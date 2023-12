Découvrez notre avis sur France Pari : offre de bienvenue, paris, appli mobile, promos, cotes…

Avis sur France Pari : qu’en pensent les utilisateurs ?

Jamesnicknamed (06/04/2023) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Très bonne application, le dépôt d’argent sans minimum de somme est très rapide. La validation par le service client est super ! Je recommande vivement ! N’allez pas sur ces gros sites de paris en ligne qui tentent de vous arnaquer, France Pari est proche de ses joueurs !

Trick-Pa (01/01/2019) ⭐️⭐️

C’est plutôt fluide, mais être obligé de rentrer ses identifiants à chaque fois est pénible. De plus il est quasiment impossible de supprimer un pari quand on s’est trompé sur la sélection avant de valider. Bref vous avez du boulot avant de rejoindre la concurrence

Bonus de bienvenue : notre avis sur France Pari

Le site France Pari offre le bonus suivant aux nouveaux inscrits :

Jusqu’à 100 € remboursé sur le 1er pari s’il est perdant

Cette promo ressemble à celle de Betclic ou d’Unibet. Ouvrez un compte avec le code promo France Pari et engagez un premier pari. Si vous perdez, on vous rembourse la mise que vous avez jouée (jusqu’à 100 € maximum).

Vous récupérerez 20 % du bonus dès que le résultat du pari est connu et 80 % une fois votre compte validé.

Pour récupérer l’abondement, vous devez jouer et perdre. Sur d’autres sites comme Winamax ou ZEbet, il suffit de faire un dépôt pour obtenir le bonus. Vous commencez donc votre aventure avec 2 soldes distincts.

De plus, le bonus est versé en 2 fois. Tant que votre compte n’est pas validé, vous n’aurez que 20 %, soit 20 € maximum. C’est une condition que l’on ne retrouve ni sur Betclic ni sur Winamax.

Le bonus de bienvenue est dans la moyenne du marché, tant au niveau du montant que du type d’offre, mais les exigences liées à la validation du compte compliquent l’obtention.



Ce que nous avons pensé de l’offre de jeu France Pari

Sur France Pari, vous avez accès à une vingtaine de sports sur lesquels jouer : foot, tennis, basket, mais aussi volley, sport automobile ou rugby.

Si le nombre de disciplines est équivalent à celui des autres sites, le nombre de paris par évènement est largement inférieur. Sur les gros matchs, on retrouve entre 100 et 150 pronos, là où Unibet en propose entre 200 et 300.

L’offre de jeu est assez proche de celle de la concurrence. Si vous êtes un parieur occasionnel, vous ne verrez aucune différence. Par contre, les amateurs de pronos combos exotiques se retrouveront vite à l’étroit.

Notre avis sur les cotes de France Pari

Voici un comparatif avec celles d’Unibet (en bas) pour un match de foot :

Les cotes de France Pari sont plus basses que celles d’Unibet. La différence est relativement significative.

Pour les paris auxiliaires (double en chance par exemple), c’est la même chose : France Pari est moins intéressant qu’Unibet.

Les cotes de France Pari sont assez loin de celles proposées par les autres sites. Si vous cherchez à optimiser vos gains, il vaut mieux aller voir du côté des bookmakers qui dominent le paysage comme Winamax ou Parions Sport.

Avis sur France Pari : que penser des promos ?

Grilles

France Pari offre plusieurs types de grilles : Mini 5 (5 sélections), Euro 7 (7 sélections) ou Super 8 (8 sélections). Les jackpots vont de 450 € à 1 500 €, voire plus dans certains cas.

L’Euro 7 et la Super 8 peuvent être gagnant même si vous n’avez pas tous les bons résultats.

Avoir des grilles à son catalogue est une bonne chose, d’autant qu’assez peu de sites en ont. Par contre, les gains sont assez faibles.

Club FP

Le Club FP est un programme de fidélité qui vous permet de gagner des bonus.

Engagez un pari sportif à une cote de 1,50 ou plus et gagnez entre 20 % et 100 % de votre mise sous forme de points. Vous pourrez ensuite échanger vos points contre des freebets.

Les points sont attribués au prorata de la cote total de votre prono :

De 1,50 à 2,00 : 20 % de votre mise en points FP

De 2,01 à 5,00 : 40 % de votre mise en points FP

De 5,01 à 10,00 : 60 % de votre mise en points FP

Plus de 10,00 : 100 % de votre mise en points FP

Le taux d’échange des points FP est le suivant : 200 points = 2 €

France Pari fait partie du peu de sites à proposer un programme de fidélité, avec Winamax et ZEbet par exemple. C’est un point positif. Par contre, le mécanisme de conversion avantage les joueurs qui prennent des risques plutôt que ceux qui jouent beaucoup.

MultiBoost

Le MultiBoost est l’équivalent du Multi+ de Betclic ou du Combo Booster de Winamax. C’est une promo qui permet d’augmenter ses gains quand on joue en combiné.

Faites un pari combiné de 3 sélections ou plus. Le bonus s’affiche sur votre ticket de jeu Dès que le seul est atteint (5 % pour 3 sélections).

Le pourcentage augmente à mesure que vous remplissez votre ticket. Il peut atteindre 100 % (pour 14 sélections ou plus).

Le Multi Boost est l’une des meilleures offres de ce type à l’heure actuelle. Son principal point fort est que le bonus se déclenche à partir de 3 sélections. Le Combo Booster de Winamax s’active par exemple dès de 4 sélections.

Cash Out

Le Cash Out vous permet d’obtenir le débouclage anticipé de vos paris simples et combines.

Votre enjeu ne se passe pas comme prévu ? Vous êtes en train de gagner, mais vous doutez de l’issue ? Demandez le cash out : France Pari vous proposera un montant qui couvrira une partie de l’argent dépensé, ou bien une fraction des gains potentiels réalisables sur le pari.

Le cash out est versé directement sur votre compte, en argent réel. Vous avez 2 options : le rejouer ou bien le retirer (à condition que vous ayez fait la procédure d’activation).

Appli mobile France Pari : notre test

Avec l’application mobile de France Pari, vous avez accès à :

Toutes les promos du site : gagnez des freebets chaque semaine grâce aux offres spéciales.

: gagnez des freebets chaque semaine grâce aux offres spéciales. Cashout : protégez vos paris contre les retournements de situations.

: protégez vos paris contre les retournements de situations. Multiboost : jusqu’à 100 % de bonus sur vos combinés à partir de 3 sélections.

: jusqu’à 100 % de bonus sur vos combinés à partir de 3 sélections. Grilles : pronostiquez les rencontres à l’affiche et empochez une part de la cagnotte si vous avez le nombre minimum de bonnes réponses.

: pronostiquez les rencontres à l’affiche et empochez une part de la cagnotte si vous avez le nombre minimum de bonnes réponses. Favoris : personnalisez l’écran d’accueil en épinglant vos évènements favoris.

: personnalisez l’écran d’accueil en épinglant vos évènements favoris. Connexion facile : l’appli prend en charge Touch ID (connexion par empreinte digitale) et Face ID (reconnaissance faciale)

L’application mobile de France Pari est plutôt bien réalisée, mais elle est en retard au niveau du contenu. Elle conviendra toutefois aux joueurs occasionnels, qui ne jouent que sur les grosses rencontres.

Dépôts et retraits

Sur France Pari, vous pouvez faire un retrait via :

Carte bancaire

PayPal

Skrill

Paysafecard

Le seuil de versement est fixé à 10 €.

Les retraits se font par virement, sur un compte à votre nom. Vous y aurez accès uniquement si vous avez fait la procédure de validation.

France Pari propose l’essentiel des moyens de paiement d’usage, mais ne prend pas en charge Apple Pay ou Google Pay. Dommage, d’autant que c’est le cas sur certains autres sites.

Notre avis sur le service client France Pari

Vous avez 2 solutions pour contacter le support France Pari :

Formulaire

E-mail : support@france-pari.fr

Le site n’a pas de messagerie en direct. Si vous avez une question, il faudra attendre plusieurs heures avant d’avoir une réponse.

Côté service client, France Pari fait le minimum. Il n’y a qu’une adresse e-mail et un formulaire pour obtenir de l’aide. L’absence de Live Chat est dommageable.

