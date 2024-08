Top 4 de Serie A : tous les indices pointent vers la Roma

Artem Dovbyk, buteur prolifique de la Liga, rejoint la Roma avec un objectif clair : le top 4 et la Champions League.

+

Artem Dovbyk à bord : la Roma favorite pour le top 4 ?

La Roma a récemment fait les gros titres avec un transfert majeur qui a ravivé les espoirs de ses supporters et souligné les ambitions du club pour la saison à venir.

L'acquisition d'Artem Dovbyk, meilleur buteur de la Liga la saison dernière, représente un choix stratégique qui pourrait s'avérer crucial dans la course à la quatrième place de la Roma en Serie A et à un éventuel trophée.

L'attaquant ukrainien, auteur de 24 buts avec le Girona, constitue une nette amélioration pour les Giallorossi. L'accord, négocié par le directeur sportif Florent Ghisolfi et supervisé par Dan Friedkin, souligne la détermination du club à construire une équipe compétitive et à retrouver la Champions League après sept ans d'absence.

La saison dernière, Artem Dovbyk affichait une moyenne de 0, 83 but par 90 minutes en Liga avec le Girona.

La Roma a terminé sixième de Serie A lors des trois dernières saisons et n'a pas participé à la Champions League depuis 2018/2019.

Daniele De Rossi affiche un bilan de 50% de victoires en tant qu'entraîneur de la Roma (13 victoires, sept nuls, six défaites). Depuis son arrivée à Rome, l'équipe n'a marqué que deux fois.

Un attaquant complet

Artem Dovbyk est un attaquant doté d'une large palette de qualités, ce qui en fait un profil idéal pour les besoins tactiques de la Roma.

Grand et robuste, Dovbyk possède à la fois la vitesse pour exploiter les lignes défensives et la puissance physique pour jouer dos au but, facilitant le jeu de construction de l'équipe. Son impressionnant bilan de buteur avec le Girona, avec notamment 10 buts du pied gauche, un du droit et six de la tête, souligne sa polyvalence.

De plus, sa maîtrise des penaltys - sept buts sur huit tentatives - démontre son sang-froid dans les moments clés.

Avec l'arrivée de Dovbyk, De Rossi aura l'opportunité d'expérimenter et d'affiner son schéma tactique. L'attaquant ukrainien pourrait être utilisé efficacement dans un 4-3-2-1, communément appelé le "sapin de Noël", où sa capacité à combiner et à conclure les actions pourrait être maximisée.

Cependant, compte tenu de l'effectif de l'AS Rome, qui comprend plusieurs joueurs gauchers comme les Argentins Paulo Dybala et Matias Soulé, auteur de 11 buts la saison dernière avec le promu Frosinone, De Rossi devra peut-être équilibrer son dispositif offensif.

Alternativement, un 4-3-3 pourrait permettre à Dovbyk de profiter des centres des joueurs de couloir comme Dybala et Soulé ou des montées de latéraux comme Angeliño. Une autre option viable serait le 4-2-3-1, un système qui avait déjà mis en valeur les qualités de Dovbyk à Girona. Ce schéma permettrait à Dovbyk d'évoluer en tant que point d'appui offensif principal, en profitant de son placement et de son efficacité devant le but.

Bâtir sur des fondations solides

Les ambitions de la Roma vont au-delà de la signature de Dovbyk. Le club recherche activement des renforts supplémentaires pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Des joueurs comme Marc Pubill, arrière droit d'Almeria, et Wenderson Galeno, ailier droit de Porto, figurent en haut de la liste du club.

Ces recrutements potentiels pourraient renforcer encore davantage les capacités offensives et défensives de la Roma et en faire un sérieux candidat à une place dans le top 4 de la Serie A.

Les départs potentiels de joueurs comme Tammy Abraham, Nicola Zalewski, Edoardo Bove et Marash Kumbulla pourraient influencer la stratégie de transfert de l'AS Rome, le club étant prêt à réinvestir dans des remplaçants de haut niveau.

La saison dernière, les Giallorossi ont manqué de peu la qualification pour la Champions League, terminant sixièmes du classement, à cinq points de Bologne.

Ces dernières années, l'équipe a acquis une expérience internationale significative en disputant deux finales majeures (Conference League en 2021/2022 et Europa League la saison suivante) et deux demi-finales lors des quatre dernières saisons.

Avec un attaquant de haut niveau désormais dans ses rangs et des investissements continus dans le renforcement de l'équipe, la Roma est prête à devenir une force majeure en Serie A et sur la scène européenne.

Le rôle de Dovbyk en tant que figure centrale de l'équipe pourrait être déterminant dans la réussite de la campagne des Giallorossi.

Alors que la Roma vise à écrire un nouveau chapitre de son histoire glorieuse, la présence de Dovbyk marque une nouvelle ère d'ambition et de potentiel.

