meilleures défenses du continent, avec notamment Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs et le capitaine Kalidou Koulibaly.

En attaque, le Sénégal peut compter sur le prodige Nicolas Jackson, mais aussi sur Sadio Mané et Habib Diallo.

Autre signe à ne pas négliger : Aliou Cissé est à la tête de la sélection depuis 2015. Cela montre une réelle maturité de la part de la fédération.

Cameroun finaliste (cote à 4,10 sur Winamax)

Le Cameroun a atteint les demi-finales de la dernière CAN. Il a aussi remporté le titre en 2017.

Les Lions indomptables ont un groupe très homogène, avec notamment André Onana dans les buts, Frank Anguissa au milieu, et l’indéboulonnable Vincent Aboubakar en attaque. Sans oublier le joker de luxe, Eric Maxim Choupo-Moting.

Même s’ils n’ont pas la puissance de feu du Sénégal, les Camerounais sont capables de déjouer les pronostics et de se hisser en finale de l’épreuve.

Vainqueur du Groupe B : Égypte (cote à 1,80 sur Betclic)

Le système de chapeaux fait que la composition des groupes avantage les grosses nations. L’Égypte a toutes les chances de sortir en tête de sa poule. Seul le Ghana pourrait lui faire de l’ombre, mais l’équipe est très loin de son meilleur niveau.

Parmi les autres favoris, on retrouve la Côte d’Ivoire (Groupe A), le Sénégal (Groupe C), l’Algérie (Groupe D), la Tunisie (Groupe E), le Maroc (Groupe F).

CAN 2024 : les infos à connaître

La CAN 2023 se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.

Il y a 24 équipes engagées. La compétition se déroulera en 2 phases : groupes (du 14 au 24 janvier) et phase éliminatoire (du 27 janvier au 11 février).

Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les 8e de finale. Ils seront rejoints par les 4 meilleurs troisièmes.

La finale se jouera le 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara d’Abidjan.

Les groupes de la CAN 2024

Groupe A Côte d'Ivoire

Nigeria

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau Groupe B Egypte

Ghana

Cap-Vert

Mozambique Groupe C Sénégal

Cameroun

Guinée

Gambie Groupe D Algérie

Burkina Faso

Mauritanie

Angola Groupe E Tunisie

Mali

Afrique du Sud

Namibie Groupe F Maroc

RD Congo

Zambie

Tanzanie

Les derniers vainqueurs de la CAN