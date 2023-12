Un bookmaker fait beaucoup parler de lui actuellement. Il s’agit de ZEbet. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce bookmaker dans cet avis ZEbet.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Compte ZEturf lié au compte ZEbet Cotes un peu basses Programme fidélité (système ZEpoints) Les grilles loto foot ne sont plus disponibles Service client de qualité Frais sur certains paiements (cartes prépayées) Appli mobile ZEbet disponible Absence de live streaming

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Pour se faire un avis ZEbet, il n’y a rien de tel que de s’intéresser à ce qu’en pensent les utilisateurs. En effet, ce sont les premiers concernés car ils utilisent les services du bookmaker de manière régulière. Il est donc impossible de rédiger un avis ZEbet sans se pencher sur les avis clients.

Alors que disent les utilisateurs sur le Bookmaker ZEbet ? Globalement, les amateurs de paris sportifs sont satisfaits des services offerts par ce bookmaker. La présence d’une application mobile ZEbet est particulièrement appréciée.

De même, les clients apprécient d’avoir le choix des méthodes de paiement pour réaliser leurs paris sportifs.

Mais comme pour tout il y a quelques bémols. Certains utilisateurs déplorent les cotes qui sont un peu faibles, notamment pour le football européen. Le retrait des grilles de loto foot et de la fantasy league est souvent déploré par les parieurs.

Dans l’ensemble, les avis ZEbet restent positifs.

Avis ZEbet : que vaut le bonus de bienvenue ?

Un des premiers éléments que les utilisateurs comparent lorsqu’ils cherchent un bookmaker est le bonus bienvenue. En effet, selon l’offre, ce bonus de bienvenue peut donner un sérieux coup de pouce aux parieurs. Pour cet avis ZEbet, nous nous sommes donc intéressés à son offre de bienvenue.

Sur le site, le bonus ZEbet actuel peut monter jusqu’à 100 € de paris gratuits. Pour en bénéficier, il est bien sûr nécessaire de s’inscrire sur le site du bookmaker. Comme pour de nombreuses offres, le bonus ZEbet est soumis à certaines conditions. Les joueurs doivent notamment effectuer un premier dépôt de minimum 15 € pour débloquer le bonus bienvenue.

Utilisez le code promo ZEbet ZBGOAL pour déclencher ce bonus bienvenue suite à votre inscription. Attention, une fois le bonus bienvenue débloqué, vous avez un délai de 15 jours pour en profiter. Passé ce délai, le bonus est perdu.

Avis ZEbet : zoom sur l’offre de paris

Pour se faire un avis sur un bookmaker, il est essentiel d’analyser son offre de paris sportifs. En toute transparence, l’offre paris sportifs ZEbet n’est pas la plus fournie du marché actuel. Cependant, les amateurs de paris sportifs pourront tout de même trouver leur bonheur.

En effet, le bookmaker ZEbet propose pas loin de 20 sports. Pour parier, vous aurez le choix entre divers types de paris, comme :

paris simples ;

paris combinés ;

paris système ;

paris live.

Sans oublier que vous pourrez également parier sur divers résultats. Il est possible de parier sur le vainqueur du match, sur les buteurs ou encore sur la marge du vainqueur.

Le bookmaker propose aussi le système de cash out. Toutefois, il est important de spécifier que cette fonction cash out est un peu moins généreuse que sur d’autres sites de paris sportifs.

Test de l’application mobile ZEbet

De plus en plus de personnes souhaitent pouvoir parier via leur mobile. Et cela, le bookmaker ZEbet l’a bien compris. C’est pourquoi il met à disposition de ses utilisateurs une application mobile ZEbet.

Cette application mobile ZEbet est accessible via tous les systèmes d’exploitation. Que vous utilisiez Android ou iOS, vous pourrez sans soucis télécharger l’application mobile. Pour faciliter la connexion, le Bookmaker a doté son application mobile d’un système de connexion rapide via empreinte digitale.

Si vous ne souhaitez pas télécharger l’application mobile ZEbet, aucun souci, le site web est optimisé pour fonctionner sur mobile. Vous pourrez donc placer vos paris sportifs directement depuis votre mobile. Pour accéder au site du Bookmaker, il vous suffit d’entrer l’adresse sur le navigateur de votre choix.

Avis ZEbet : qu’en est-il des cotes ?

Les cotes sont bien souvent le nerf de la guerre lorsque l’on parle de paris sportifs. Comme nous l’avons évoqué en préambule de cet avis ZEbet, les cotes de ce bookmaker ne sont pas parmi les meilleures du marché. C’est notamment vrai pour le football européen (comme la premier league ou la ligue 1).

Cependant, les cotes de paris sportifs sont un peu plus intéressantes sur certains sports un peu moins populaires. C’est le cas par exemple du Top 14 au rugby. Selon le sport sur lequel vous aimez parier, vous pourrez bénéficier de cotes plus ou moins intéressantes.

Il convient de souligner que ce bookmaker commence à faire de plus en plus parler de lui. Ses cotes peuvent donc être amenées à évoluer dans le futur pour permettre des gains plus importants.

Notre avis sur l’offre de promos ZEbet

Outre le bonus bienvenue, ZEbet offre différentes promotions à ses utilisateurs. Le site propose en effet de nombreux challenges et autres défis pour les amateurs de paris sportifs.

De nombreuses compétitions de football sont proposées par le bookmaker. Tout comme des challenges NBA ou encore la présence de grilles de pronostics. Il est possible de faire 5 / 7 / 10 pronos sur un match déterminé en avance. Selon vos points, et votre classement, vous pouvez remporter des bonus spécifiques.

Il est important de souligner la présence d’un programme de fidélité pour les parieurs les plus réguliers. Chaque pari sportif posé permet de cumuler des points (appelés ZEpoints). Il est possible de cumuler entre 2 et 18 points selon les cotes appliquées sur le sport choisi. Ensuite, vous pouvez convertir les ZEpoints en argent, à savoir : 2 000 points équivalent à 10 €.

Enfin, ZEbet offre fréquemment des freebets aux parieurs fidèles. Cela se passe notamment sur les réseaux sociaux du bookmaker.

Avis ZEbet : l’offre Turf

Si vous aimez parier sur les courses de chevaux alors le bookmaker ZEbet a la solution pour vous. En effet, il propose un site de paris hippiques baptisé ZEturf. Comme nous l’avons mentionné au début de cet avis ZEbet, le compte de paris hippiques ZEturf est automatiquement associé à votre compte de paris sportifs ZEbet.

Il suffit de créer un seul compte pour pouvoir parier sur les deux sites. De quoi faciliter les paris au quotidien. À savoir que sur le site de paris sportifs ZEturf, vous pouvez aussi cumuler des points pour chaque pari. Dans ce cas, les points des paris hippiques ZEturf sont appelés ZEsmiles.

Avis sur les moyens de paiement disponibles

Parier, qu’il s’agisse de paris sportifs ZEbet ou de paris hippiques ZEturf, nécessite de faire une transaction d’argent. Sur cet aspect, le bookmaker nous a plutôt agréablement surpris puisqu’il propose un large éventail de choix de paiement. Et ce, aussi bien pour le dépôt que pour le retrait des gains.

Pour un dépôt ou un retrait, vous pourrez utiliser :

une carte bancaire ;

un virement bancaire ;

Paypal et Skrill.

D’autres moyens sont disponibles, comme Paysafecard, Ticket Premium, Neosurf, CASHlib ou Moneyclic. Mais pour ces méthodes des frais de transferts compris entre 2.5 % et 4 % s’appliquent.

En ce qui concerne le montant minimum, il est identique pour un retrait et un dépôt. Sur ZEbet, ce montant minimum est de 15 € ce qui est plutôt un atout pour les “petits” parieurs.

Un point à souligner est la présence de Skrill pour le retrait des gains. À noter que pour retirer vos gains avec Skrill, vous devez avoir déjà effectué un dépôt avec cette méthode.

Avis ZEbet : le service client

Un autre point important à prendre en considération est la qualité du service client. Le Bookmaker ZEbet met plusieurs moyens de contact à disposition des utilisateurs. Vous pouvez donc contacter le service client des manières suivantes :

via email à contact@zeturf.fr ;

via live chat (disponible de 9 h à 23 h, 7J / 7 ) ;

via téléphone au 01 70 61 57 35 (tous les jours de 10 h à 19 h, prix d’un appel local).

Si les moyens de contact sont variés et l’amplitude horaire plutôt intéressante, on déplore l’absence d’une FAQ. Cela signifie que pour la moindre question, vous devez contacter le service client. Cependant, dans l’ensemble, notre avis ZEbet sur le service client est positif.

Avis ZEbet - La FAQ

Est-ce que ZEbet est fiable ?

Oui, le bookmaker ZEbet est fiable. Il possède l’agrément de l’ANJ (anciennement l’ARJEL) ce qui est un gage de fiabilité. Vous pouvez donc sans soucis effectuer vos paris sportifs sur ce bookmaker.

Est-il possible d’utiliser mon compte ZEbet sur ZEturf ?

Oui, vous pouvez utiliser votre compte ZEbet pour placer des paris hippiques ZEturf. Il vous suffit de vous inscrire sur l’un des deux sites pour pouvoir accéder aux deux plateformes.

Quels sont les moyens de paiement disponibles ?

Le site de paris sportifs ZEbet offre un large panel de méthodes de paiement. Vous pouvez utiliser des cartes bancaires, le virement bancaire ou encore Paypal. Des cartes prépayées et des tickets électroniques sont aussi disponibles, mais des frais de transferts s’appliquent.

Point important : le bookmaker ZEbet accepte Skrill pour le retrait des gains. À condition d’avoir utiliser cette méthode pour le dépôt.

Existe-t-il un parrainage sur ZEbet ?

Oui, ZEbet a mis en place un système de parrainage. Si une personne ouvre un compte grâce à votre lien, vous obtenez 10 € (après validation de son compte et de son premier dépôt). Pour activer le parrainage, vous devez aller dans la section “parrainage” de votre compte sur le site de paris sportifs.