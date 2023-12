Pas encore inscrit sur France Pari ? Utilisez le code promo pour obtenir un bonus de bienvenue Sport jusqu'à 100€.

Code promo France Pari : que puis-je obtenir ?

Les adeptes des paris sportifs sont gâtés sur le territoire tricolore ! En effet, tous les bookmakers présents en France proposent un bonus de bienvenue exclusif à leurs nouveaux clients. C'est une promotion qui est toujours particulièrement recherchée. Elle peut vous permettre de réaliser de jolis bénéfices, sans prendre trop de risque. Bien évidemment, France Pari ne déroge pas à la règle. Ce bookmaker propose un code bonus pour ses futurs clients. Et c'est un bonus qui pourrait faire le bonheur de nombreux joueurs.

Vous avez profité de nombreux bonus bienvenue sur les sites des paris sportifs ? Vous n'allez donc pas être étonné par l'offre proposée par France Pari. C'est une promotion de départ qui ne concerne que le premier pari qui est placé sur l'opérateur. Il faut savoir qu'elle n'entrera en action qu'en cas de premier pari perdant.

Dans ce cas-là, le support s'engage à rembourser l'intégralité du pari, dans la limite de 100€. Il faut simplement savoir que le montant bonus sera remis en freebets.

Code promo France Pari : comment l’obtenir et l’utiliser ?

Les détails et conditions du bonus

Sur le papier, vous pouvez avoir tendance à vous dire que vous n'allez pas prendre le moindre risque avec le code promotionnel France Pari. Pourtant, ce n'est pas réellement le cas. En effet, le montant de la promotion est crédité en paris gratuits. Une somme qu'il sera obligatoire de rejouer par la suite. C'est pour cela qu'il reste indispensable de bien connaître les conditions d'un bonus avant même de l'utiliser. Ici, il faut d'ailleurs noter que vous n'allez pas récupérer la totalité du bonus dans la foulée du résultat.

D'abord, le nouveau client va recevoir 20% du montant de la promotion, lorsque le résultat du pari perdant est connu. Pour les 80% restants, il va devoir faire valider son compte joueur. C'est seulement à ce moment-là qu'il aura le droit à sa dernière partie du code promotionnel France Pari.

Les étapes pour utiliser le code et obtenir le bonus

Quand toutes les conditions sont connues, vous pouvez enfin chercher à obtenir le code promo France Pari. Les étapes à réaliser sont les mêmes sur tous les bookmakers. Et on vous les explique ici :

Rejoindre le site de France Pari Cliquer sur l'onglet « s'inscrire » présent en haut à droite de chaque page Remplir le formulaire d'inscription, en saisissant le code promotionnel FPGDPMAX Réaliser son premier dépôt sur France Pari Placer son premier pari En cas de pari perdant, le bonus bienvenue entrera en action Ne pas oublier de faire valider son compte joueur

C'est de cette façon que vous allez récupérer le code bonus France Pari.

Comment confirmer mon compte ?

La validation du compte joueur est une étape qu'il faut obligatoirement faire pour réaliser ses premiers retraits sur un opérateur. Et ce n'est pas tout ! Elle vous permettra également de récupérer 80% du montant du bonus France Pari. Bien évidemment, vous allez certainement tout faire pour la réaliser le plus rapidement possible. Et ce ne sera pas difficile...

Quand vous avez pu ouvrir votre compte sur France Pari, le support va très vite vous demander des documents. Il voudra d'abord un justificatif d'une pièce d'identité. Grâce à ce document, vous allez pouvoir confirmer toutes les informations que vous avez données lors de l'inscription. Et France Pari attendra également un RIB. Ce document permettra à l'opérateur d'avoir vos coordonnées bancaires. Il pourra ensuite vous verser vos bénéfices dessus, lors des demandes de retraits.

Vous pouvez directement les télécharger depuis votre compte joueur. Il faudra envoyer ces documents dans les 30 jours qui suivent la réalisation du premier dépôt sur France Pari. Le bookmaker pourra alors les vérifier puis envoyer un code d'activation à votre adresse postale indiquée lors de l'ouverture du compte.



N'oubliez pas de le saisir dès sa réception. C'est lorsque cette dernière étape est réalisée que vous aurez le droit de réaliser vos premiers retraits et surtout d'obtenir la deuxième partie du France Pari bonus.

Qu’est-ce qu’un freebet et comment l’utiliser sur France Pari ?

On a déjà pu utiliser le terme freebet depuis le début de cet article. C'est de cette manière que le montant de la promotion sera remis. Un freebet peut également être appelé un pari gratuit. Et son fonctionnement est différent des paris traditionnels. Il ne permet de remporter que les gains nets du pari, alors que pour un pari traditionnel, vous allez également être crédité de la mise de départ, en plus des gains nets.

Il peut être intéressant d'avoir un exemple pour mieux comprendre. Après avoir perdu votre premier pari sur France Pari, vous récupérez un freebet de 20€. Et ce pari gratuit est joué sur une cote de 4, que vous réussissez à faire passer. Vous allez alors récupérer 60€ sur votre solde de jeu. En l'ayant réussi avec un pari traditionnel, vous auriez obtenu 80€.

Et pour l'utiliser, c'est très simple ! Il va falloir réaliser un pari classique, en sélectionnant une ou plusieurs alternatives. Ces sélections vont alors s'ajouter à votre panier, sur la droite de l'écran. Il faudra simplement cocher la case qui permet de jouer en freebet. Lorsqu'elle est bien cochée, vous n'avez plus qu'à indiquer la mise et valider le pari. Vous allez d'ailleurs connaître les gains potentiels, avant la validation.

Comment placer un pari avec le code promo ?

En premier lieu, il faudra placer son premier pari, après avoir réalisé son dépôt sur France Pari. Le joueur pourra accéder à l'offre paris sportifs France Pari. Il aura ensuite le choix de partir sur un pari simple ou pari combiné. Quand toutes les sélections sont prêtes, le nouveau client peut les valider, en indiquant sa mise. Et c'est exactement le même son de cloche pour utiliser le freebet récupéré, en cas de premier pari perdant. Comme dévoilé au préalable, il faudra juste cocher la case adéquate.

Quand c'est bien le cas, le nouveau client pourra tranquillement attendre le résultat. Les gains sont crédités dans la foulée du résultat du pari, lorsqu'il est gagnant. Cela vous permettra donc très vite de rejouer ou de retirer les bénéfices sur votre compte bancaire.

Un code promo France Pari sans dépôt ?

Le bonus de bienvenue est l'une des promotions les plus réputées ! Mais ce n'est peut-être pas la plus recherchée... En effet, les adeptes des paris sportifs sont souvent en quête d'une offre disponible sans réaliser le moindre dépôt. Elle vous permettrait alors de jouer sans dépenser le moindre centime. Il y a plusieurs bookmakers qui donnent la possibilité d'en profiter, avec notamment une offre de parrainage. Grâce à celle-ci, vous n'avez qu'à inviter vos amis pour récupérer une jolie promotion, en cash ou en freebets.

Malheureusement pour les joueurs de France Pari, il n'y a pas d'offre de parrainage. Il sera donc impossible de profiter d'un code promo sans dépôt sur ce bookmaker.

Les autres codes & offres sur le bookmaker

Sur d'autres bookmakers, on peut retrouver des offres paris hippiques ou poker. Et généralement, vous pouvez profiter d'autres codes promo. Sur France Pari, il n'existe cependant que l'offre paris sportifs. Les clients auront toutefois le droit à quelques bonus avantageux.



D'abord, et comme sur la plupart des bookmakers, le Cash Out est bel et bien disponible. De quoi avoir le contrôle sur tous ses paris !

France Pari fait également le bonheur des fans des paris combiné ! Avec le MultiBoost, vous pouvez avoir près de 100% de gains cash en plus, en fonction du nombre de sélections. Une autre promotion permanente risque de valoir le coup d’œil.



Avec le Club FP, les joueurs seront récompensés de leur fidélité. Plus vous allez jouer sur le bookmaker, plus vous allez cumuler des points. Ils vous permettront de récupérer des freebets.

Par ailleurs, des promotions sont parfois mises en place lors des grands événements sportifs.

Quels événements sont couverts sur l’opérateur ?

L'offre paris sportifs est plus ou moins la même sur tous les bookmakers. En réalisant une inscription sur France Pari, vous allez pouvoir jouer sur plus de 20 sports différents. Tout au long de l'année, vous aurez les moyens de miser sur le football, le tennis, le basketball ou encore le rugby. Et les plus grandes compétitions de chaque discipline seront présentes !

Il faut cependant noter que d'autres sports, un peu moins populaires, risquent aussi de vous convaincre de jouer. On pense notamment au biathlon ou au ski alpin, qui seront disponibles dès l'arrivée de l'hiver.

Notre avis sur France Pari

L'offre proposée

Pour chaque événement sportif, plusieurs paris sont disponibles. C'est le cas sur tous les bookmakers ! Il faut cependant savoir que sur France Pari, l'offre sera moins importante que chez la plupart de ses concurrents. Par exemple, pour les qualifications de l'Euro 2024, ce bookmaker permet de retrouver un peu plus de 110 paris. Chez les cadors, on est à plus de 190 paris pour un événement sportif. Et c'est le même constat pour les grandes compétitions des autres sports, comme la Coupe du Monde de rugby ou les tournois de tennis.

Les cotes disponibles

Concernant les cotes, France Pari sort le grand jeu. C'est un critère très important et qui est parfois délaissé. Même un petit écart peut faire d'importantes différences en fonction de votre mise de départ. Et ce bookmaker se rapproche des cadors dans ce domaine. Il propose de nombreuses cotes très alléchantes. Il n'est d'ailleurs pas rare de le voir proposer la cote la plus élevée du marché tricolore en football, mais également en rugby.

L'appli mobile

Sans grande surprise, France Pari dispose de sa propre application mobile. Elle sera très simple à télécharger. Et c'est une appli qui devrait clairement faire l'affaire pour tous les joueurs. Après l'avoir récupéré, les joueurs pourront réaliser tous les paris de leur choix. Ils pourront également réaliser leurs dépôts et leurs retraits sans le moindre problème.

Le service client

Dans le futur, il faudrait que France Pari puisse ajouter quelques solutions pour joindre son service client. Pour le moment, il est possible de le faire via un formulaire de contact, un numéro de téléphone ou mail. Il pourrait cependant être intéressant de lancer un live tchat, pour permettre aux joueurs de joindre un conseiller de façon instantanée.

FAQ – Code promo France Pari

Qui peut profiter du code promo France Pari ?

Pour profiter du code promo France Pari, il est impératif de s'inscrire pour la première fois sur le site de paris sportifs. Et pour ouvrir un compte sur ce bookmaker, le futur client doit avoir au moins 18 ans et résider sur le territoire français. Quand c'est bien le cas, il ne devrait pas avoir de mal à réaliser son inscription.

Puis-je utiliser le code promo de plusieurs bookmakers ?

Avec tous les bonus de bienvenue disponibles sur le marché français, il peut être difficile de faire son choix. Il faut cependant savoir que vous pouvez profiter de toutes ces offres de départ. Au moins, vous n'aurez pas besoin de trancher ! Vous pourrez utiliser tous les bonus qui sont particulièrement alléchants.

Comment rentabiliser le code promo France Pari ?

Lorsque vous allez perdre le premier pari et donc récupérer un freebet, il sera impératif de le jouer sur une cote d'au moins 2. En effet, c'est le seul moyen de récupérer votre mise de départ. Pour ce faire, il peut être rentable de placer un pari combiné, avec deux ou trois sélections. Et misez sur les sports que vous maîtrisez, pour mettre toutes les chances de votre côté. On vous conseille donc de ne pas prendre trop de risques lors du placement du premier pari sur ce site, pour tenter de ne pas avoir à utiliser les freebets.