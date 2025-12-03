Avis Olybet : notre test complet du bookmaker

Avis Olybet : notre évaluation

Vous envisagez de vous inscrire sur Olybet ? Découvrez nos notes sur l'offre et les fonctionnalités du bookmaker.

Critère Notre note ⚽ Offre de paris 4/5 🎁Bonus de bienvenue 4/5 💸Promotions régulières 4/5 ✔️Cotes proposées 4/5 📺Paris en direct & fonctionnalités 3/5 📱Application mobile 3/5 📞Service client 3/5 💳Dépôts & retraits 4/5 📝Inscription & vérification du compte 4/5

Olybet : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

Olybet propose un catalogue sportif très complet, couvrant la plupart des disciplines populaires (football, tennis, basket, rugby, etc.) mais aussi des sports plus confidentiels.

Les paris sont disponibles en pré-match comme en direct, avec un large éventail d’options : pari simple, combiné, over/under, score exact, handicap… Sur les matchs majeurs, on retrouve souvent plus de 100 marchés disponibles.

Pour un site de paris sportifs récent en France, l’offre est solide, variée et bien pensée, aussi bien pour les débutants que pour les parieurs réguliers.

Bonus de bienvenue

L’offre de bienvenue Olybet est claire et attractive : jusqu’à 100 € remboursés en freebets sur le premier pari perdant, avec le code promo Olybet OLYGOAL.

Aucun code complexe, aucun montant à jouer plusieurs fois : la mécanique est simple.

Bonus utilisable librement une fois reçu, sans condition de cote élevée.

Ce système est parfait pour tester la plateforme sans risque, et fait de ce bonus l’un des plus compétitifs du marché pour les nouveaux inscrits.

Promo régulières

Olybet met en place des offres promotionnelles fréquentes, notamment autour des grands événements sportifs :

Boosts de cotes

Freebets

Offres événementielles

Programme de parrainage actif

Si le catalogue de promos est encore un peu moins étoffé que chez certains leaders historiques, les fonctionnalités proposées sont originales et attractives, avec un positionnement clair sur le dynamisme.

Cotes

Les cotes Olybet sont globalement compétitives, avec de bonnes valeurs sur les matchs phares. Même si certains utilisateurs pointent des cotes légèrement inférieures sur certaines affiches, la plateforme reste dans la moyenne haute du marché français.

Pour les parieurs cherchant un bon équilibre entre valeur et fiabilité, Olybet propose une marge correcte et stable.

Paris en direct & streaming

Olybet permet de parier en live avec des cotes mises à jour en temps réel.

Le Cash-Out est disponible sur de nombreux paris, ce qui permet de sécuriser ses gains ou limiter ses pertes.

Absence de live streaming pour le moment, ce qui limite un peu l’immersion pour les amateurs de paris en direct.

L’ajout d’un live score intégré ou de statistiques enrichies serait un vrai plus.

Application mobile

Disponible sur iOS et Android, l’appli Olybet est ergonomique et rapide à prendre en main, avec une navigation claire.

Les joueurs saluent sa simplicité et sa fluidité sur iPhone, mais des bugs et ralentissements sont encore signalés sur certains appareils Android.

L’expérience mobile est convaincante, mais quelques ajustements techniques restent nécessaires pour atteindre le niveau des meilleures applications paris sportifs du marché.

Service client

Le service client Olybet est joignable uniquement par live chat ou par email.

Pas de support téléphonique, ce qui peut gêner les utilisateurs en cas de besoin urgent.

Délai de réponse variable selon les retours clients : de quelques heures à plusieurs jours selon l’affluence.

La FAQ est utile, mais un live chat plus réactif serait un vrai plus pour concurrencer les leaders.

Dépôts & retraits

Olybet prend en charge la majorité des moyens de paiement utilisés par les parieurs français :

Carte bancaire (Visa/MasterCard)

Virement bancaire

Google Pay

Paysafecard

Skrill et autres e-wallets

Les dépôts sont gratuits et instantanés, avec un montant minimum de 10 €.

Les retraits sont disponibles uniquement après validation complète du compte et se font par virement bancaire. Les délais sont standards (2 à 3 jours ouvrés).

Une gestion fluide et fiable, conforme aux attentes des parieurs.

Avis Olybet : qu'en pensent les utilisateurs ?

Note Trustpilot 2/5 Note App Store 3,9/5 Note Play Store 4/5

Voici quelques avis publiés sur l'App Store au sujet de Olybet :

Houxeu (10/01/2025) ⭐⭐⭐⭐

App fluide

L’application est fluide et ergonomique. Ils proposent souvent des offres, ce qui est appréciable. Cependant, il serait bien d’augmenter légèrement les cotes pour être plus compétitifs par rapport à celles des concurrents.

jylkos (14/04/2025) ⭐⭐⭐⭐⭐

Bon site

Bonne cote , revoir les bugs, mettre en place les retraits comme les concurrents et faire une application plus dans nos temps un peu trop vieillots. À par cela rien n’a redire



Alexdelarun (10/01/2025) ⭐⭐⭐

Belle application manque de fonctionnalités

Belle application mais les cotes sont revoir par rapport au concurrent des fonctionnalités manquantes le streaming des promotions manquantes pour stimuler l’envie de jouer type cagnotte verser en freebet ou cash retrait rapide cependant

Bamb0che (10/01/2025) ⭐⭐⭐⭐⭐

Je recommande

Cotes boostées tous les jours, navigation fluide sur l’app et service client réactif 👍

Avis Olybet : points forts & points faibles

✔️ Points forts ❌ Points faibles Bonus de bienvenue attractif jusqu’à 100 € remboursés Pas de service client par téléphone Interface fluide et inscription rapide Temps de validation des documents parfois long Cotes globalement compétitives Absence de live score et statistiques enrichies Fonction Cash-Out disponible Support client parfois lent à répondre selon les retours utilisateurs Promotions régulières et offres spéciales

Avis Olybet – FAQ

Comment fonctionne le bonus de bienvenue Olybet ?

Le bonus de bienvenue Olybet consiste en un remboursement jusqu’à 100 € en freebets si votre premier pari est perdant. Pour en bénéficier, inscrivez-vous avec le code promo « OLYGOAL », effectuez un dépôt d’au moins 10 €, puis placez votre premier pari (pré-match ou live, simple ou combiné). En cas de perte, votre mise est créditée en paris gratuits, dans la limite de 100 €.

Quels documents faut-il fournir pour vérifier son compte ?

Pour valider votre compte Olybet, vous devez envoyer :

Une pièce d’identité valide (CNI, passeport ou permis de conduire)

Un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois)

Ces documents permettent de sécuriser votre compte et sont obligatoires pour retirer vos gains.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur Olybet ?

Olybet accepte plusieurs méthodes sécurisées pour les dépôts :

Carte bancaire (Visa/MasterCard)

Virement bancaire

Google Pay

Paysafecard

Skrill

Les dépôts sont instantanés, à partir de 10 €. Les retraits se font par virement bancaire uniquement, après validation du compte.

+