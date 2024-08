Chiesa : Le jackpot du mercato ?

Tottenham voit en Federico Chiesa la pièce manquante de son puzzle offensif. Le prix du joueur étant en baisse, les Spurs pourraient passer à l'action

Chiesa en vente : Quelle équipe devrait miser sur l'Italien ?

Alors que le mercato estival bat son plein, l'attaquant de la Juventus, Federico Chiesa, reste l'une des signatures potentielles les plus intéressantes en Europe.

Avec un contrat expirant en juin 2025 et une Juventus apparemment désireuse de s'en séparer, le prochain mouvement de Chiesa est très attendu. Connu pour sa vitesse explosive et sa technique, Chiesa pourrait être l'élément déclencheur recherché par différents clubs de haut niveau. Voici un aperçu des trois destinations clés pour Chiesa et la façon dont son arrivée pourrait s'aligner avec les plans de chaque club.

La saison dernière, Federico Chiesa a marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives pour la Juventus.

Chiesa a disputé 23 matchs en Ligue des champions et marqué 5 buts.

Il a été inclus dans l'équipe du tournoi de l'Euro 2021.

Élever ses ambitions avec un talent confirmé

Alors que Tottenham Hotspur vise à renforcer ses options offensives pour la saison 2024/25, Federico Chiesa est devenu une cible convaincante. L'attaquant de la Juventus, actuellement évalué entre 21,5 et 25,8 millions de livres sterling, pourrait apporter la créativité dont les Spurs ont besoin. Chiesa, âgé de seulement 26 ans, a démontré un potentiel significatif tout au long de sa carrière. Connu pour son jeu dynamique sur les ailes et sa capacité à influencer les matchs depuis différentes positions offensives, il apporte un mélange de créativité et de technique qui pourrait s'avérer inestimable pour Tottenham.

Malgré une période récente plus calme, ses performances impressionnantes à l'Euro 2020 ont montré son potentiel à briller sur la grande scène. De plus, sa précédente évaluation à 85 millions de livres sterling par Liverpool souligne le niveau d'intérêt qu'il a autrefois suscité.

Les récents difficultés de l'international italien et l'expiration imminente de son contrat en 2025 ont entraîné une baisse de son prix demandé, la Juventus étant désireuse de sécuriser une vente avant un éventuel départ libre l'été prochain. Ce changement représente une opportunité pour Tottenham de trouver des joueurs capables de combler le vide laissé par Kane et d'ajouter de la profondeur à son équipe.

L'intérêt d'Aston Villa pour Chiesa est particulièrement intrigant, compte tenu de son ascension récente dans le football anglais. Sous la direction d'Unai Emery, Villa va participer à la Ligue des champions pour la première fois en plus de quatre décennies, et l'expérience de haut niveau de Chiesa pourrait être inestimable.

La polyvalence de Chiesa lui permet d'évoluer à plusieurs postes offensifs, ce qui pourrait offrir à Emery des options tactiques flexibles. Que ce soit comme ailier avancé, meneur de jeu central ou même attaquant secondaire, la capacité de Chiesa à influencer les matchs depuis différentes positions renforcerait la profondeur offensive de Villa. Son excellent dribble et sa capacité à créer des occasions sont des qualités que Villa cherche à renforcer dans son équipe.

Étant donné que les options offensives de Villa, telles que Leon Bailey et Moussa Diaby, sont souvent utilisées dans des rôles spécifiques, la flexibilité de Chiesa pourrait offrir une rotation et une profondeur précieuses.

Successeur de Salah ou déménagement dans la capitale ?

Liverpool fait partie des clubs fortement liés à Chiesa, et son arrivée pourrait avoir un impact significatif sur l'équipe d'Anfield. Le Liverpool d'Arne Slot devrait adopter une nouvelle philosophie offensive, et la polyvalence et le jeu dynamique de Chiesa pourraient être au cœur de cette évolution.

La capacité de Chiesa à jouer sur les deux ailes ou dans un rôle plus central offre une flexibilité tactique à Liverpool. Avec l'avenir incertain de Mohamed Salah à Liverpool, Chiesa pourrait servir de remplaçant direct pour la star égyptienne. Sa maîtrise du un contre un et son flair pour couper vers l'intérieur pour créer des occasions de but font de lui un candidat idéal pour l'attaque à haut octane de Liverpool.

L'intérêt de Liverpool est renforcé par le prix relativement modeste de Chiesa, d'environ 20 millions d'euros, une affaire compte tenu de son talent et de son potentiel. Si Chiesa parvient à s'adapter au rythme et à l'intensité de la Premier League, il pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque de Liverpool, offrant un mélange de créativité et de sens du but qui a manqué à l'équipe.

La Roma, dirigée par Daniele De Rossi, a également montré de l'intérêt pour Chiesa, un joueur que De Rossi connaît bien pour avoir été entraîneur adjoint de l'équipe nationale italienne. L'arrivée de Chiesa à la Roma pourrait changer la donne pour le club. Sa capacité à dribbler les défenseurs et à délivrer des passes décisives compléterait les options offensives actuelles de la Roma. L'ailier italien pourrait s'intégrer parfaitement dans un rôle plus dynamique sur les ailes, potentiellement en s'associant bien avec Paulo Dybala et la nouvelle recrue Artem Dobvyk.

Le besoin de la Roma pour un joueur du calibre de Chiesa est évident, cependant, l'absence de Ligue des champions pourrait être un obstacle. Pourtant, l'ambition de la Roma et la perspective de jouer sous la direction d'un entraîneur comme De Rossi pourraient séduire Chiesa, surtout s'il recherche un rôle où il peut être un élément central de l'équipe.