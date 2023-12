Voici notre avis sur Parions Sport : nous avons testé l’offre de jeu, les bonus, les formules de jeu ainsi que les cotes.

Avis Parions Sport : qu’en pensent les utilisateurs ?

Ci-dessous, vous trouverez quelques avis sur Parions Sport laissés par les utilisateurs de l’appli sur le Google Play :

AKraKeNZ (21 août 2023)

À quand une demande de confirmation pour valider un pari (résolu grâce à un timer de 2 min pour annuler un pari en cas d’erreur), un appui involontaire et boum vous mettez tout ce que vous avez sur le compte. À part ça rien à dire, possibilité de voir un certain match, coté très souvent parmi les plus intéressantes parmi la concurrence.

Sylvain Landreau (14 octobre 2023) ⭐️⭐️⭐️⭐️

Une des mieux que j’ai essayé en appli de paris sportifs. Manque une ou deux choses qui pourraient être pratiques. La possibilité de mettre en favoris les ligues ou championnats sur lesquels on préfère parier pour ne pas avoir à chercher au milieu de toute la liste. La possibilité de préparer ses paris, les enregistrer pour pouvoir les valider juste avant le début des matchs. Avec une notification de rappel par exemple 15 minutes avant, tels paris sont en attente de validation… merci.

soufiane Bou (8 novembre 2023) ⭐️⭐️⭐️

Bonne plateforme, le retrait immédiat fait très plaisir, le problème que je trouve c’est que c’était mieux avant dans le sens où je pouvais parier sur plusieurs choses comme le nombre aces qui a été supprimé et bien d’autres comme aussi parier sur le nombre de buts dans la 2e mi-temps, je trouve quand on plus assez de choix à part mettre qui gagne et le nombre de buts bref dommage.

Xavier Brosseau-habert (7 novembre 2023) ⭐️⭐️

Le principal problème est qu’on commence une combinaison, on fait une pause avant d’avoir misé, on revient quelques minutes plus tard et on a la bonne surprise de devoir se reconnecter (alors qu’on n’avait pas quitté l’appli) et de devoir tout recommencer. C’est vraiment perte de temps et agacement garanti.

Notre avis sur le bonus de bienvenue Parions Sport

L’heure actuelle, le bonus de bienvenue Parions Sport est le suivant :

1er pari remboursé jusqu’à 100 €, quel que soit le résultat.

Pour faire simple : le premier prono que vous jouez sur le site donne le droit à un bonus égal à la somme misée (max. 100 €). Vous l’obtiendrez dans un délai de 3 jours, que votre pari soit gagnant ou non, et ce sans avoir besoin de code promo Parions Sport.

L’avantage de cette offre est que vous n’avez pas besoin de perdre votre enjeu pour obtenir le bonus, comme sur les autres sites comme Betclic. Vous pourrez donc gagner les 100 € tout en faisant un bénéfice.

Parions Sport met régulièrement à jour son offre, généralement quand il y a un gros évènement sportif. Un point positif par rapport à certains autres sites de paris sportifs qui ne font aucun effort de ce côté-là.

Cette promo est toutefois moins intéressante que celle de Winamax, qui est indexée sur le 1er dépôt. Sur Parions Sport, vous êtes obligé de jouer pour obtenir le bonus, ce qui n’est pas le cas sur Winamax.

Le bonus Parions Sport est dans la moyenne du marché en termes de montant. Le fait qu’elle soit souvent remise à jour est un avantage pour les nouveaux joueurs.

Concernant le foot français par exemple, vous pouvez miser sur la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de France.

Les cotes Parions Sport sont-elles concurrentielles ?

Voici un comparatif de cotes entre Parions Sport (en haut) et Winamax (en bas) sur un match de Ligue 1 :

Comme on peut le voir, Parions Sport est plus intéressant que Winamax si l’on parie sur le vainqueur, mais un peu moins si l’on décide de jouer l’outsider.

Cette tendance s’inverse sur d’autres marchés comme les paris en chance double : Winamax est plus concurrentiel si vous jouez le favori, mais moins intéressant si vous jouez sur l’équipe qui n’est pas favorite.

Parions Sport est un site qui offre des cotes très concurrentielles. La FDJ semble avoir rattrapé son retard sur les autres opérateurs, ce qui est une très bonne chose.

Promos et formules de jeu : Parions Sport est-il à la hauteur ?

Parmi les formules de jeu spéciales à l’affiche sur Parions Sport, on retrouve :

Assurance de la lose : offre proposée sur le foot et le basket. Elle permet de se faire rembourser un pari de type « Buteur » ou « Marqueur » si le joueur sort prématurément avant d’avoir rempli son objectif.

Parrainage : faites découvrir Parions Sport à vos amis et gagnez 20 € si un joueur s’inscrit sur le site et valide son compte. Votre filleul gagnera aussi 20 €.

Combi Boosté : gagnez entre 5 % et 50 % de bonus sur vos paris combinés gagnants. Plus votre ticket contient de sélections, plus le pourcentage sera élevé.

Cash Out : faites-vous payer ou rembourser une part de votre pari avant la fin de la rencontre. Idéal contre les retournements de situation ou les pronos « perdus d’avance ».



Avis sur l’application mobile Parions Sport

L’application Parions Sport dispose de tout le contenu du site Sport… et même plus :

Offre de bienvenue : votre 1er pari remboursé dans une limite de 100 €.

Cash Out : profitez d’un remboursement anticipé de votre prono.

Combi Boosté : empochez de 5 % à 50 % de plus sur vos paris combinés. Plus vous prenez de risques, plus le bonus sera élevé.

Cotes boostées : augmentez vos gains sur certains paris.

Partagez vos paris sur les réseaux en 1 clic.

PSTV : suivez des milliers d’évènements sportifs en direct sur la Live TV.

Connexion par Face ID : avec la reconnaissance faciale, pas besoin de rentrer votre code pour accéder à votre espace client.

À noter : il est possible de faire des Twister (tournois de poker à 3 joueurs ultrarapide avec jusqu’à 375 000 € à gagner) sur l’appli. Seul Betclic propose une fonctionnalité de ce type.

L’appli est de bonne qualité : elle est simple à utiliser, complète et intègre les dernières évolutions technologiques (connexion par reconnaissance faciale…). Notre avis est plutôt positif.

Avis sur l’offre Parions Sport Poker

La FDJ a récemment mis en place une offre poker, accessible via le site Parions Sport. Elle consiste en 3 volets distincts :

Twister : tournois à 3 joueurs ultrarapides où vous pouvez remporter jusqu’à 2 500 fois votre mise de départ en moins de 5 minutes.

: tournois à 3 joueurs ultrarapides où vous pouvez remporter jusqu’à 2 500 fois votre mise de départ en moins de 5 minutes. Tournois multitables : affrontez d’autres joueurs sur des parties à plusieurs tables. Les MTT peuvent durer plusieurs heures et mettre en jeu plusieurs milliers d’euros.

Cash Games : parties libres où vous pouvez entrer et sortir comme vous le désirez. Chaque jeton a une valeur monétaire.

L’offre poker de Parions Sport est largement moins attrayante que celle de Winamax ou d’Unibet, mais elle saura séduire les joueurs occasionnels.

Notre avis sur les moyens de dépôt et retrait Parions Sport

Pour faire un dépôt sur Parions Sport, vous pouvez utiliser :

Carte bancaire : Visa ou Mastercard

e-wallet : PayPal, Apple Pay

Tickets prépayés : Paysafecard

Virement bancaire

Les retraits ne sont possibles que par virement, sur un compte qui aura été validé au préalable par le service client de Parions Sport.

Rien à redire sur les moyens de paiement pris en charge : tout y est. À une exception près : Google Pay n’est pas proposé. Dommage. Skrill et Neteller ne sont pas non plus pris en charge. Mais cela gênera moins de personnes.

Ce que nous avons pensé du service client Parions Sport

Pour obtenir de l’aide, vous avez plusieurs solutions.

Tout d’abord, vous pouvez envoyer un message via le formulaire de contact qui se trouve à l’adresse suivante : https://www.enligne.parionssport.fdj.fr/faq#/home

Les modérateurs de Parions Sport peuvent aussi vous répondre sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

Vous pouvez enfin contacter le service client par courrier postal, en écrivant à l’adresse suivante :

Service Clients FDJ®

TSA 36 707

95 905 CERGY PONTOISE Cedex 9

FAQ

Le service client de Parions Sport n’est pas à la hauteur de ce que proposent les autres sites. Premièrement, il n’y a pas de Live Chat. Certes, vous pouvez envoyer un message via les réseaux sociaux, mais cela nécessite de quitter l’application ou le site.

Deuxièmement, il n’y a pas d’aide pour les malentendants, comme sur PMU. Parions Sport peut mieux faire de ce côté-là.

FAQ Avis Parions Sport

Le bonus Parions Sport de bienvenue est-il intéressant ?

Parions Sport offre jusqu’à 100 € de cashback sur le premier pari, quel que soit son résultat.

Cette offre nécessite une action de jeu. Elle est donc moins intéressante que le doublement du 1er pari proposé par ZEbet ou Winamax.

Par contre, nous la préférons à des promos qui exigent de perdre le premier pari pour obtenir le bonus (Betclic ou Winamax par exemple).

Que penser de l’offre de jeu Parions Sport ?

Parions Sport propose des cotes concurrentielles sur la plupart des marchés et plus de 250 paris différents sur les gros évènements sportifs. L’offre de jeu est à la hauteur de ce que l’on retrouve chez les autres bookmakers.

Les offres de Parions Sport sont-elles intéressantes ?

Sur Parions Sport, on retrouve toutes les promos essentielles, comme le cash out, le bonus de combiné ou des cotes boostées.

Malheureusement, il manque certaines promos que l’on retrouve sur d’autres sites et qui font la différence : combiné sur un match unique, jeu de l’entraîneur, grilles, annulation de pari…