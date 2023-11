Feebet Betclic : jusqu'à 100€ de paris gratuits en septembre 2026

Découvrez comment gagner des freebets sur Betclic et comment les utiliser sur le site du bookmaker en ligne.

Qu'est-ce qu'un freebet ?

Un freebet est une option de jeu sans risque offerte par Betclic. En effet, comme de nombreux opérateurs de paris sportifs, Betclic propose de disposer de freebets. Vous pouvez notamment en récupérer au moment de votre inscription, en pariant ou en parrainant des amis.

Les freebets Betclic sont en fait des crédits qui vous permettent de parier gratuitement. Ainsi, vous ne prenez aucun risque de perdre votre argent réel crédité sur votre compte. Ces freebets sont donc très intéressants et ils peuvent vous permettre plus aisément de miser sur de grosses cotes. En effet, si vos paris avec freebets sont gagnants, vous pourrez alors récupérer les gains en argent réel et les empocher.

En revanche, il faut savoir qu’il est impossible d’échanger des freebets Betclic directement contre de l’argent réel. Les freebets sont donc mis à disposition pour vous offrir une chance supplémentaire de parier. A vous d’en récupérer le plus possible et de les jouer avec clairvoyance.

Comment gagner des freebets sur Betclic ?

Betclic permet de récupérer des freebets de diverses manières.

La première option est le bonus de bienvenue, disponible pour tous les nouveaux inscrits sur Betclic. Pour obtenir ce bonus, il suffit de s’inscrire sur le bookmaker avec le code promo Betclic BCGOAL, de déposer de l’argent sur son compte puis de tenter son premier pari. Si ce premier pari est perdant, Betclic s’engage à vous rembourser votre mise en freebets (dans la limite de 100 euros).

Bien entendu, Betclic est également actif sur les réseaux sociaux. Betclic dispose ainsi de comptes sur Instagram, Facebook ou encore X/Twitter et Tiktok. Sur ces plateformes, Betclic organise ainsi très régulièrement des jeux et concours. Si vous participez à ces jeux, vous aurez une chance de remporter des freebets Betclic. Pour cela, il vous suffit d’être abonné aux comptes Betclic sur les différents réseaux sociaux et d’être prêt à répondre à des questions et autres concours.

Betclic propose également des promotions tout au long de l’année. Pour les découvrir, il suffit de cliquer sur l’onglet “Promotions” en haut de l’écran d’accueil. Ces diverses promotions permettent de remporter des freebets Betclic. C’est notamment le cas des défis Betclic. Cet opérateur de paris permet ainsi de participer à des défis différents chaque semaine. En réussissant ces défis, vous pourrez récupérer des récompenses.

Enfin, le parrainage est également une option intéressante pour obtenir des freebets Betclic. Pour cela, vous pouvez parrainer des amis et proches afin qu’ils s’inscrivent sur Betclic. Une fois qu’ils auront créé et validé leur compte sur Betclic, vous recevrez 10 euros de freebets Betclic.

Connaître son solde de freebets sur Betclic

Pour connaître votre solde de freebets Betclic, vous devrez tout d’abord vous connecter à votre compte Betclic. Ensuite, vous pourrez voir votre solde de freebets en haut à droite.

La somme à côté du F dans un rond rouge correspond à votre solde de freebets.

Comment utiliser les freebets ?

Pour utiliser les freebets sur Betclic, c’est vraiment simple. Vous devez simplement créer un nouveau pari, en choisissant les cotes, la mise, etc. Sur ce coupon de pari Betclic nouvellement créé, vous pourrez activer le bouton “freebet” sur la gauche. Enfin vous n’aurez plus qu’à cliquer sur parier pour valider votre pari Betclic.

Betclic impose peu de conditions concernant l’utilisation de ses freebets. En effet, il n’y a pas de mise minimale ou de cote minimale à respecter. Vous pouvez utiliser les freebets Betclic sur les sports et événements de votre choix. Vous pouvez également les utiliser sur des paris simples, multiples ou systèmes.

En revanche, vous ne pouvez pas avoir recours à l’option Cash Out avec des freebets Betclic. Il est également impossible de combiner de l’argent réel et un freebet pour un même pari.

? FAQ - Freebets Betclic

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Betclic ?

Betclic dispose d’une offre de jeux vraiment profonde et qualitative pour les paris sportifs. Vous pourrez notamment parier sur des sports collectifs comme le football, le basketball ou le rugby. Vous pourrez aussi miser sur des sports de combat comme la boxe ou le MMA. Les sports d’hiver sont également à l’honneur avec le biathlon ou le ski alpin. Pour chacun de ces sports, de nombreux événements sont couverts par Betclic. De nombreuses cotes sont également établies pour tous ces événements. Avec les freebets Betclic, vous pourrez donc parier sur vos sports favoris mais aussi tenter de découvrir de nouvelles pratiques sportives.

Quelles sont les différentes options pour récupérer des freebets Betclic ?

Betclic distribue de nombreux freebets chaque semaine, via différents canaux. Vous pouvez notamment suivre Betclic sur les réseaux sociaux et participer aux jeux qui permettent de gagner des freebets Betclic. Il est également possible de profiter des différentes promotions et des défis proposés sur le site Betclic.

Tout le monde peut également bénéficier du bonus de bienvenue Betclic. Si votre premier pari sportif est perdant, Betclic vous créditera la mise perdue en freebets (jusqu’à 100 euros maximum). Enfin, le parrainage permet aussi de récupérer des freebets. A chaque nouvel inscrit sur Betclic que vous parrainez, vous bénéficierez de 10 euros de freebets.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier des 100 euros de freebets Betclic lors de mon inscription ?

Ces 100 euros de freebets font partie du bonus de bienvenue Betclic. Pour en bénéficier, vous devez donc créer votre compte joueur sur Betclic puis effectuer un dépôt d’argent (au moins 100 euros). Vous pourrez ensuite tenter votre premier pari. Si ce pari échoue, Betclic vous remboursera votre mise (maximum 100 euros) en vous offrant des freebets.