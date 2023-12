Vous souhaitez jouer aux paris sportifs depuis votre mobile ? Toutes les infos sur l’application ZEbet

Comment télécharger et installer l’appli Zebet ?

Zebet permet à ses clients de jouer depuis leur téléphone. Il propose une application mobile à ses utilisateurs. Celle-ci est disponible pour ceux qui ont un appareil compatible avec iOS, mais également avec Android. Retrouvez les différentes étapes pour la télécharger en fonction de votre appareil.

Sur Android

Pour récupérer l’appli Zebet APK Android, la donne n'est pas bien compliquée. Les étapes restent les mêmes que pour n'importe quelle application mobile. Voici les étapes détaillées pour jouer facilement depuis votre appareil :

Rejoindre Google Play Store : c'est sur ce store que vous allez retrouver toutes les applications disponibles. Il faudra la rejoindre pour retrouver l'app Zebet. Mentionner Zebet dans la barre de recherche : pour jouer sur ce site de paris sportif en ligne, il faudra accéder à l'appli Zebet parmi toutes celles qui sont disponibles sur le store. Le plus simple reste d'écrire « Zebet » dans la barre de recherche. Lancer le téléchargement : ensuite, il reste impératif de télécharger l'appli Zebet. Il ne faudra que quelques secondes pour qu'elle soit présente sur votre appareil. Commencer à jouer sur votre mobile Zebet application : il est désormais possible de jouer sur l'application Zebet paris. Vous pouvez vous connecter et placer vos premiers paris sur le bookmaker.

Lorsque toutes ces étapes sont réalisées, l’application Zebet est présente sur votre appareil. Vous pourrez vous connecter sur votre compte joueur comme vous le souhaitez et commencer à parier sur le bookmaker.

Sur iOS

L'appli mobile Zebet est bien évidemment disponible pour les détenteurs d'un appareil Apple. Tous ceux qui ont un smartphone de cette marque n'auront aucun mal à récupérer l'application mobile Zebet. Retrouvez toutes les étapes à réaliser :

Rejoindre l'Apple Store : c'est une rubrique que vous devez très certainement connaître. Vous devez avoir l'habitude de télécharger des applis. Il faudra aussi la rejoindre pour récupérer Zebet appli mobile. Chercher Zebet dans la barre de recherche : les applis sont nombreuses sur l'Apple Store. Il reste donc indispensable de saisir « Zebet » dans la barre de recherche, pour la retrouver plus facilement. Lorsque vous allez mentionner Zebet, vous allez accéder à l'appli mobile. Lancer le téléchargement de Zebet appli mobile : c'est à ce moment-là que vous pouvez récupérer l'appli mobile. Il faudra simplement cliquer sur le bouton permettant de télécharger. Au bout de quelques secondes, elle sera disponible sur votre appareil. Placer ses premiers paris sur ZEbet depuis son smartphone : l'appli mobile sera alors disponible sur votre téléphone. Il sera possible de la lancer et de se connecter à son compte joueur, pour placer ses paris sportifs.

C'est au bout de ces quatre étapes que les détenteurs d'un appareil iOS pourront télécharger Zebet et jouer sur leur téléphone.

Obtenir les bonus de bienvenue sur l’appli

Tous les sites de paris sportifs en ligne en France, comme NetBet, Winamax ou encore Betclic permettent de profiter d'un bonus bienvenue. Bien évidemment, c'est également le cas sur Zebet. Cette offre reste d'ailleurs très avantageuse.

En profitant du bonus bienvenue Zebet, les nouveaux clients du bookmaker auront le droit à un premier dépôt doublé, dans la limite de 100€, sous forme de freebet. Un montant bonus qui sera remis en freebets. La première moitié sera créditée dans la foulée du dépôt, alors que l'autre moitié le sera après la validation du compte joueur. Ces freebets auront une durée de validité de 6 mois.

Il est très intéressant de noter que le code promo Zebet ZBGOAL pourra être utilisé depuis l'appli mobile. En effet, il n'est pas obligatoire de posséder un compte joueur pour la récupérer, que vous déteniez un appareil Apple ou Android.

En récupérant l'appli, vous allez donc pouvoir réaliser votre inscription sur le site de paris sportifs. Il faudra réaliser toutes les tâches indispensables (saisie de ses informations personnelles et de ses coordonnées ou encore indiquer ses limites) directement depuis l'application Zebet paris.

Bien évidemment, il faudra ensuite réaliser son premier dépôt, puisque c'est celui qui est pris en compte pour le bonus de bienvenue. Une fois que c'est bien le cas, le nouveau client va recevoir la première moitié de la promotion dans la foulée. Une offre qui pourrait donc faire le bonheur de nombreux joueurs.

La majorité des bookmakers en ligne offrent un premier pari remboursé. C’est le cas de NetBet et Unibet par exemple. ZEbet se différencie donc avec ce bonus de premier dépôt.

Les fonctionnalités de l’app Zebet

Pariez sur tous vos sports favoris

Télécharger l'app Zebet vous permettra de placer tous les paris de votre choix. Il faut savoir que l'offre de jeux est très complète sur ce bookmaker. Quasiment 20 sports sont disponibles aux paris sportifs. Tous les sports sont également présents sur Zebet mobile. Il faut ensuite savoir que chaque discipline propose de nombreuses compétitions.

Dans chaque compétition, il y aura plusieurs événements sportifs. Lorsque vous cliquez sur un événement sportif, il y aura également de nombreux paris. Par exemple, on retrouve plus de 130 paris pour une rencontre de Ligue 1. Les joueurs de l'appli mobile Zebet n'auront aucune difficulté à retrouver tous leurs paris depuis leur téléphone.

De nombreuses promotions disponibles

Parmi les fonctionnalités de l’application ZEbet, les joueurs auront le sourire en retrouvant toutes les promotions disponibles sur le site web. Bien évidemment, les clients pourront accéder au Cash Out. C'est l'une des offres très appréciées par tous les joueurs. Elle permet d'avoir un total contrôle sur ses paris, après sa validation.

Avec l'app ZEbet, vous pouvez aussi accéder à toutes les autres offres qui sont actuellement disponibles sur le site de paris sportifs.

Gérez facilement votre compte joueur

Dernière chose à savoir ! L'application mobile Zebet permet également de gérer facilement son compte joueur. Le joueur pourra notamment réaliser toutes ses transactions, directement depuis son téléphone. C'est une excellente nouvelle de savoir que vous pouvez profiter des méthodes de paiement pour alimenter votre compte joueur, mais également de retirer vos bénéfices de n'importe quel endroit.

Placer un pari depuis l’application

Après avoir téléchargé et installé Zebet, vous allez pouvoir placer tous les paris. Avec Zebet paris sportifs, l'offre est très élevée comme on a pu le mentionner au préalable. Depuis son téléphone, il faudra accéder au sport puis à la compétition de son choix. Une fois que c'est le cas, vous pouvez accéder à l'événement sportif qui vous intéresse. C'est ici que vous allez retrouver tous les paris. Vous pouvez choisir la cote que vous voulez jouer et elle rejoint alors le panier.

Si vous souhaitez réaliser un pari combiné, il faudra réaliser la même étape sur plusieurs événements sportifs. Quand le pari est prêt dans le panier, vous pouvez indiquer votre mise et le valider.

Notre avis sur l’application Zebet

Il ne sera pas difficile de télécharger l'application Zebet. Et les clients vont retrouver toutes leurs fonctionnalités favorites.

L'objectif d'une appli reste de pouvoir jouer quand vous le souhaitez sans le moindre problème. C'est exactement ce que permet de faire Zebet. Surtout que la charte graphique reste la même que le site web. Ceux qui ont l'habitude de jouer depuis leur ordinateur n'auront donc aucun à mal à s'adapter.

C'est assurément l'une des meilleures applis du marché tricolore. Notre avis application Zebet ne peut donc être que positif.

FAQ – Appli Zebet

Comment jouer depuis mon mobile si je n'ai pas un appareil Android ou Apple ?

Il faut savoir qu'une version mobile Zebet est disponible. Il sera donc possible de jouer depuis son téléphone sans télécharger l'appli. Il faudra simplement rejoindre le site officiel du site de paris sportifs.

Qui peut jouer sur Zebet ?

Pour miser sur les sites de jeux argent hasard, il faut impérativement avoir au moins 18 ans. De plus, les clients ne doivent pas être sur le fichier des interdits de jeux. Sans remplir ces critères, il ne sera pas possible de s'inscrire sur Zebet.