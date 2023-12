France Pari est un acteur des paris sportifs en France. Pour jouer sur cette plateforme, découvrez comment se déroule l’inscription France Pari.

Les étapes pour réaliser son inscription sur France Pari

L’inscription France Pari ne prend que quelques minutes. Elle se réalise en ligne, directement sur le site internet du bookmaker ou sur l’application France Pari. Si vous suivez les étapes suivantes, vous pourrez rapidement commencer à parier sur France Pari.

📱 Aller sur france-pari.fr

La première étape est donc de se rendre sur le site france-pari.fr. Il faudra alors cliquer sur le bouton “S’inscrire”, présent en haut à droite de l’écran.

Vous pouvez aussi réaliser votre inscription depuis l'application mobile du bookmaker.

📝 Remplir le formulaire

Un formulaire avec quelques étapes sera alors disponible. Dans un premier temps, vous devrez fournir votre adresse email et choisir votre nom d’utilisateur. Ce sera aussi l’occasion de valider votre code de promotion, si vous en avez un. Sur cette page, vous devrez également accepter les conditions d’utilisation et certifier que vous avez plus de 18 ans.

Par la suite, vous accéderez à une page où vous devrez fournir d’autres informations personnelles telles que votre nom, votre prénom et votre adresse postale.

Il est nécessaire de vérifier que ces informations sont correctes car elles seront vérifiées par France Pari.

💰 Indiquer vos données bancaires

L’inscription France Pari comprend aussi une étape concernant les données bancaires. Vous devrez en effet fournir votre IBAN, afin de pouvoir récupérer vos gains futurs.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Par ailleurs, France Pari vous demandera de faire parvenir des documents personnels pour valider vos données personnelles. Il est notamment question de votre relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. Ces documents doivent permettre à France Pari d’écarter une potentielle usurpation d’identité et de valider votre âge notamment.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

Comme de nombreux concurrents, France Pari est un bookmaker qui a misé sur une application mobile. Vous pouvez ainsi télécharger l’application France Pari sur votre téléphone portable et l’installer.

Cette application est notamment idéale pour les parieurs qui n’ont pas le temps de s’installer devant un ordinateur pour jouer. L’application France Pari permet notamment de parier en direct et d’étudier l’évolution des cotes. Grâce à cette application et votre téléphone, vous pourrez ainsi parier quand vous voulez et où vous voulez.

Le bonus à l’inscription France Pari

France Pari propose un bonus de bienvenue pour tous les nouveaux inscrits utilisant le code promo France Pari FPGDPMAX. Celui-ci dépend de votre premier pari. Il permet ainsi d’effectuer un premier pari, sans prendre de risque.

En effet, si votre premier pari sur France Pari est perdant, l’opérateur vous remboursera votre mise en freebets, dans la limite de 100 euros. Dans la pratique, si vous misez 100 euros sur ce premier pari et qu’il est perdant, France Pari vous créditera 20 euros en freebets (20% de la mise) dès le résultat du pari. Ensuite, France Pari vous fournira 80 euros en freebets (80% de la mise) quand votre inscription France Pari sera validée.

Comment valider son inscription sur France Pari ?

Pour valider votre inscription France Pari, cet opérateur aura besoin d’avoir accès à certains de vos documents personnels. Vous devrez notamment leur faire parvenir une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et votre relevé d’identité bancaire. France Pari est sommé par les autorités d’effectuer cette vérification, pour certifier que la personne inscrite est majeure notamment.

Si vous ne faites pas parvenir ces documents, votre compte France Pari deviendra rapidement inactif. Il ne faut donc pas trop tarder pour envoyer vos documents personnels.

Réaliser son premier dépôt sur France Pari

France Pari propose de nombreuses méthodes pour effectuer des dépôts d’argent. Cette étape sera essentielle après votre inscription afin de pouvoir parier par la suite.

Vous pourrez notamment utiliser votre carte bancaire ou effectuer un virement bancaire. Sur France Pari, vous pourrez également passer par un porte-monnaie électronique comme Paypal.

Il faut savoir que le montant minimum du premier dépôt est de 20 euros sur France Pari. Ensuite, le dépôt minimum sera de 10 euros à chaque fois. Ces transactions ne seront sujettes à aucune commission de la part de France Pari.

Réaliser son premier pari sur le bookmaker

Une fois que vous aurez déposé de l’argent sur votre compte France Pari, il sera temps de passer aux choses sérieuses : votre premier pari.

Ce bookmaker offre une large gamme de sports sur lesquels parier. Vous pourrez notamment parier sur le football, le tennis, le basketball, le biathlon, le cyclisme, le snooker et le rugby. Vous aurez donc un vaste choix pour effectuer ce premier pari sur France Pari. Pour débuter, il est souvent conseillé de se focaliser sur un sport que vous connaissez bien. Ainsi, vous aurez plus de facilités à analyser les cotes et voir où se situent les cotes intéressantes.

Une fois que vous aurez trouvé le bon match et la belle cote, vous pourrez valider votre premier pari. Mais prenez bien le temps d’analyser car il est impossible de revenir en arrière quand un pari est validé.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Contrairement à de nombreux opérateurs de paris sportifs en France, France Pari ne semble pas offrir un bonus de parrainage. Il n’y a ainsi pas d’offre claire concernant le parrainage de filleuls sur le site de France Pari.

Inscription France Pari - La FAQ

Quelles sont les différentes offres de jeux sur France Pari ?

France Pari est un opérateur de paris sportifs très concurrentiel en France. Ainsi, France Pari offre une gamme de paris sportifs très développée. Vous pourrez notamment parier sur le football, le tennis, le basketball, la boxe, le cyclisme, le biathlon ou le ski alpin. Ainsi, tous les parieurs pourront trouver une offre qui leur convient sur France Pari, qu’ils préfèrent les sports plus techniques ou les sports plus populaires.

De nombreuses compétitions sont ainsi couvertes par France Pari dans le domaine sportif. Et pour chaque compétition, vous trouverez de nombreuses cotes à analyser.

Quelles pièces sont indispensables pour valider l’inscription France Pari ?

La loi oblige France Pari à valider le compte de chaque nouvel inscrit. Dans la pratique, vous devrez donc envoyer votre relevé d’identité bancaire et une pièce d’identité à France Pari. Cela leur permettra de vérifier les informations que vous avez fourni et notamment que vous avez plus de 18 ans. Quand ces documents auront été analysés, l’inscription France Pari sera définitivement validée.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Il est impossible d’annuler un pari validé. Quand un pari est validé, il faut attendre son résultat ou effectuer un cash out avant la fin de l’événement. Mais en aucun cas, vous ne pourrez annuler ou modifier votre pari après sa validation.

Comment déposer de l’argent sur votre compte France Pari ?

France Pari propose de nombreuses méthodes pour déposer de l’argent sur votre compte. Vous pourrez notamment passer par un porte-monnaie électronique comme Paypal.

L’option de la carte bancaire est également disponible pour un dépôt rapide. Enfin, vous pourrez effectuer un virement bancaire mais il se peut que l’argent prenne un peu de temps avant d’être crédité sur votre compte.

Par ailleurs, il faut savoir que le montant minimum du premier dépôt sur France Pari est de 20 euros. Par la suite, ce montant minimum passe à 10 euros.