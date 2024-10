Crystal Palace va-t-il inverser la tendance ? Toutes les stats pour vos paris !

Alors que la Premier League reprend, Crystal Palace doit faire face à un début de saison difficile, puisqu'il se trouve en position de relégable.

Crystal Palace est actuellement dans la zone de relégation avec seulement trois points en sept matches.

Cette position surprenante n'a pas été vue à Selhurst Park depuis mars 2018.

Malgré ce départ difficile, l'optimisme règne au sein du club quant à un retournement de situation, notamment avec les rencontres à venir contre Nottingham Forest et Tottenham Hotspur.

La confiance de Palace est renforcée par sa fin de saison dernière, où il a remporté six victoires lors de ses sept derniers matches, égalant son meilleur total de points (49) et sa meilleure 10e place sous Oliver Glasner.

Cette performance a également été marquée par le plus grand nombre de buts marqués en saison (57), ce qui laisse penser qu'un retour à la forme est tout à fait envisageable.

Départ des joueurs et nouveau système

Nottingham Forest vs Crystal Palace Cotes Nul ou Crystal Palace and Moins de 1,5 buts 4.20 Premier League Cotes Crystal Palace: Top 6 23.00

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les statistiques mettent clairement en évidence les difficultés de Crystal Palace

Le club détient le plus petit nombre de buts en jeu libre du championnat, soit un seul, malgré un xG (buts escomptés) respectable de 9,44.

Palace est dixième du championnat avec 92 tirs au but, mais son attaque s'est surtout appuyée sur des tirs lointains (37, soit la quatrième meilleure performance de Premier League) et des coups de pied arrêtés, ces derniers étant à l'origine de deux des cinq buts de l'équipe. Sur le plan défensif, les duels aériens ont été un point sensible.

La perte de 137 duels aériens, la plus importante de l'élite anglaise, met en évidence une faiblesse face à des équipes qui multiplient les centres. En outre, la susceptibilité de Palace aux ballons en profondeur a souvent été exploitée, les adversaires ayant réussi 18 passes de ce type à travers la ligne arrière, ce qui place Palace au quatrième rang dans ce domaine, derrière Brighton, West Ham et Ipswich Town.

Les départs de Michael Olise pour le Bayern Munich et de Joachim Andersen pour Fulham ont considérablement modifié la dynamique de l'équipe. Glasner a dû non seulement mettre en place une nouvelle formation 3-4-3, mais aussi combler le vide laissé par ces deux joueurs clés.

Si le club a agi rapidement lors de la période des transferts en faisant venir Maxence Lacroix de Wolfsburg et Trevoh Chalobah en prêt de Chelsea, la solidité défensive prend du temps à se forger.

Or, c'est au poste d'arrière latéral, essentiel dans le système de Glasner, que Palace manque d'alternatives, seuls Daniel Muñoz et Tyrick Mitchell étant capables de remplir ces fonctions exigeantes.

Cette pénurie est devenue douloureusement évidente lorsque Muñoz s'est blessé au début du match contre Liverpool, propulsant Nathaniel Clyne en terrain inconnu.

Le retour de Mateta pourrait être la clé

Toutefois, ces statistiques révèlent une marge de progression.

Au fur et à mesure des ajustements et de l'intégration des nouveaux joueurs dans le système, ces problèmes défensifs pourraient progressivement se résoudre.

Le fait que Glasner prenne du temps pour appliquer ses méthodes permet d'espérer une amélioration.

La saison dernière, il n'a remporté aucun de ses six premiers matches à la tête de Crystal Palace. De même, lors de sa première saison à la tête de l'Eintracht Francfort (2021-2022), l'équipe était proche de la zone de relégation en novembre et n'a remporté qu'un seul match de championnat au cours des premiers mois, contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena.

Pour la première fois en 21 ans, l'équipe a réussi à gagner après 16 matches.

Entre novembre et décembre, Francfort a remporté six victoires sur sept, se classant finalement sixième à l'issue de la première journée.

Eberechi Eze assume la responsabilité de la création après le départ de Michael Olise pour le Bayern Munich et reste une lumière brillante.

Malgré les difficultés initiales, la capacité d'Eze à générer des tirs - 27 tentatives (3,9 par match), ce qui le place au troisième rang de la ligue - témoigne de ses qualités offensives.

Bien qu'il n'ait pas atteint le nombre de buts escomptés (xG), les chiffres suggèrent une trajectoire ascendante, surtout si l'on tient compte du fait que Jean-Philippe Mateta devrait revenir en pleine forme après une saison post-olympique surchargée.

Des nouvelles positives concernant le retour de Cheick Doucouré après la pause internationale pourraient encore stabiliser l'équipe.

L'ouverture de Glasner à la flexibilité tactique peut conduire à des ajustements dans les formations qui capitalisent sur les points forts des joueurs.

L'option de passer à une défense à quatre ou d'incorporer la vitesse d'Ismaïla Sarr pourrait apporter le dynamisme nécessaire avant le match de lundi à Nottingham Forest.

En termes de xPTS (points attendus), Palace devance Forest de moins de deux points, ce qui constitue une bonne occasion de soutenir l'équipe du sud de Londres.

Forest n'a pas gagné en sept matches au City Ground, toutes compétitions confondues, et ses paramètres défensifs - le moins grand nombre de turnovers et un PPDA (nombre de passes par action défensive) élevé - indiquent que l'équipe pourrait avoir du mal à résister à la pression. Palace n'a pas battu l'équipe des Midlands depuis 1991 (six nuls, quatre défaites), mais pourrait constituer une menace grâce à des transitions rapides.