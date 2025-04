Service client Olybet : comment contacter le bookmaker ?

Mail, live chat, centre d'aide... Tous les moyens de contacter le service client d'Olybet en cas de problème sur le site ou l'appli du bookmaker.

Comment contacter Olybet : en bref

Olybet, l’une des plateforme de paris sportifs les plus populaires sur le marché européen et récemment arrivée en France, offre une interface fluide et des bonus attractifs, notamment avec le code promo Olybet OLYGOAL. Pour démarrer du mieux possible votre expérience sur l’application, voici les différents moyens de contacter son service client :

Moyen de contact Détails 📝Formulaire de contact Accessible via le site officiel ou l'application mobile.

24h/24 et 7j/7 📧 email Envoyez vos requêtes à support@olybet.com.

Réponse sous 24 heures 📞Téléphone 01 59 13 03 60 ou 0 800 009 676 Support disponible les mardis, jeudis, samedis (9h-16h) ❓Centre d'aide Consultez la FAQ en ligne pour des réponses aux questions fréquentes. Accessible en permanence. #️⃣ Réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter disponible 7j/7 pour des questions simples et rapides

Le service client Olybet en détails

Formulaire de contact

Le moyen le plus rapide et pratique pour contacter Olybet.

Accessible directement depuis le site officiel www.olybet.fr ou l’application mobile (iOS/Android), le formulaire de contact est une bonne alternative pratique pour joindre le service client. Il vous suffit de remplir quelques champs (nom, prénom, email, objet de la demande, etc.) pour soumettre votre requête.

Vous pouvez le trouver en cliquant sur « Contact » ou directement dans le menu du site Olybet.

⌛Une réponse vous sera donnée dans un délais de 12h à 24h.

Email

Pour toute question plus détaillée ou en dehors d’une urgence, vous pouvez écrire directement à l’adresse suivante : support@olybet.com

Il est conseillé de mentionner vos informations de compte (nom d’utilisateur) et d’expliquer clairement votre demande. Ce support de communication vous permet de joindre des documents.

⌛Délai de réponse moyen : entre 12h et 24h.

Centre d’aide en ligne

Olybet propose un centre d’assistance complet à cette adresse : https://help.olybet.eu

Vous y trouverez des guides, FAQ et tutoriels pour vous orienter pour vos premiers pas sur la plateforme. Retrouvez des conseils sur l’inscription et vérification, les bonus et promotions, comment effectuer un dépôt ou un retrait.

⌛Accessible 24/7, ce centre permet souvent de résoudre un problème sans contacter le support.

Support téléphonique

Olybet propose un support téléphonique au 01 59 13 03 60 ou au 0 800 009 676. Ce service est disponible tous les mardis, jeudis, samedis de 9h à 16h.

Réseaux sociaux

Il est également possible de joindre Olybet directement via leurs réseaux sociaux. Présents sur les différentes plateformes, des Community Manager en charge de la communication sur les différentes plateformes pourront vous répondre ou vous envoyer vers le service client directement.

Le service client Olybet est-il efficace ?

Le service client d’Olybet se révèle globalement efficace et à la hauteur des attentes des utilisateurs. Accessible principalement via téléhpone, cette alternative, rare chez certains concurrents, permet d’obtenir des réponses rapides et pertinentes, même lors de périodes de forte affluence. Les agents sont généralement réactifs, professionnels et capables de résoudre la majorité des problèmes liés à l’inscription sur Olybet, aux bonus ou aux transactions.

L’assistance par email reste également une alternative fiable pour les demandes plus complexes, avec un délai de réponse raisonnable.

De plus, le centre d’aide en ligne avec la FAQ est bien structuré, offrant aux utilisateurs une solution autonome pour traiter les questions fréquentes.

Service client Olybet - FAQ

Comment contacter le service client Olybet ?

Vous pouvez contacter le service client sur le site ou l’application mobile, en déposant une demande dans le formulaire de contact disponible 24h/24 et 7j/7. Pour des demandes moins urgentes, vous pouvez aussi envoyer un email à support@olybet.com.

Le service client est-il disponible le week-end et les jours fériés ?

Oui, le service client Olybet est accessible tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés via le formulaire de contact. Vous pouvez obtenir de l’aide à tout moment une fois votre demande envoyée dans un délais de 24h.

En combien de temps obtient-on une réponse ?

Le formulaire de contact vous permettra d’obtenir une réponse dans la journée. Pour les emails, le délai moyen est de 12 à 24 heures selon la complexité de la demande.

Le service client peut-il m’aider à débloquer mon compte ?

Oui, si votre compte est bloqué ou suspendu (souvent pour vérification incomplète), vous pouvez contacter le support qui vous indiquera les documents manquants et les étapes à suivre pour régulariser votre situation.