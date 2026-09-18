Feebet Betclic : jusqu'à 100€ de paris gratuits en septembre 2026

Les avantages et inconvénients des feebets

Excellente opportunité pour parier gratuitement et potentiellement gagner de l’argent réel, les feebets vous permettent de parier sans risque. Mais ils ont également quelques restrictions qui les empêchent d’être aussi avantageux que de l’argent réel. Voici les différents avantages et inconvénient des feebets :

✔️ Avantages des feebets

Ils vous permettent de parier sans risque.

Les feebets sont des crédits de jeu offerts, ce qui signifie que l’utilisateur peut tenter un pari sans risquer son argent réel.

Ils vous offrent la possibilité de gagner de l’argent réel : Si un pari placé avec un freebet est gagnant, les gains sont crédités en argent réel (hors montant du feebet initial).

Betclic, par exemple, propose différentes manières d’en récupérer : bonus de bienvenue, promotions, défis, jeux sur les réseaux sociaux, et parrainage.

Ils sont utilisables sur une large variété de paris : Il n’y a pas de restrictions sur les types de paris (simples, multiples ou systèmes) ni d’exigence de cote minimale.

Il n’y a pas de restrictions sur les types de paris (simples, multiples ou systèmes) ni d’exigence de cote minimale. Idéal pour tester de nouvelles stratégies : Les feebets offrent une opportunité d’essayer des mises plus ambitieuses sur des sports moins familiers sans risquer son propre argent.

❌ Inconvénients des feebets

Les feebets ne sont pas convertibles en argent réel directement . En effet, ils ne peuvent pas être encaissés directement ; ils doivent être misés pour potentiellement générer des gains.

. En effet, ils ne peuvent pas être encaissés directement ; ils doivent être misés pour potentiellement générer des gains. Le montant du feebet n’est pas récupéré en cas de gain : Seuls les gains issus du pari sont crédités, et non la mise initiale en feebet.

Seuls les gains issus du pari sont crédités, et non la mise initiale en feebet. Impossible d’utiliser le Cash Out : Les feebets ne permettent pas de sécuriser un gain en cours de pari via la fonction Cash Out.

Les feebets ne permettent pas de sécuriser un gain en cours de pari via la fonction Cash Out. De plus, on ne peut pas compléter un pari en ajoutant à la fois un feebet et une somme en argent réel.

Feebets Betclic : comment en gagner ?

Le bonus de bienvenue

Le bonus Betclic de bienvenue est une offre réservée aux nouveaux inscrits sur Betclic. Voici comment en profiter :

Inscription Betclic : Créez un compte en utilisant le code promo Betclic BCGOAL.

: Créez un compte en utilisant le code promo Betclic BCGOAL. Dépôt d’argent : Effectuez un premier dépôt sur votre compte joueur.

: Effectuez un premier dépôt sur votre compte joueur. Premier pari : Placez un premier pari sur n’importe quel événement sportif de votre choix.

: Placez un premier pari sur n’importe quel événement sportif de votre choix. Remboursement en feebets : Si votre premier pari est perdant, Betclic vous rembourse votre mise en feebets.

Le montant remboursé peut aller jusqu’à 100€.

Les feebets crédités doivent être utilisés pour placer d’autres paris et ne peuvent pas être encaissés directement.

Ce bonus permet aux nouveaux joueurs de tester la plateforme sans risquer immédiatement leur propre argent.

Le bonus de parrainage

Betclic encourage ses utilisateurs à inviter leurs amis à rejoindre la plateforme grâce à un programme de parrainage. Voici comment tout cela fonctionne :

Parrainage d’un ami : Envoyez une invitation à un proche pour qu’il s’inscrive sur Betclic via votre lien de parrainage.

Votre filleul doit ensuite créer son compte et valider son inscription en fournissant les documents nécessaires.

Une fois son compte validé, il doit déposer de l’argent et placer un premier pari.

Dès que ces étapes sont complétées, vous recevez 30€ de feebets.

Notez qu’il est possible de parrainer plusieurs amis pour cumuler davantage de feebets. Cette option est idéale pour récupérer des crédits de jeu sans effectuer de dépôt supplémentaire.

⭐ Notre avis Betclic en détails

Les défis sur les réseaux sociaux

Betclic est très actif sur les différentes plateformes de réseaux sociaux avec notamment des partenariats réguliers avec des influenceurs. Pour récompenser ses abonnés, l’opérateur organise régulièrement des défis et concours permettant de remporter des feebets.

Participation aux jeux :

Il suffit d’être abonné aux comptes officiels de Betclic sur les réseaux sociaux.

Betclic propose divers concours sous forme de questions-réponses, pronostics, et challenges interactifs.

Gains et récompenses :

Les gagnants des jeux reçoivent des feebets crédités directement sur leur compte Betclic.

Ces jeux sont généralement simples et accessibles à tous, ce qui représente une bonne opportunité pour récupérer des feebets gratuitement.

En plus des jeux ponctuels, Betclic propose également des promotions régulières et défis hebdomadaires accessibles depuis l’onglet "Promotions" du site.

En résumé :

Méthode Conditions Montant des feebets 🎁 Bonus de bienvenue premier pari perdant jusqu'à 100€ 🤝 Parrainage Un ami s’inscrit et parie 10€ par filleul 📱 Jeux sur réseaux sociaux Participer aux concours Varie selon les jeux

Feebets Betclic : comment les miser ?

Voici, étape par étape, comment utiliser vos feebets sur Betclic.

Connexion à votre compte Betclic :

Rendez-vous sur le site web ou l'application mobile de Betclic. Connectez-vous à votre compte en utilisant vos identifiants. Accéder à votre compte de paris gratuits :

Une fois connecté, allez dans la section "Mon Compte" ou "Mes Promotions". Vous devriez voir une liste de vos paris gratuits disponibles. Sélectionner un événement sportif :

Parcourez les différents sports et événements disponibles sur Betclic. Choisissez un match ou une compétition sur lequel vous souhaitez parier. Ajouter une sélection à votre coupon de pari :

Cliquez sur les cotes de votre choix pour ajouter la sélection à votre coupon de pari. Vous pouvez ajouter plusieurs sélections si vous souhaitez faire un pari combiné. Utiliser le feebet :

Sur votre coupon de pari, vous verrez une option pour utiliser un pari gratuit. Sélectionnez le feebet que vous souhaitez utiliser.

Assurez-vous que le montant du feebet couvre le montant total de votre mise. Valider votre pari :

Vérifiez les détails de votre pari, y compris les cotes et le montant misé.

Cliquez sur "Valider" ou "Placer le pari" pour confirmer votre pari gratuit. Suivre votre pari :

Vous pouvez suivre l'évolution de votre pari en direct dans la section "Mes Paris" de votre compte.

Si votre pari est gagnant, les gains nets (gains moins la mise du feebet) seront crédités sur votre compte en argent réel.

FAQ - Feebets Betclic

Qu'est-ce qu'un feebet ?

Un feebet, ou pari gratuit, est une offre promotionnelle qui vous permet de placer un pari sans risquer votre propre argent. Si votre pari est gagnant, vous recevez les gains nets (gains moins la mise du feebet) en argent réel.

Puis-je retirer les gains d'un feebet ?

Les feebets ont-ils une date d'expiration ?

Puis-je utiliser un feebet sur n'importe quel sport ?

Comment vérifier mon solde de feebets ?

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Oui, vous pouvez retirer les gains nets obtenus grâce à un feebet. Cependant, le montant du feebet lui-même n'est pas remboursé.Oui, les feebets ont généralement une date d'expiration. Assurez-vous de vérifier la date limite d'utilisation dans la section "Mes Feebets" de votre compte.Les conditions d'utilisation des feebets peuvent varier. Certains feebets peuvent être limités à des sports ou des types de paris spécifiques. Vérifiez toujours les conditions associées à chaque feebet.Pour connaître votre solde de feebets, connectez-vous à votre compte Betclic. Votre solde de feebets apparaîtra en haut à droite de votre écran, dans un rond rouge.